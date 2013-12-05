2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF646/17
330ml
Değişken Akışlı Emzik
Akış ayarlı emzikte, ayarlanabilir akış hızı sağlayan bir kesik bulunmaktadır. Emzik üzerinde I, II veya III işaretlerini biberonu çevirerek bebeğin burnuyla aynı hizaya getirip akış hızı değiştirilebilir.
Göğüs ile benzer görünüme sahip doğal şekli, emzirme ve biberonla beslemeyi birleştirmeye yardımcı olur.
Philips AVENT Biberonlarda, bebeğin doğal beslenme eylemi ile birlikte çalışan bir Airflex Valf bulunmaktadır.
1.5
5 üzerinden
2
İncelemeler
didemmine
05/12/2013
Türkiye
KARARMA
ŞİŞESİ 1-2 KULLANIMDAN SONRA KARARMA YAPIYOR VE BİBERON UCU NE KADAR TEMİZLENİRSE TEMİZLENSİN PİSMİŞ GİBİ DURUYOR.
Bu değerlendirme SCF686/61 Classic baby bottle için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF686/61 Classic baby bottle için yapılmıştır
nkkc
16/12/2013
Türkiye
kesinlikle almayın
dünya kadar para verip aldığımız yenidoğan setten dolayı hala çok pişmanım. sterilizatörde adaptör halkası eridiği zaman aniden biberonsuz kalakalırsınız ve biberou çöpe atmak zorunda olursunuz. çünkü adaptör halkası olmadan çok akıtıyorlar. berbat bir müşteri hizmetleri var. çocuğum 9 aylık oldu hala yenilerini veremediler. mağdur olan benim ama (bu soğukta bebeğimle ya da bırakıp) bir biberon için dünya kadar yolu gidip almamı istediler. sözde en iyi biberon. size tavsiyem N.. markadan vazgeçmeyin
Bu değerlendirme SCF686/61 Classic baby bottle için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF686/61 Classic baby bottle için yapılmıştır