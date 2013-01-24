Sağlıklı, aktif besleme için

Philips AVENT Airflex biberonlarında, sağlıklı, aktif beslemeyi kolaylaştıran ve bebeğin doğal beslenme ritmi ile çalışan AVENT Airflex emzik bulunmaktadır. Airflex emzik, bebeğin meme ve biberon arasında geçişini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün