    • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler

      Philips Avent Natural Response Biberon

      SCY903/66

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler

      Natural Response Biberon Emziği, sadece bebek aktif olarak emdiğinde süt verir. Bebekler, memeden süt emiyormuş gibi kendi ritimlerinde süt içebilir; bu sayede emzirmeyi ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirebilirsiniz. Doğru emziği bulmak önemlidir. Daha fazla bilgi için aşağıya bakın.

      Philips Avent Natural Response Biberon

      Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler

      Meme ucu gibi hareket eden biberon emziği

      • 1 Biberon
      • 260 ml/9 oz
      • Orta Akışlı Emzik
      • 3-6 ay
      Biberon emziğinden bebek aktif olarak emdiğinde süt gelir

      Biberon emziğinden bebek aktif olarak emdiğinde süt gelir

      Doğal Tepkili Biberon Emziği, bebeğinizin doğal beslenme ritmiyle birlikte hareket ederek emzirme ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirmenizi sağlar. Emziğin, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelmesini sağlayan benzersiz bir ağzı vardır. Bu sayede bebeğiniz yutmak ve nefes almak için durduğunda süt akışı da durur.

      Meme ucu şeklindeki emzikle doğal kavrama

      Meme ucu şeklindeki emzikle doğal kavrama

      Meme ucu hissi veren ve şekil olarak meme ucuna benzeyen geniş, yumuşak ve esnek emzik, meme ucunu taklit ederek bebeğin kolayca kavramasına ve beslenmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

      Doğru emziği bulmak önemlidir

      Doğru emziği bulmak önemlidir

      Hepimiz farklı hızlarda öğreniriz. Emme bir beceridir ve bazı bebekler bu beceriyi diğerlerinden daha hızlı geliştirir. Bu nedenle "Yeni Doğan Akışlı" biberon emziğimiz (Biberon Emziği 0), bazı bebekler için Doğal Tepkili biberon emziklerine geçmeden önce daha faydalı olabilir. Bebeğinizin Doğal Tepkili biberon emziğini kullanarak 50 ml/1,7 oz'u bitirmesi 20 dakikadan uzun sürüyorsa "Yeni Doğan Akışlı" biberon emziğine geçin. Bebeğiniz emmek yerine emzikle oynuyorsa ya da sinirli görünüyorsa daha hızlı akışlı bir Doğal Tepkili biberon emziğini deneyin. Besleme zorlukları devam ederse bir sağlık uzmanına danışın.

      Koliği ve rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır

      Koliği ve rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır

      Antikolik valf, beslenme sırasında bebeğinizin hava yutmasını önleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

      Damlatmaz emzik tasarımı dökülmeleri ve süt kaybını önler

      Damlatmaz emzik tasarımı dökülmeleri ve süt kaybını önler

      Emzik ağzı, yalnızca bebek emerken süt vermek üzere tasarlanmıştır. Böylece evde veya yolda süt kaybını güvenle önleyebilirsiniz.

      Bebeğiniz için doğru emzik akış hızını seçin

      Bebeğiniz için doğru emzik akış hızını seçin

      Her bebek farklı beslenir ve kendi hızında gelişir. Bebeğiniz için mükemmel akış hızını bulabilmeniz ve biberonunuzu kişiselleştirebilmeniz için bir dizi akış hızı tasarladık. Doğal Tepkili Biberon Emziklerinin tümü yumuşak silikondan üretilmiştir.

      Aynı ürünler, yeni yönlendirme sistemi

      Aynı ürünler, yeni yönlendirme sistemi

      Hıza dayalı bir akış yönlendirme sistemine geçtik. Biberonla birlikte gelen emzikle başlayın. Bebeğin ağzından süt sızıyorsa veya bebek yutkunma sesi çıkarıyorsa daha düşük bir akış deneyin. Bebeğiniz sütü içmek yerine emzikle oynuyorsa ya da sütü içerken sinirli görünüyorsa daha yüksek bir akış deneyin. Bu güncellemeyi yapma sürecimizde her iki türdeki paketten biri denk gelebilir.

      Kullanımı ve temizlemesi kolay ve montajı hızlı

      Kullanımı ve temizlemesi kolay ve montajı hızlı

      Geniş ağzı sayesinde biberon kolayca doldurulup temizlenebilir. Sadece birkaç parçadan oluştuğu için söküp takması da gayet basittir.

      Bebeğiniz minik elleriyle bile kolayca tutabilir

      Bebeğiniz minik elleriyle bile kolayca tutabilir

      Ergonomik biberon, beslenme sırasında maksimum konfor sağlamak için herhangi bir açıdan kolayca tutulabilir. Hem siz hem de bebeğiniz minik elleriyle kolayca tutabilir.

      Philips Avent serisiyle uyumludur

      Philips Avent serisiyle uyumludur

      Göğüs pompalarımızı, biberonlarımızı ve bardaklarımızı birbiriyle eşleştirerek ihtiyacınız olduğunda yardımınıza koşacak ürünü oluşturun.

      Doğal Tepkili Biberon Emzikleri ve Biberonlar BPA içermez*

      Doğal Tepkili Biberon Emzikleri ve Biberonlar BPA içermez*

      Philips Avent Natural biberonlar ve emzikler, BPA içermeyen* malzemeden üretilmiştir.

      Bebeğiniz alışırken sabırlı olun

      Bebeğiniz alışırken sabırlı olun

      Yeni Doğal Tepkili Biberonlarımız, serbest akışlı biberonlardan farklıdır. Emzirmede olduğu gibi, doğru şekilde kullanmak için birkaç deneme gerekebilir. Bu son derece doğaldır.

      Teknik Özellikler

      • Malzeme

        Emzik
        • Silikon
        • BPA içermez*

      • Paket içeriği

        260 ml/9 oz Biberon
        1  adet
        Orta Akışlı Emzik
        1 adet

      • Fonksiyonlar

        Emzik Özellikleri
        • Doğal kavrama
        • Damlatmaz tasarım
        • Yumuşak ve esnek
        • Antikolik valf

      • EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA

