2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF797/00
Yedek pipet seti
2'li paket
300 ml Bendy Pipetli Bardaklarla birlikte kullanın. 200 ml pipetli bardaklarda kullanırken evdeki bir makas yardımıyla pipeti 3 cm kısaltın. Kolay ölçüm için paketin yan tarafına bakın.
Pipetin sıvıya kolayca ulaşmasını sağlayan eğimli alt kısmı, doğal içme pozisyonunda içmenize olanak tanır.
1.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
Grafikir83
06/08/2022
Türkiye
Philips avent suluk
Ürün şahane ama neden yedek parça tedariği yok. Türkiye’de ne yazık ki her yeri aradık sorduk yedek pipet yok. Çok ilginç…
Bu değerlendirme SCF797/00 Straw Cups için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF797/00 Straw Cups için yapılmıştır
Harsel
18/06/2021
Türkiye
Ürün yok!!!
Sakın suluk falan almayın,elinizde patlar, çöpe atarsınız. yedek pipet ucu yok, satılmıyor
Dezavantajlar
Piyasada yok
Bu değerlendirme SCF797/00 Straw Cups için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF797/00 Straw Cups için yapılmıştır