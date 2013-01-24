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Evde ve dışarıda mama saklamak için ideal
Philips Avent SCF720/10 mama saklama kapları çok amaçlıdır, kullanımı kolaydır ve bebeğiniz büyüdükçe kullanılmaya devam edilecek şekilde tasarlanmıştır. Kaplar, evde ve dışarıda mama saklamak için idealdir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Evde ve dışarıda mama saklamak için ideal
Philips Avent SCF720/10 mama saklama kapları çok amaçlıdır, kullanımı kolaydır ve bebeğiniz büyüdükçe kullanılmaya devam edilecek şekilde tasarlanmıştır. Kaplar, evde ve dışarıda mama saklamak için idealdir. Tüm faydaları görün
Evde ve dışarıda mama saklamak için ideal
Philips Avent SCF720/10 mama saklama kapları çok amaçlıdır, kullanımı kolaydır ve bebeğiniz büyüdükçe kullanılmaya devam edilecek şekilde tasarlanmıştır. Kaplar, evde ve dışarıda mama saklamak için idealdir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Evde ve dışarıda mama saklamak için ideal
Philips Avent SCF720/10 mama saklama kapları çok amaçlıdır, kullanımı kolaydır ve bebeğiniz büyüdükçe kullanılmaya devam edilecek şekilde tasarlanmıştır. Kaplar, evde ve dışarıda mama saklamak için idealdir. Tüm faydaları görün
Avent Mama Saklama Kapları
Philips Online Mağaza fiyatı
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Güvenli saklama ve taşıma için çevirmeli kapak
Yazılabilir yüzeye sahip sağlam, istiflenebilir Philips Avent kaplar tarihi ve içeriği takip etmenizi sağlar
Tarifler çocuk beslenmesinde uzman olan Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Judy More ile birlikte hazırlanmıştır.
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