Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın
Anasayfa
$

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Philips Avent

    Pipetli Bardaklar

    SCF797/00
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Dilediğiniz zaman pipeti kolaylıkla çıkarın Dilediğiniz zaman pipeti kolaylıkla çıkarın Dilediğiniz zaman pipeti kolaylıkla çıkarın
      -{discount-value}

      Philips Avent Pipetli Bardaklar

      SCF797/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Dilediğiniz zaman pipeti kolaylıkla çıkarın

      Philips Avent Bendy yedek pipet setinde 2 adet yedek pipet bulunur. Bu set kayıp parçaları değiştirmek veya bardağı temiz tutmak amacıyla pipeti yenilemek için mükemmeldir! Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 33,00 TL

      Philips Avent Pipetli Bardaklar

      Dilediğiniz zaman pipeti kolaylıkla çıkarın

      Philips Avent Bendy yedek pipet setinde 2 adet yedek pipet bulunur. Bu set kayıp parçaları değiştirmek veya bardağı temiz tutmak amacıyla pipeti yenilemek için mükemmeldir! Tüm faydaları görün

      Dilediğiniz zaman pipeti kolaylıkla çıkarın

      Philips Avent Bendy yedek pipet setinde 2 adet yedek pipet bulunur. Bu set kayıp parçaları değiştirmek veya bardağı temiz tutmak amacıyla pipeti yenilemek için mükemmeldir! Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 33,00 TL

      Philips Avent Pipetli Bardaklar

      Dilediğiniz zaman pipeti kolaylıkla çıkarın

      Philips Avent Bendy yedek pipet setinde 2 adet yedek pipet bulunur. Bu set kayıp parçaları değiştirmek veya bardağı temiz tutmak amacıyla pipeti yenilemek için mükemmeldir! Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör pipetli-bardaklar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Pipetli Bardaklar

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Dilediğiniz zaman pipeti kolaylıkla çıkarın

        Pipetli bardağınızın şekli hiç bozulmasın!

        • Yedek pipet seti
        • 2'li paket
        Tüm Bendy Pipetli Bardaklara uygundur

        Tüm Bendy Pipetli Bardaklara uygundur

        300 ml Bendy Pipetli Bardaklarla birlikte kullanın. 200 ml pipetli bardaklarda kullanırken evdeki bir makas yardımıyla pipeti 3 cm kısaltın. Kolay ölçüm için paketin yan tarafına bakın.

        Alttaki pipet, son yuduma kadar kolay içim için eğimlidir

        Alttaki pipet, son yuduma kadar kolay içim için eğimlidir

        Pipetin sıvıya kolayca ulaşmasını sağlayan eğimli alt kısmı, doğal içme pozisyonunda içmenize olanak tanır.

        Entegre sızdırmaz valfli yumuşak silikon pipet

        Entegre sızdırmaz valfli yumuşak silikon pipet

        Yumuşak silikon pipet, dökülmeyi önlemek için entegre bir sızdırmaz valfe sahiptir.

        Bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Yedek pipet, rahatlığınız için bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        Philips Avent bardaklar çocuğunuzun gelişimine ayak uydurur

        Bağımsız içmeyi öğrenmek, bir çocuğun gelişiminde önemli bir adımdır. Çocukların memeden veya biberondan, bardakta içmeye kolayca geçmelerine yardımcı olarak kendi başlarına içme yolculuklarında onları destekliyoruz. Sağlık uzmanlarından edindiğimiz bilgilerle geliştirilen emzikli, yumuşak ve sert bardak uçlu, pipetli ve 360° bardak ağızlı farklı çözümlerimiz, çocuğunuzun gelişimine ayak uydurur ve yeni edindiği motor ve içme becerilerini uyarır. Kaliteli çözümlerimiz, rahatlık ve hijyen düşünülerek geliştirilmiştir.

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          İki yedek pipet
          7 oz ve 10 oz bardak için uygun

        • Menşei

          Endonezya
          Evet

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Ödüller

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi