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Philips Avent Bendy yedek pipet setinde 2 adet yedek pipet bulunur. Bu set kayıp parçaları değiştirmek veya bardağı temiz tutmak amacıyla pipeti yenilemek için mükemmeldir! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dilediğiniz zaman pipeti kolaylıkla çıkarın
Philips Avent Bendy yedek pipet setinde 2 adet yedek pipet bulunur. Bu set kayıp parçaları değiştirmek veya bardağı temiz tutmak amacıyla pipeti yenilemek için mükemmeldir! Tüm faydaları görün
Dilediğiniz zaman pipeti kolaylıkla çıkarın
Philips Avent Bendy yedek pipet setinde 2 adet yedek pipet bulunur. Bu set kayıp parçaları değiştirmek veya bardağı temiz tutmak amacıyla pipeti yenilemek için mükemmeldir! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dilediğiniz zaman pipeti kolaylıkla çıkarın
Philips Avent Bendy yedek pipet setinde 2 adet yedek pipet bulunur. Bu set kayıp parçaları değiştirmek veya bardağı temiz tutmak amacıyla pipeti yenilemek için mükemmeldir! Tüm faydaları görün
Pipetli Bardaklar
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
300 ml Bendy Pipetli Bardaklarla birlikte kullanın. 200 ml pipetli bardaklarda kullanırken evdeki bir makas yardımıyla pipeti 3 cm kısaltın. Kolay ölçüm için paketin yan tarafına bakın.
Pipetin sıvıya kolayca ulaşmasını sağlayan eğimli alt kısmı, doğal içme pozisyonunda içmenize olanak tanır.
Yumuşak silikon pipet, dökülmeyi önlemek için entegre bir sızdırmaz valfe sahiptir.
Yedek pipet, rahatlığınız için bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Bağımsız içmeyi öğrenmek, bir çocuğun gelişiminde önemli bir adımdır. Çocukların memeden veya biberondan, bardakta içmeye kolayca geçmelerine yardımcı olarak kendi başlarına içme yolculuklarında onları destekliyoruz. Sağlık uzmanlarından edindiğimiz bilgilerle geliştirilen emzikli, yumuşak ve sert bardak uçlu, pipetli ve 360° bardak ağızlı farklı çözümlerimiz, çocuğunuzun gelişimine ayak uydurur ve yeni edindiği motor ve içme becerilerini uyarır. Kaliteli çözümlerimiz, rahatlık ve hijyen düşünülerek geliştirilmiştir.
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