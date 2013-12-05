dünya kadar para verip aldığımız yenidoğan setten dolayı hala çok pişmanım. sterilizatörde adaptör halkası eridiği zaman aniden biberonsuz kalakalırsınız ve biberou çöpe atmak zorunda olursunuz. çünkü adaptör halkası olmadan çok akıtıyorlar. berbat bir müşteri hizmetleri var. çocuğum 9 aylık oldu hala yenilerini veremediler. mağdur olan benim ama (bu soğukta bebeğimle ya da bırakıp) bir biberon için dünya kadar yolu gidip almamı istediler. sözde en iyi biberon. size tavsiyem N.. markadan vazgeçmeyin