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Üretimden kaldırıldı

Philips AventPipetli Bardaklar

SCF797/00

1
| (2) İncelemeler
Dilediğiniz zaman pipeti kolaylıkla çıkarın
Philips Avent Bendy yedek pipet setinde 2 adet yedek pipet bulunur. Bu set kayıp parçaları değiştirmek veya bardağı temiz tutmak amacıyla pipeti yenilemek için mükemmeldir!
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Pipetli bardağınızın şekli hiç bozulmasın!

Dilediğiniz zaman pipeti kolaylıkla çıkarın

  • Yedek pipet seti

  • 2'li paket

Hijyenik tutmak için pipeti kolayca değiştirin

Tüm Bendy Pipetli Bardaklara uygundur

Tüm Bendy Pipetli Bardaklara uygundur

300 ml Bendy Pipetli Bardaklarla birlikte kullanın. 200 ml pipetli bardaklarda kullanırken evdeki bir makas yardımıyla pipeti 3 cm kısaltın. Kolay ölçüm için paketin yan tarafına bakın.

Alttaki pipet, son yuduma kadar kolay içim için eğimlidir

Alttaki pipet, son yuduma kadar kolay içim için eğimlidir

Pipetin sıvıya kolayca ulaşmasını sağlayan eğimli alt kısmı, doğal içme pozisyonunda içmenize olanak tanır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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1.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

5
4
3
2

06/08/2022

Türkiye

Türkiye

Philips avent suluk

Ürün şahane ama neden yedek parça tedariği yok. Türkiye’de ne yazık ki her yeri aradık sorduk yedek pipet yok. Çok ilginç…

Bu değerlendirme SCF797/00 Straw Cups için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF797/00 Straw Cups için yapılmıştır

18/06/2021

Türkiye

Türkiye

Ürün yok!!!

Sakın suluk falan almayın,elinizde patlar, çöpe atarsınız. yedek pipet ucu yok, satılmıyor

Dezavantajlar

Piyasada yok

Bu değerlendirme SCF797/00 Straw Cups için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF797/00 Straw Cups için yapılmıştır

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