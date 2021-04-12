2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
40 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumuşak kulaklık yastıkları
Kompakt katlama
Güçlü, çarpıcı bas üreten 40 mm Neodimyum hoparlör
Döner kulaklık modülleri tasarımı ve ayarlanabilir baş bandı sayesinde herkese mükemmel biçimde uyar.
Dinleme keyfinizi üst düzeye çıkaracak güçlü bas. Zarif tasarımına aldanmayın. Özel olarak tasarlanan bas deliği ve sürücüler, ultra düşük frekans üreterek kulaklıklarda benzersiz Bass+ ses imzası oluşturur. Her üretimde yüksek tutarlılığa sahip bas performansı sağlamak için ayrı akustik ses kullanılır.
4.5
5 üzerinden
26
İncelemeler
84%
bu ürünü tavsiye ediyor
Regangstyle
12/04/2021
Türkiye
Ürün çok iy herkese tavsiye
Ürün güzel trendyolldan aldım satıcı yanlış reng gönderdi ama önemli olan cihaz cihaz çok iyi ses kalitesi muazzam herkese öneririm parasını hakkeden bir ürün.
Avantajlar
Bass driverları çok iyi hissediliyor
Dezavantajlar
Kaffa banddı koyulsaymış ve biraz daha büyük olsaydı daha rahat olabilir.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB3175WT Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB3175WT Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır
UurK
18/10/2020
Türkiye
kullanışlı, hafif ,ergonomik, harika ses kalitesi
katlanabilmesi süper, kablolu kullanım harika artı, hafif ve en önemlisi kulaklık boyutu oldukça rahat ve doygun bir dinleme sağlıyor
Avantajlar
hem kablosuz hem de aux kablosuyla kullanılabilmesi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB3175WT Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB3175WT Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır
ardakdag6
24/07/2020
Türkiye
Segmentinin Lideri
Ürün güzel. Aynı segmentte olan rakibi JBL T460'a göre daha performanslı. Baslar hissedilebiliyor. Ses yüksekliği (sanırım güvenlik açısından) ilk bağlandığınızda kulaklıktan kısılmış oluyor. Ses düşük gelirse kulaklığın tuşlarından sesi yükseltebilirsiniz. Yolda yürürken kafanızda sırıtmıyor, gayet şık duruyor. Pedleri rakibine göre yumuşak ve kaliteli. Şarjı uzun süreli. Dışarıya sesi veriyor ama son ses açtığınızda. İdeal ses seviyesinde kesinlikle dışarıya ses verme olmuyor. Katlanma özelliği çok akıllıca. Sağ kulaklık hem içeriye hem dışarıya dönüyor fakat katlanma özelliğinden dolayı sol taraf sadece dışa dönüyor. Kabloyla kullanımda ses kalitesi kaybı olmuyor.
Avantajlar
Katlanma, Saf Bass Kalitesi, Uzun Süreli Şarj, Ses Seviyesi, Kulaklık Pedleri
Dezavantajlar
Biraz Büyük Fakat Kesinlikle Kötü Görüntü Oluşturmuyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB3175BK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB3175BK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır
Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir