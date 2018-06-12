2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF782
260 ml
260 ml/9 oz
9 ay+
Bu uçsuz bardak, yetişkin bardağında olduğu gibi bardak ağzının 360° çevresinden içilebilir.
Bu uçsuz bardağın tasarımı, dişlerin sağlıklı şekilde çıkmasını sağlar.
Bu uçsuz bardak, dudak değdiğinde etkinleşen benzersiz bir valfe sahiptir. Böylece sıvı yalnızca çocuğun dudağı ağız çevresine bastırıldığında akar. Yudumlar arasında valf otomatik olarak kapanır. Bu sayede sıvının akması veya dökülmesi açısından endişelenmenize gerek kalmaz.
2.6
5 üzerinden
14
İncelemeler
Sdk01
12/06/2018
Türkiye
Kullanışlı ve güvenli
Ürün güzel damlatma yapmaması Harika sadece ağız kısmı çok büyük bebeğim içerken bir kısmı ağzında iken diğer kısmı alnını kapatıyor oda nefes almasını zorluyor iyileştirilebilir bence.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF782/00 Grown Up Cup için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF782/00 Grown Up Cup için yapılmıştır
ebruorhan06
06/08/2013
Türkiye
akıtmaz olması müthiş
harika bir ürün kullanımıda temizliğide çok rahat ve bpa sız olduğundan çokda sağlıklı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF782/00 Grown Up Cup için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF782/00 Grown Up Cup için yapılmıştır
aslıhanks
16/03/2013
Türkiye
kullanma talimatı hakkında
merhabalar. bu gün oğlum için damlatmaz bardak aldım. ancak kurulumunu yapmam nerdeyse 15-20 dakikamı aldım. yine de emin olamayıp internetten bir bakıyım dedim yanlış takmış olabilirmiyimki parçaları diyerek. ufak bir önerim olucak bu güne kadar bir avent kullanıcısı olarak. tüm parçaları numaralandırarak (küçük kağıt etiketlerle yıkamadan önce çıkarılabilecek şekilde) hazırlasanız ve kullanma talimatında o numaralar doğrultusunda gerek şematik gerekse yazılı olarak yönlendirseniz kullanıcı açısından daha pratik olur diye düşünüyorum. kolaylıklar diliyorum. ve son olarak hayatımı kurtaran oğlumu sakinleştiren mucize emzikleriniz için size sonsuz teşekkür ediyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF782/00 Grown Up Cup için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF782/00 Grown Up Cup için yapılmıştır
Ankete katılan çocuk diş hekimlerinin %77'si, bu bardağın sağlıklı diş ve diş eti gelişimi sağladığını onaylamıştır (bağımsız çevrimiçi araştırma, ABD, Nisan 2016)
Ankete katılan çocuk diş hekimlerinin %72'si, dudak değdiğinde etkinleşen teknolojiyi önermektedir (bağımsız çevrimiçi araştırma, ABD, Nisan 2016)