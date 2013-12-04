2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
125ml
Yenidoğan Akışlı Emzik
Göğüs ile benzer görünüme sahip doğal şekli, emzirme ve biberonla beslemeyi birleştirmeye yardımcı olur.
Philips AVENT Biberonlarda, bebeğin doğal beslenme eylemi ile birlikte çalışan bir Airflex Valf bulunmaktadır.
Klinik bir deney, Philips AVENT Biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerin klasik biberonla beslenen bebeklere kıyasla daha az kolik sorunu yaşadığını göstermiştir. (www.philips.com/AVENT).
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
zafer42
04/12/2013
Türkiye
Şahane
Çok güzel tavsiye ediyorum biberon emzikleri daha büyük modelleride olabilir.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF680/61 Classic baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF680/61 Classic baby bottle için yapılmıştır