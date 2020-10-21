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Philips Avent Alıştırma Bardağı
Üretimden kaldırıldı
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SCF782
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Eco passport - English (US)
Kullanıcı El Kitabı
Tümü (7)
Rengi bozulmuş Philips Avent ürün parçalarını kullanmak güvenli midir?
Bu ürünü mikrodalgada kullanabilir miyim?
Philips Avent bardaklar geri dönüştürülebilir mi?
Gazlı, posalı veya sıcak içecekler bardağa koyulabilir mi?
Ürün bulaşık makinesinde yıkanabilir mi?