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  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz

Üretimden kaldırıldı

Philips AventDamlatmaz Bardak

SCF755/07

2
| (21) İncelemeler
İçerken damlatmaz
Yeni Philips Avent BPA içermeyen damlatmaz bardak, patent aşamasında olan ve akıtmamayı garanti eden bir valf içerir. Isırmaya dayanıklı bardak ucu ve kulplar, çocuğunuzun içeceğini kolayca içmesini sağlar. Çocuğunuz için kolaylık, sizin için rahatlık.
Tüm avantajları görüntüleyin

Biberondan bardağa kolay geçiş

İçerken damlatmaz

  • İçerken damlatmaz

  • 340 ml/12 oz

  • 18 ay+

Sızıntı yapmaz! Anneler tarafından onaylandı

Artık etrafa dökmek yok! Patent bekleyen yeni valf, suyun yalnızca çocuğunuz içerken dışarı gelmesini sağlar.

Serbest akış sağlayan bardağa kolay dönüştürme

Valfi kaldırdığınızda damlatmaz bardak serbest akış sağlayan bardağa dönüşür.

Açılı bardak ucu başın daha az eğilmesini sağlar

Açılı bardak ucu başın daha az eğilmesini sağlar

Açılı bardak ucu, çocukların ilk yudumlarını başlarını arkaya doğru çok fazla eğmeden kolayca almalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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2.0

5 üzerinden

21

İncelemeler

2

27/09/2017

Türkiye

Türkiye

Rahat

Ürünün emzik kısmı çok kullanışlı ve rahat. Akımiyor. Ancak tutma kolları çok yer kaplıyor. Çocuk kendisi tuttuğunda iyi ana çantada taşırken çok yer kaplıyor. Tak çıkar olabilir o ko

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF755/05 Spout Cup için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF755/05 Spout Cup için yapılmıştır

15/08/2017

Türkiye

Türkiye

damlatmaması büyük rahatlık

Geceleri yatağına dökülecek mi, çantama akacak mı, halı lekelenecek mi gibi kaygılarımı yok eden bir ürün

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF755/07 Spout Cup için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF755/07 Spout Cup için yapılmıştır

27/07/2018

Türkiye

Türkiye

Yedek parça bulamadım

Merhaba bende oğluma bu ürünün mavisinden aldım fakat üst kapağı ve içindeki damlatmayı önleyen silikon aparatı kayıp , yedek parça olsa süper olacak tabi aynı üründen tekrar almak istemiyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF755/07 Spout Cup için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF755/07 Spout Cup için yapılmıştır

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