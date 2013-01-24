Bardaklarımız çocuğunuzun gelişimine ayak uydurur

Çocukların memeden veya biberondan bardakta içmeye kolayca geçmelerine yardımcı olarak kendi başlarına içme yolculuklarında onları destekliyoruz. Sağlık uzmanlarından edindiğimiz bilgilerle geliştirilen emzikli, yumuşak ve sert bardak uçlu, pipetli ve 360° bardak ağızlı farklı çözümlerimiz, çocuğunuzun gelişimine ayak uydurur ve yeni edindiği motor ve içme becerilerini uyarır.