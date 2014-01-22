2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Soğuk anne sütü/bebek maması/önceden kaynatılmış sıcak suyu 4 saate kadar saklamak için.
Philips Avent Urban Çanta, optimum rahatlıkta taşıma için geniş ayarlanabilir omuz askısına sahiptir
4.3
5 üzerinden
8
İncelemeler
88%
bu ürünü tavsiye ediyor
DeryaninAnnesi
22/01/2014
Türkiye
Pratik
Sütü ve mamayı saklamak için kullandım. Çok üzün süre sıcak tutmuyor ama kısa geziler için çok pratik.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag için yapılmıştır
Ezberbozan
09/12/2013
Türkiye
philips her şeyi düşünmüş
bu kadar en ince ayrıntının bir marka tarafından düşünülmesi takdire layık teşekkürler philips
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD138/60 Avent BackPack için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD138/60 Avent BackPack için yapılmıştır
fevzi
07/12/2013
Türkiye
memnunluk
Ben ürünlerinizden çok memnunum herkese tavsiye ederim ve çok dayanıklı ve çalışan kadrosu çok anlayışlı allah razı olsun
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD138/60 Avent BackPack için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD138/60 Avent BackPack için yapılmıştır