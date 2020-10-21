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Philips Avent Damlatmaz Bardak
Üretimden kaldırıldı
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SCF755/07
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Eco passport - English (US)
Kullanıcı El Kitabı
Tümü (6)
Rengi bozulmuş Philips Avent ürün parçalarını kullanmak güvenli midir?
Gazlı, posalı veya sıcak içecekler bardağa koyulabilir mi?
Ürün bulaşık makinesinde yıkanabilir mi?
Avent biberon ve bardağı ısıtmak için mikrodalga fırın kullanabilir miyim?
Philips Avent ürünüm BPA ve BPS içermiyor mu?
Avent damlatmaz bardağı temizleme ve sterilize etme