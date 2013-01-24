Evde ve dışarıda mama saklamak için ideal

Philips Avent SCF720/10 mama saklama kapları çok amaçlıdır, kullanımı kolaydır ve bebeğiniz büyüdükçe kullanılmaya devam edilecek şekilde tasarlanmıştır. Kaplar, evde ve dışarıda mama saklamak için idealdir. Tüm faydaları görün