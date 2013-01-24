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    Bluetooth Kulaklık

    SHB3175WT/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bass+'ı hissedin Bass+'ı hissedin Bass+'ı hissedin
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      NULL Bluetooth Kulaklık

      SHB3175WT/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Bass+'ı hissedin

      Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı bası, şık ve sağlam bir ambalajda sunar. İyi görünüm, olağanüstü ses ve fevkalade değer. Ekstra yük istemeyen ancak ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için Bluetooth kablosuz kulak üstü kulaklık. Tüm faydaları görün

      NULL Bluetooth Kulaklık

      Bass+'ı hissedin

      Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı bası, şık ve sağlam bir ambalajda sunar. İyi görünüm, olağanüstü ses ve fevkalade değer. Ekstra yük istemeyen ancak ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için Bluetooth kablosuz kulak üstü kulaklık. Tüm faydaları görün

      Bass+'ı hissedin

      Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı bası, şık ve sağlam bir ambalajda sunar. İyi görünüm, olağanüstü ses ve fevkalade değer. Ekstra yük istemeyen ancak ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için Bluetooth kablosuz kulak üstü kulaklık. Tüm faydaları görün

      NULL Bluetooth Kulaklık

      Bass+'ı hissedin

      Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı bası, şık ve sağlam bir ambalajda sunar. İyi görünüm, olağanüstü ses ve fevkalade değer. Ekstra yük istemeyen ancak ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için Bluetooth kablosuz kulak üstü kulaklık. Tüm faydaları görün

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        Bluetooth Kulaklık

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        Bass+'ı hissedin

        • 40 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Yumuşak kulak yastıkları
        • Kompakt katlama
        40 mm Neodimyum hoparlör

        40 mm Neodimyum hoparlör

        Güçlü, çarpıcı bas üreten 40 mm Neodimyum hoparlör

        Herkese uygun

        Herkese uygun

        Döner kulaklık modülleri tasarımı ve ayarlanabilir baş bandı sayesinde herkese mükemmel biçimde uyar.

        Hissedebileceğiniz güçlü, çarpıcı baslar

        Hissedebileceğiniz güçlü, çarpıcı baslar

        Dinleme keyfinizi üst düzeye çıkaracak güçlü bas. Zarif tasarımına aldanmayın. Özel olarak tasarlanan bas deliği ve sürücüler, ultra düşük frekans üreterek kulaklıklarda benzersiz Bass+ ses imzası oluşturur. Her üretimde yüksek tutarlılığa sahip bas performansı sağlamak için ayrı akustik ses kullanılır.

        Bluetooth kablosuz teknolojisi

        Bluetooth kablosuz teknolojisi

        Kablosuz müzik için kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth cihazla kolayca eşleştirin.

        Kulaklık modülü düğmeleriyle aramaları, müziği ve ses düzeyini kontrol edin

        Kulaklık modülü düğmeleriyle aramaları, müziği ve ses düzeyini kontrol edin

        Sağ kulaklık modülündeki düğme kontrolleri, müziği ve aramaları sadece tek dokunuşla kontrol etme olanağı sunar.

        Kolay saklama ve taşıma için katlanarak kompakt form alır

        Kolay saklama ve taşıma için katlanarak kompakt form alır

        Benzersiz kompakt katlama tasarımı size hareket halindeyken en iyi deneyimi sunar. Kulaklıklar kolayca taşımak ve saklamak için düz veya kompakt şekilde katlanabilir.

        USB şarj kablosu

        USB şarj kablosu

        Birlikte verilen USB şarj kablosu ihtiyacınız olduğunda kulaklığınızın şarjını her zaman dolu tutmanızı sağlar.

        Şarj edilebilir pil, 12 saate kadar oynatma olanağı sunar

        Şarj edilebilir pil, 12 saate kadar oynatma olanağı sunar

        12 saat oynatma süresiyle tüm gün kesintisiz müzik dinleyebilecek güce sahip olursunuz.

        Eller serbest arama kolaylığı

        Eller serbest arama kolaylığı

        Mikrofon ve Bluetooth® 4.1 özellikleriyle, kolayca eller serbest arama yapma olanağı

        Uzun süre konforlu kullanım için yumuşak kulak yastıkları

        Uzun süre konforlu kullanım için yumuşak kulak yastıkları

        Nefes alabilen, yumuşak kulak yastıkları uzun süre müzik dinlerken muhteşem konfor sağlar.

        Mükemmel ses yalıtımı

        Kapalı tip akustik yapısı, ortam gürültüsünü önler ve daha iyi ses sunar.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          USB kablosu
          Evet

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m
          Bluetooth sürümü
          4,1

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Çağrı Yönetimi
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Mikrofonun sesini kapatma
          • Çağrıyı Reddet
          • 2 arama arasında geçiş
          • Arama ve müzik arasında geçiş

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • Güç

          Müzik çalma süresi
          12*  saat
          Bekleme süresi
          166* saat
          Konuşma süresi
          12* saat
          Pil tipi
          Li-Polimer
          Şarj edilebilir
          Evet

        • Ses

          Frekans aralığı
          8 - 21.500 Hz
          Empedans
          32 ohm
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Maksimum güç girişi
          40 mW
          Hoparlör çapı
          40 mm
          Hassasiyet
          104 dB
          Akustik sistem
          Kapalı

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          2,681  lb
          Brüt ağırlık
          1,216  kg
          GTIN
          1 69 51613 99169 2
          Yükseklik
          24  cm
          Yükseklik
          9,4  inç
          Uzunluk
          21,2  cm
          Uzunluk
          8,3  inç
          Net ağırlık
          1,481  lb
          Net ağırlık
          0,672  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          1,199  lb
          Dara ağırlığı
          0,544  kg
          Genişlik
          19,1  cm
          Genişlik
          7,5  inç

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          69 51613 99169 5
          Derinlik
          5,7  cm
          Derinlik
          2,2  inç
          Brüt ağırlık
          0,335  kg
          Brüt ağırlık
          0,739  lb
          Yükseklik
          8,9  inç
          Yükseklik
          22,5  cm
          Net ağırlık
          0,224  kg
          Net ağırlık
          0,494  lb
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Dara ağırlığı
          0,111  kg
          Dara ağırlığı
          0,245  lb
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Genişlik
          19,5  cm
          Genişlik
          7,7  inç

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          4,6  cm
          Derinlik
          1,8  inç
          Yükseklik
          7,3  inç
          Yükseklik
          18,5  cm
          Ağırlık
          0,419  lb
          Ağırlık
          0,19  kg
          Genişlik
          19  cm
          Genişlik
          7,5  inç

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