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  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
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Üretimden kaldırıldı

Bluetooth Kulaklık

SHB3175WT/00

4.5
| (26) İncelemeler | 84% bu ürünü tavsiye ediyor

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Siyah
Siyah
BASS+'ı hissedin
Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı bası, şık ve sağlam bir ambalajda sunar. İyi görünüm, olağanüstü ses ve fevkalade değer. Ekstra yük istemeyen ancak ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için Bluetooth kablosuz kulak üstü kulaklık.
Tüm avantajları görüntüleyin

BASS+'ı hissedin

  • 40 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Yumuşak kulaklık yastıkları

  • Kompakt katlama

40 mm Neodimyum hoparlör

40 mm Neodimyum hoparlör

Güçlü, çarpıcı bas üreten 40 mm Neodimyum hoparlör

Herkese uygun

Herkese uygun

Döner kulaklık modülleri tasarımı ve ayarlanabilir baş bandı sayesinde herkese mükemmel biçimde uyar.

Hissedebileceğiniz güçlü, çarpıcı baslar

Hissedebileceğiniz güçlü, çarpıcı baslar

Dinleme keyfinizi üst düzeye çıkaracak güçlü bas. Zarif tasarımına aldanmayın. Özel olarak tasarlanan bas deliği ve sürücüler, ultra düşük frekans üreterek kulaklıklarda benzersiz Bass+ ses imzası oluşturur. Her üretimde yüksek tutarlılığa sahip bas performansı sağlamak için ayrı akustik ses kullanılır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.5

5 üzerinden

26

İncelemeler

84%

bu ürünü tavsiye ediyor

12/04/2021

Türkiye

Türkiye

Ürün çok iy herkese tavsiye

Ürün güzel trendyolldan aldım satıcı yanlış reng gönderdi ama önemli olan cihaz cihaz çok iyi ses kalitesi muazzam herkese öneririm parasını hakkeden bir ürün.

Avantajlar

Bass driverları çok iyi hissediliyor

Dezavantajlar

Kaffa banddı koyulsaymış ve biraz daha büyük olsaydı daha rahat olabilir.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB3175WT Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB3175WT Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır

18/10/2020

Türkiye

Türkiye

kullanışlı, hafif ,ergonomik, harika ses kalitesi

katlanabilmesi süper, kablolu kullanım harika artı, hafif ve en önemlisi kulaklık boyutu oldukça rahat ve doygun bir dinleme sağlıyor

Avantajlar

hem kablosuz hem de aux kablosuyla kullanılabilmesi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB3175WT Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB3175WT Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır

24/07/2020

Türkiye

Türkiye

Segmentinin Lideri

Ürün güzel. Aynı segmentte olan rakibi JBL T460'a göre daha performanslı. Baslar hissedilebiliyor. Ses yüksekliği (sanırım güvenlik açısından) ilk bağlandığınızda kulaklıktan kısılmış oluyor. Ses düşük gelirse kulaklığın tuşlarından sesi yükseltebilirsiniz. Yolda yürürken kafanızda sırıtmıyor, gayet şık duruyor. Pedleri rakibine göre yumuşak ve kaliteli. Şarjı uzun süreli. Dışarıya sesi veriyor ama son ses açtığınızda. İdeal ses seviyesinde kesinlikle dışarıya ses verme olmuyor. Katlanma özelliği çok akıllıca. Sağ kulaklık hem içeriye hem dışarıya dönüyor fakat katlanma özelliğinden dolayı sol taraf sadece dışa dönüyor. Kabloyla kullanımda ses kalitesi kaybı olmuyor.

Avantajlar

Katlanma, Saf Bass Kalitesi, Uzun Süreli Şarj, Ses Seviyesi, Kulaklık Pedleri

Dezavantajlar

Biraz Büyük Fakat Kesinlikle Kötü Görüntü Oluşturmuyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB3175BK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB3175BK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır

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