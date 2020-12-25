SCY903/66
Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
Natural Response Biberon Emziği, sadece bebek aktif olarak emdiğinde süt verir. Bebekler, memeden süt emiyormuş gibi kendi ritimlerinde süt içebilir; bu sayede emzirmeyi ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirebilirsiniz. Doğru emziği bulmak önemlidir. Daha fazla bilgi için aşağıya bakın.Tüm faydaları görün
Doğal Tepkili Biberon Emziği, bebeğinizin doğal beslenme ritmiyle birlikte hareket ederek emzirme ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirmenizi sağlar. Emziğin, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelmesini sağlayan benzersiz bir ağzı vardır. Bu sayede bebeğiniz yutmak ve nefes almak için durduğunda süt akışı da durur.
Meme ucu hissi veren ve şekil olarak meme ucuna benzeyen geniş, yumuşak ve esnek emzik, meme ucunu taklit ederek bebeğin kolayca kavramasına ve beslenmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Hepimiz farklı hızlarda öğreniriz. Emme bir beceridir ve bazı bebekler bu beceriyi diğerlerinden daha hızlı geliştirir. Bu nedenle "Yeni Doğan Akışlı" biberon emziğimiz (Biberon Emziği 0), bazı bebekler için Doğal Tepkili biberon emziklerine geçmeden önce daha faydalı olabilir. Bebeğinizin Doğal Tepkili biberon emziğini kullanarak 50 ml/1,7 oz'u bitirmesi 20 dakikadan uzun sürüyorsa "Yeni Doğan Akışlı" biberon emziğine geçin. Bebeğiniz emmek yerine emzikle oynuyorsa ya da sinirli görünüyorsa daha hızlı akışlı bir Doğal Tepkili biberon emziğini deneyin. Besleme zorlukları devam ederse bir sağlık uzmanına danışın.
Antikolik valf, beslenme sırasında bebeğinizin hava yutmasını önleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Emzik ağzı, yalnızca bebek emerken süt vermek üzere tasarlanmıştır. Böylece evde veya yolda süt kaybını güvenle önleyebilirsiniz.
Her bebek farklı beslenir ve kendi hızında gelişir. Bebeğiniz için mükemmel akış hızını bulabilmeniz ve biberonunuzu kişiselleştirebilmeniz için bir dizi akış hızı tasarladık. Doğal Tepkili Biberon Emziklerinin tümü yumuşak silikondan üretilmiştir.
Hıza dayalı bir akış yönlendirme sistemine geçtik. Biberonla birlikte gelen emzikle başlayın. Bebeğin ağzından süt sızıyorsa veya bebek yutkunma sesi çıkarıyorsa daha düşük bir akış deneyin. Bebeğiniz sütü içmek yerine emzikle oynuyorsa ya da sütü içerken sinirli görünüyorsa daha yüksek bir akış deneyin. Bu güncellemeyi yapma sürecimizde her iki türdeki paketten biri denk gelebilir.
Geniş ağzı sayesinde biberon kolayca doldurulup temizlenebilir. Sadece birkaç parçadan oluştuğu için söküp takması da gayet basittir.
Ergonomik biberon, beslenme sırasında maksimum konfor sağlamak için herhangi bir açıdan kolayca tutulabilir. Hem siz hem de bebeğiniz minik elleriyle kolayca tutabilir.
Göğüs pompalarımızı, biberonlarımızı ve bardaklarımızı birbiriyle eşleştirerek ihtiyacınız olduğunda yardımınıza koşacak ürünü oluşturun.
Philips Avent Natural biberonlar ve emzikler, BPA içermeyen* malzemeden üretilmiştir.
Yeni Doğal Tepkili Biberonlarımız, serbest akışlı biberonlardan farklıdır. Emzirmede olduğu gibi, doğru şekilde kullanmak için birkaç deneme gerekebilir. Bu son derece doğaldır.
