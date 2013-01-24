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Bass+'ı hissedin
Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı bası, şık ve sağlam bir ambalajda sunar. İyi görünüm, olağanüstü ses ve fevkalade değer. Ekstra yük istemeyen ancak ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için Bluetooth kablosuz kulak üstü kulaklık. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bass+'ı hissedin
Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı bası, şık ve sağlam bir ambalajda sunar. İyi görünüm, olağanüstü ses ve fevkalade değer. Ekstra yük istemeyen ancak ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için Bluetooth kablosuz kulak üstü kulaklık. Tüm faydaları görün
Bass+'ı hissedin
Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı bası, şık ve sağlam bir ambalajda sunar. İyi görünüm, olağanüstü ses ve fevkalade değer. Ekstra yük istemeyen ancak ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için Bluetooth kablosuz kulak üstü kulaklık. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bass+'ı hissedin
Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı bası, şık ve sağlam bir ambalajda sunar. İyi görünüm, olağanüstü ses ve fevkalade değer. Ekstra yük istemeyen ancak ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için Bluetooth kablosuz kulak üstü kulaklık. Tüm faydaları görün
Bluetooth Kulaklık
Toplam:
Güçlü, çarpıcı bas üreten 40 mm Neodimyum hoparlör
Döner kulaklık modülleri tasarımı ve ayarlanabilir baş bandı sayesinde herkese mükemmel biçimde uyar.
Dinleme keyfinizi üst düzeye çıkaracak güçlü bas. Zarif tasarımına aldanmayın. Özel olarak tasarlanan bas deliği ve sürücüler, ultra düşük frekans üreterek kulaklıklarda benzersiz Bass+ ses imzası oluşturur. Her üretimde yüksek tutarlılığa sahip bas performansı sağlamak için ayrı akustik ses kullanılır.
Kablosuz müzik için kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth cihazla kolayca eşleştirin.
Sağ kulaklık modülündeki düğme kontrolleri, müziği ve aramaları sadece tek dokunuşla kontrol etme olanağı sunar.
Benzersiz kompakt katlama tasarımı size hareket halindeyken en iyi deneyimi sunar. Kulaklıklar kolayca taşımak ve saklamak için düz veya kompakt şekilde katlanabilir.
Kapalı tip akustik yapısı, ortam gürültüsünü önler ve daha iyi ses sunar.
Birlikte verilen USB şarj kablosu ihtiyacınız olduğunda kulaklığınızın şarjını her zaman dolu tutmanızı sağlar.
12 saat oynatma süresiyle tüm gün kesintisiz müzik dinleyebilecek güce sahip olursunuz.
Nefes alabilen, yumuşak kulak yastıkları uzun süre müzik dinlerken muhteşem konfor sağlar.
Mikrofon ve Bluetooth® 4.1 özellikleriyle, kolayca eller serbest arama yapma olanağı
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