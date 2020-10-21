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Philips Avent Pipetli Bardaklar
Üretimden kaldırıldı
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SCF797/00
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Kullanıcı El Kitabı
Tümü (11)
Rengi bozulmuş Philips Avent ürün parçalarını kullanmak güvenli midir?
Philips Avent pipetli bardağın pipeti neden kıvrımlı?
Philips Avent bardaklar geri dönüştürülebilir mi?
Avent pipetli bardağıma nereden yeni pipet alabilirim?
Gazlı, posalı veya sıcak içecekler bardağa koyulabilir mi?
Philips Avent pipetli bardağım sızdırıyor