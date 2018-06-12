ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

  • Bardağa geçmeye yardımcı olur
  • Bardağa geçmeye yardımcı olur
  • Bardağa geçmeye yardımcı olur
  • Bardağa geçmeye yardımcı olur
  • Bardağa geçmeye yardımcı olur
  • Bardağa geçmeye yardımcı olur
  • Bardağa geçmeye yardımcı olur
  • Bardağa geçmeye yardımcı olur
  • Bardağa geçmeye yardımcı olur
  • Bardağa geçmeye yardımcı olur
  • Bardağa geçmeye yardımcı olur
  • Bardağa geçmeye yardımcı olur

Üretimden kaldırıldı

Philips AventAlıştırma Bardağı

SCF782

2.6
| (14) İncelemeler
Bardağa geçmeye yardımcı olur
Çocuğunuzun damlatmaz bardaklardan açık bardakta içmeye geçişini kolaylaştırın! Dudak değdiğinde etkinleşen teknoloji sayesinde sıvı yalnızca çocuğun dudağı ağız çevresine bastırıldığında akar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Büyüyen çocuğunuz için en uygun alıştırma bardağı

Bardağa geçmeye yardımcı olur

  • 260 ml

  • 260 ml/9 oz

  • 9 ay+

Tıpkı gerçek bardaklar gibi bardak ağzının 360° çevresinden içilebilir

Tıpkı gerçek bardaklar gibi bardak ağzının 360° çevresinden içilebilir

Bu uçsuz bardak, yetişkin bardağında olduğu gibi bardak ağzının 360° çevresinden içilebilir.

Sağlıklı diş ve diş eti gelişimi sağlar*

Sağlıklı diş ve diş eti gelişimi sağlar*

Bu uçsuz bardağın tasarımı, dişlerin sağlıklı şekilde çıkmasını sağlar.

Dudak değdiğinde etkinleşen teknoloji

Dudak değdiğinde etkinleşen teknoloji

Bu uçsuz bardak, dudak değdiğinde etkinleşen benzersiz bir valfe sahiptir. Böylece sıvı yalnızca çocuğun dudağı ağız çevresine bastırıldığında akar. Yudumlar arasında valf otomatik olarak kapanır. Bu sayede sıvının akması veya dökülmesi açısından endişelenmenize gerek kalmaz.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

2.6

5 üzerinden

14

İncelemeler

12/06/2018

Türkiye

Türkiye

Kullanışlı ve güvenli

Ürün güzel damlatma yapmaması Harika sadece ağız kısmı çok büyük bebeğim içerken bir kısmı ağzında iken diğer kısmı alnını kapatıyor oda nefes almasını zorluyor iyileştirilebilir bence.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF782/00 Grown Up Cup için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF782/00 Grown Up Cup için yapılmıştır

06/08/2013

Türkiye

Türkiye

akıtmaz olması müthiş

harika bir ürün kullanımıda temizliğide çok rahat ve bpa sız olduğundan çokda sağlıklı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF782/00 Grown Up Cup için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF782/00 Grown Up Cup için yapılmıştır

16/03/2013

Türkiye

Türkiye

kullanma talimatı hakkında

merhabalar. bu gün oğlum için damlatmaz bardak aldım. ancak kurulumunu yapmam nerdeyse 15-20 dakikamı aldım. yine de emin olamayıp internetten bir bakıyım dedim yanlış takmış olabilirmiyimki parçaları diyerek. ufak bir önerim olucak bu güne kadar bir avent kullanıcısı olarak. tüm parçaları numaralandırarak (küçük kağıt etiketlerle yıkamadan önce çıkarılabilecek şekilde) hazırlasanız ve kullanma talimatında o numaralar doğrultusunda gerek şematik gerekse yazılı olarak yönlendirseniz kullanıcı açısından daha pratik olur diye düşünüyorum. kolaylıklar diliyorum. ve son olarak hayatımı kurtaran oğlumu sakinleştiren mucize emzikleriniz için size sonsuz teşekkür ediyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF782/00 Grown Up Cup için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF782/00 Grown Up Cup için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. Ankete katılan çocuk diş hekimlerinin %77'si, bu bardağın sağlıklı diş ve diş eti gelişimi sağladığını onaylamıştır (bağımsız çevrimiçi araştırma, ABD, Nisan 2016)

  2. Ankete katılan çocuk diş hekimlerinin %72'si, dudak değdiğinde etkinleşen teknolojiyi önermektedir (bağımsız çevrimiçi araştırma, ABD, Nisan 2016)