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İçerken damlatmaz
Yeni Philips AVENT BPA içermeyen damlatmaz bardak, patent aşamasında olan ve akıtmamayı garanti eden bir valf içerir. Isırmaya dayanıklı bardak ucu ve kulplar, çocuğunuzun içeceğini kolayca içmesini sağlar. Çocuğunuz için kolaylık, sizin için rahatlık. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İçerken damlatmaz
Yeni Philips AVENT BPA içermeyen damlatmaz bardak, patent aşamasında olan ve akıtmamayı garanti eden bir valf içerir. Isırmaya dayanıklı bardak ucu ve kulplar, çocuğunuzun içeceğini kolayca içmesini sağlar. Çocuğunuz için kolaylık, sizin için rahatlık. Tüm faydaları görün
İçerken damlatmaz
Yeni Philips AVENT BPA içermeyen damlatmaz bardak, patent aşamasında olan ve akıtmamayı garanti eden bir valf içerir. Isırmaya dayanıklı bardak ucu ve kulplar, çocuğunuzun içeceğini kolayca içmesini sağlar. Çocuğunuz için kolaylık, sizin için rahatlık. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İçerken damlatmaz
Yeni Philips AVENT BPA içermeyen damlatmaz bardak, patent aşamasında olan ve akıtmamayı garanti eden bir valf içerir. Isırmaya dayanıklı bardak ucu ve kulplar, çocuğunuzun içeceğini kolayca içmesini sağlar. Çocuğunuz için kolaylık, sizin için rahatlık. Tüm faydaları görün
Açılı bardak ucu, çocukların ilk yudumlarını başlarını arkaya doğru çok fazla eğmeden kolayca almalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Eğitici kulplar, bebeğinizin kendi başına bardağı tutmasına ve içmesine yardımcı olur. Bu kulplar, küçük ellerin kolayca tutabileceği bir şekle sahip olmanın yanı sıra, bebeğinizin elinden kaymaması için kauçuk ile kaplanmıştır.
Bu Philips Avent bardak, BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir.
Cam biberonlar ve Alıştırma/My First Big Kid bardakları hariç tüm Philips Avent biberonlar ve bardaklar uyumludur. Böylece bebeğinizin özel gelişim ihtiyaçlarına uygun olan ideal bardağı oluşturmak için ürünleri birbiriyle eşleştirebilirsiniz.
Artık etrafa dökmek yok! Patent bekleyen yeni valf, suyun yalnızca çocuğunuz içerken dışarı gelmesini sağlar.
Valfi kaldırdığınızda damlatmaz bardak serbest akış sağlayan bardağa dönüşür.
Koruyucu hijyen kapağı, evde veya dışarıda bardak ucunu her zaman temiz tutar.
Gelişim aşamaları
Menşei
Malzeme
Ağırlık ve boyutlar
Paket içeriği