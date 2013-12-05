ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

  • Sağlıklı, aktif besleme için
  • Sağlıklı, aktif besleme için
  • Sağlıklı, aktif besleme için
  • Sağlıklı, aktif besleme için

Üretimden kaldırıldı

Philips Avent AirflexBiberon

SCF646/17

1.5
| (2) İncelemeler
Sağlıklı, aktif besleme için
Philips AVENT Airflex biberonlarında, sağlıklı, aktif beslemeyi kolaylaştıran ve bebeğin doğal beslenme ritmi ile çalışan AVENT Airflex emzik bulunmaktadır. Airflex emzik, bebeğin meme ve biberon arasında geçişini kolaylaştırır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Kolik oluşumunu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır

Sağlıklı, aktif besleme için

  • 330ml

  • Değişken Akışlı Emzik

Daha yoğun mamalar için Değişken Akışlı Emzik

Daha yoğun mamalar için Değişken Akışlı Emzik

Akış ayarlı emzikte, ayarlanabilir akış hızı sağlayan bir kesik bulunmaktadır. Emzik üzerinde I, II veya III işaretlerini biberonu çevirerek bebeğin burnuyla aynı hizaya getirip akış hızı değiştirilebilir.

Emzirme ve biberonla besleme kolayca birleştirilebilir.

Emzirme ve biberonla besleme kolayca birleştirilebilir.

Göğüs ile benzer görünüme sahip doğal şekli, emzirme ve biberonla beslemeyi birleştirmeye yardımcı olur.

Entegre Airflex Valfi

Entegre Airflex Valfi

Philips AVENT Biberonlarda, bebeğin doğal beslenme eylemi ile birlikte çalışan bir Airflex Valf bulunmaktadır.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

1.5

5 üzerinden

2

İncelemeler

5
4
3

05/12/2013

Türkiye

Türkiye

KARARMA

ŞİŞESİ 1-2 KULLANIMDAN SONRA KARARMA YAPIYOR VE BİBERON UCU NE KADAR TEMİZLENİRSE TEMİZLENSİN PİSMİŞ GİBİ DURUYOR.

Bu değerlendirme SCF686/61 Classic baby bottle için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF686/61 Classic baby bottle için yapılmıştır

16/12/2013

Türkiye

Türkiye

kesinlikle almayın

dünya kadar para verip aldığımız yenidoğan setten dolayı hala çok pişmanım. sterilizatörde adaptör halkası eridiği zaman aniden biberonsuz kalakalırsınız ve biberou çöpe atmak zorunda olursunuz. çünkü adaptör halkası olmadan çok akıtıyorlar. berbat bir müşteri hizmetleri var. çocuğum 9 aylık oldu hala yenilerini veremediler. mağdur olan benim ama (bu soğukta bebeğimle ya da bırakıp) bir biberon için dünya kadar yolu gidip almamı istediler. sözde en iyi biberon. size tavsiyem N.. markadan vazgeçmeyin

Bu değerlendirme SCF686/61 Classic baby bottle için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF686/61 Classic baby bottle için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları