Ses kalitesi ve bassı beni çok tatmin ediyor saatlerce kullanmama rağmen hiç bir kulak ağrısı ve baş ağrısı sorunu yaşamadım 40 mm sürücü olması suni deri ve kullanılan malzeme kalitesi çok iyi hafif olması da çok iyi dışarda ki tüm sesi izole ediyor. Kablosuz kulak üstü kulaklık kullanmakta bazı tereddütlerim vardı basa+ serisini aldıktan sonra çok memnun kaldım her hangi bir kesinti de yaşamıyorum gayet memnunum benden sonra 3 arkadaşım daha aldı çok başarılı kulaklık