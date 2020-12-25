Doğru emziği bulmak önemlidir

Hepimiz farklı hızlarda öğreniriz. Emme bir beceridir ve bazı bebekler bu beceriyi diğerlerinden daha hızlı geliştirir. Bu nedenle "Yeni Doğan Akışlı" biberon emziğimiz (Biberon Emziği 0), bazı bebekler için Doğal Tepkili biberon emziklerine geçmeden önce daha faydalı olabilir. Bebeğinizin Doğal Tepkili biberon emziğini kullanarak 50 ml/1,7 oz'u bitirmesi 20 dakikadan uzun sürüyorsa "Yeni Doğan Akışlı" biberon emziğine geçin. Bebeğiniz emmek yerine emzikle oynuyorsa ya da sinirli görünüyorsa daha hızlı akışlı bir Doğal Tepkili biberon emziğini deneyin. Besleme zorlukları devam ederse bir sağlık uzmanına danışın.