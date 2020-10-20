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Philips Avent 6 ay+ çocuklar için beslenme seti
Üretimden kaldırıldı
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SCF716/00
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Tümü (3)
Ürün bulaşık makinesinde yıkanabilir mi?
Avent biberon ve bardağı ısıtmak için mikrodalga fırın kullanabilir miyim?
Philips Avent ürünüm BPA ve BPS içermiyor mu?
Kasenin/tabağın üzerindeki resimlerde baloncuklar oluşmuş veya bu resimler soyuluyor. Ne yapmalıyım?