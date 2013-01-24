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Bardağa geçmeye yardımcı olur
Çocuğunuzun damlatmaz bardaklardan açık bardakta içmeye geçişini kolaylaştırın! Dudak değdiğinde etkinleşen teknoloji sayesinde sıvı yalnızca çocuğun dudağı ağız çevresine bastırıldığında akar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bardağa geçmeye yardımcı olur
Çocuğunuzun damlatmaz bardaklardan açık bardakta içmeye geçişini kolaylaştırın! Dudak değdiğinde etkinleşen teknoloji sayesinde sıvı yalnızca çocuğun dudağı ağız çevresine bastırıldığında akar. Tüm faydaları görün
Bardağa geçmeye yardımcı olur
Çocuğunuzun damlatmaz bardaklardan açık bardakta içmeye geçişini kolaylaştırın! Dudak değdiğinde etkinleşen teknoloji sayesinde sıvı yalnızca çocuğun dudağı ağız çevresine bastırıldığında akar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bardağa geçmeye yardımcı olur
Çocuğunuzun damlatmaz bardaklardan açık bardakta içmeye geçişini kolaylaştırın! Dudak değdiğinde etkinleşen teknoloji sayesinde sıvı yalnızca çocuğun dudağı ağız çevresine bastırıldığında akar. Tüm faydaları görün
Alıştırma Bardağı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bu uçsuz bardak, yetişkin bardağında olduğu gibi bardak ağzının 360° çevresinden içilebilir.
Bu uçsuz bardağın tasarımı, dişlerin sağlıklı şekilde çıkmasını sağlar.
Bu uçsuz bardak, dudak değdiğinde etkinleşen benzersiz bir valfe sahiptir. Böylece sıvı yalnızca çocuğun dudağı ağız çevresine bastırıldığında akar. Yudumlar arasında valf otomatik olarak kapanır. Bu sayede sıvının akması veya dökülmesi açısından endişelenmenize gerek kalmaz.
Bardağın entegre kulpları, çocuğunuzun bardağı gövdesinden veya tutulması kolay kulplarından tutmasını sağlar.
Evde veya hareket halindeyken bardağı temiz tutar.
Bu Philips Avent bardak, BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir.
Bu bardağın parçaları kolayca bulaşık makinesinde yıkanabilir. Bardağın parçalarını söküp işi bulaşık makinenize bırakın veya sabunlu suyla elde yıkayın.
Çocukların memeden veya biberondan bardakta içmeye kolayca geçmelerine yardımcı olarak kendi başlarına içme yolculuklarında onları destekliyoruz. Sağlık uzmanlarından edindiğimiz bilgilerle geliştirilen emzikli, yumuşak ve sert bardak uçlu, pipetli ve 360° bardak ağızlı farklı çözümlerimiz, çocuğunuzun gelişimine ayak uydurur ve yeni edindiği motor ve içme becerilerini uyarır.
Menşei
Gelişim aşamaları
Lojistik verileri
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