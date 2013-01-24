Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın
Anasayfa
$

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Philips Avent

    Alıştırma Bardağı

    SCF782
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Bardağa geçmeye yardımcı olur Bardağa geçmeye yardımcı olur Bardağa geçmeye yardımcı olur
      -{discount-value}
    • Play Pause
    • Play Pause

      Philips Avent Alıştırma Bardağı

      SCF782
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Bardağa geçmeye yardımcı olur

      Çocuğunuzun damlatmaz bardaklardan açık bardakta içmeye geçişini kolaylaştırın! Dudak değdiğinde etkinleşen teknoloji sayesinde sıvı yalnızca çocuğun dudağı ağız çevresine bastırıldığında akar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 71,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Alıştırma Bardağı

      Bardağa geçmeye yardımcı olur

      Çocuğunuzun damlatmaz bardaklardan açık bardakta içmeye geçişini kolaylaştırın! Dudak değdiğinde etkinleşen teknoloji sayesinde sıvı yalnızca çocuğun dudağı ağız çevresine bastırıldığında akar. Tüm faydaları görün

      Bardağa geçmeye yardımcı olur

      Çocuğunuzun damlatmaz bardaklardan açık bardakta içmeye geçişini kolaylaştırın! Dudak değdiğinde etkinleşen teknoloji sayesinde sıvı yalnızca çocuğun dudağı ağız çevresine bastırıldığında akar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 71,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Alıştırma Bardağı

      Bardağa geçmeye yardımcı olur

      Çocuğunuzun damlatmaz bardaklardan açık bardakta içmeye geçişini kolaylaştırın! Dudak değdiğinde etkinleşen teknoloji sayesinde sıvı yalnızca çocuğun dudağı ağız çevresine bastırıldığında akar. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör ucsuz-bardaklar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Alıştırma Bardağı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Bardağa geçmeye yardımcı olur

        Büyüyen çocuğunuz için en uygun alıştırma bardağı

        • 260 ml
        • 260 ml/9 oz
        • 9 ay+
        Tıpkı gerçek bardaklar gibi bardak ağzının 360° çevresinden içilebilir

        Tıpkı gerçek bardaklar gibi bardak ağzının 360° çevresinden içilebilir

        Bu uçsuz bardak, yetişkin bardağında olduğu gibi bardak ağzının 360° çevresinden içilebilir.

        Sağlıklı diş ve diş eti gelişimi sağlar*

        Sağlıklı diş ve diş eti gelişimi sağlar*

        Bu uçsuz bardağın tasarımı, dişlerin sağlıklı şekilde çıkmasını sağlar.

        Dudak değdiğinde etkinleşen teknoloji

        Dudak değdiğinde etkinleşen teknoloji

        Bu uçsuz bardak, dudak değdiğinde etkinleşen benzersiz bir valfe sahiptir. Böylece sıvı yalnızca çocuğun dudağı ağız çevresine bastırıldığında akar. Yudumlar arasında valf otomatik olarak kapanır. Bu sayede sıvının akması veya dökülmesi açısından endişelenmenize gerek kalmaz.

        Saplar, çocukların bardağı tutmalarına olanak tanır

        Saplar, çocukların bardağı tutmalarına olanak tanır

        Bardağın entegre kulpları, çocuğunuzun bardağı gövdesinden veya tutulması kolay kulplarından tutmasını sağlar.

        Koruyucu hijyenik kapak sayesinde bardak temiz kalır

        Koruyucu hijyenik kapak sayesinde bardak temiz kalır

        Evde veya hareket halindeyken bardağı temiz tutar.

        Bu bardak BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir

        Bu bardak BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir

        Bu Philips Avent bardak, BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir.

        Bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Bu bardağın parçaları kolayca bulaşık makinesinde yıkanabilir. Bardağın parçalarını söküp işi bulaşık makinenize bırakın veya sabunlu suyla elde yıkayın.

        Bardaklarımız çocuğunuzun gelişimine ayak uydurur

        Bardaklarımız çocuğunuzun gelişimine ayak uydurur

        Çocukların memeden veya biberondan bardakta içmeye kolayca geçmelerine yardımcı olarak kendi başlarına içme yolculuklarında onları destekliyoruz. Sağlık uzmanlarından edindiğimiz bilgilerle geliştirilen emzikli, yumuşak ve sert bardak uçlu, pipetli ve 360° bardak ağızlı farklı çözümlerimiz, çocuğunuzun gelişimine ayak uydurur ve yeni edindiği motor ve içme becerilerini uyarır.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Endonezya
          Evet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          9 ay+

        • Lojistik verileri

          Ünite boyutu
          114 mm (U) x 77 mm (G) x 113 mm (Y)  mm
          Ambalaj boyutu - AB sürümü
          114 mm (U) x 85 mm (G) x 177 mm (Y)  mm
          Ambalaj boyutu - ABD sürümü
          114 mm (U) x 85 mm (G) x 162 mm (Y)  mm

        • Paket içeriği

          Kap
          1  adet
          Biberon emziği ve kulp
          1  adet
          Musluk sistemi (3 parça)
          1 set
          Kullanım kılavuzu
          1  adet

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Ödüller

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            • Ankete katılan çocuk diş hekimlerinin %77'si, bu bardağın sağlıklı diş ve diş eti gelişimi sağladığını onaylamıştır (bağımsız çevrimiçi araştırma, ABD, Nisan 2016)
            • Ankete katılan çocuk diş hekimlerinin %72'si, dudak değdiğinde etkinleşen teknolojiyi önermektedir (bağımsız çevrimiçi araştırma, ABD, Nisan 2016)
            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi