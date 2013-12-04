ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

  • Sağlıklı, aktif besleme için
  • Sağlıklı, aktif besleme için
  • Sağlıklı, aktif besleme için
  • Sağlıklı, aktif besleme için

Üretimden kaldırıldı

Philips Avent AirflexBiberon

SCF640/17

5
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Sağlıklı, aktif besleme için
Philips AVENT Airflex biberonlarında, sağlıklı, aktif beslemeyi kolaylaştıran ve bebeğin doğal beslenme ritmi ile çalışan AVENT Airflex emzik bulunmaktadır. Airflex emzik, bebeğin meme ve biberon arasında geçişini kolaylaştırır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Kolik oluşumunu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır

Sağlıklı, aktif besleme için

  • 125ml

  • Yenidoğan Akışlı Emzik

Emzirme ve biberonla besleme kolayca birleştirilebilir.

Emzirme ve biberonla besleme kolayca birleştirilebilir.

Göğüs ile benzer görünüme sahip doğal şekli, emzirme ve biberonla beslemeyi birleştirmeye yardımcı olur.

Entegre Airflex Valfi

Entegre Airflex Valfi

Philips AVENT Biberonlarda, bebeğin doğal beslenme eylemi ile birlikte çalışan bir Airflex Valf bulunmaktadır.

Kolik oluşumunu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır

Kolik oluşumunu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır

Klinik bir deney, Philips AVENT Biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerin klasik biberonla beslenen bebeklere kıyasla daha az kolik sorunu yaşadığını göstermiştir. (www.philips.com/AVENT).

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

04/12/2013

Türkiye

Türkiye

Şahane

Çok güzel tavsiye ediyorum biberon emzikleri daha büyük modelleride olabilir.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF680/61 Classic baby bottle için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF680/61 Classic baby bottle için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları