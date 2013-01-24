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    Philips Avent

    Avent Mama Saklama Kapları

    SCF720/10
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Evde ve dışarıda mama saklamak için ideal Evde ve dışarıda mama saklamak için ideal Evde ve dışarıda mama saklamak için ideal
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      Philips Avent Avent Mama Saklama Kapları

      SCF720/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Evde ve dışarıda mama saklamak için ideal

      Philips Avent SCF720/10 mama saklama kapları çok amaçlıdır, kullanımı kolaydır ve bebeğiniz büyüdükçe kullanılmaya devam edilecek şekilde tasarlanmıştır. Kaplar, evde ve dışarıda mama saklamak için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 109,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Avent Mama Saklama Kapları

      Evde ve dışarıda mama saklamak için ideal

      Philips Avent SCF720/10 mama saklama kapları çok amaçlıdır, kullanımı kolaydır ve bebeğiniz büyüdükçe kullanılmaya devam edilecek şekilde tasarlanmıştır. Kaplar, evde ve dışarıda mama saklamak için idealdir. Tüm faydaları görün

      Evde ve dışarıda mama saklamak için ideal

      Philips Avent SCF720/10 mama saklama kapları çok amaçlıdır, kullanımı kolaydır ve bebeğiniz büyüdükçe kullanılmaya devam edilecek şekilde tasarlanmıştır. Kaplar, evde ve dışarıda mama saklamak için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 109,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Avent Mama Saklama Kapları

      Evde ve dışarıda mama saklamak için ideal

      Philips Avent SCF720/10 mama saklama kapları çok amaçlıdır, kullanımı kolaydır ve bebeğiniz büyüdükçe kullanılmaya devam edilecek şekilde tasarlanmıştır. Kaplar, evde ve dışarıda mama saklamak için idealdir. Tüm faydaları görün

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        Avent Mama Saklama Kapları

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Evde ve dışarıda mama saklamak için ideal

        BPA içermeyen mama saklama kapları

        • BPA içermez
        Akıtmaz

        Akıtmaz

        Güvenli saklama ve taşıma için çevirmeli kapak

        Düzenlemesi kolay

        Düzenlemesi kolay

        Yazılabilir yüzeye sahip sağlam, istiflenebilir Philips Avent kaplar tarihi ve içeriği takip etmenizi sağlar

        Mikrodalgada kullanılabilir

        Mikrodalgada kullanılabilir

        Buzdolabı/derin dondurucu için uygun

        Buzdolabı/derin dondurucu için uygun

        Bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Tarif kitapçığı içerir

        Tarifler çocuk beslenmesinde uzman olan Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Judy More ile birlikte hazırlanmıştır.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          Süt saklama kabı kapağı
          20  adet
          Önceden sterilize edilmiş VIA Kap (180 ml)
          10  adet
          Saklama Kabı (240 ml)
          10  adet
          Tarif kılavuzu
          1  adet
          Beslenme kaşığı
          1  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          • 0-6 ay
          • 6 - 12 ay

        • Malzeme

          BPA içermez*
          Evet

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