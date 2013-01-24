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    Philips AVENT

    Biberon

    SCF640/17
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
    AVENT
    • Sağlıklı, aktif besleme için Sağlıklı, aktif besleme için Sağlıklı, aktif besleme için
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      Philips AVENT Biberon

      SCF640/17
      Genel Derecelendirme / 5

      Sağlıklı, aktif besleme için

      Philips AVENT Airflex biberonlarında, sağlıklı, aktif beslemeyi kolaylaştıran ve bebeğin doğal beslenme ritmi ile çalışan AVENT Airflex emzik bulunmaktadır. Airflex emzik, bebeğin meme ve biberon arasında geçişini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Philips AVENT Biberon

      Sağlıklı, aktif besleme için

      Philips AVENT Airflex biberonlarında, sağlıklı, aktif beslemeyi kolaylaştıran ve bebeğin doğal beslenme ritmi ile çalışan AVENT Airflex emzik bulunmaktadır. Airflex emzik, bebeğin meme ve biberon arasında geçişini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

      Sağlıklı, aktif besleme için

      Philips AVENT Airflex biberonlarında, sağlıklı, aktif beslemeyi kolaylaştıran ve bebeğin doğal beslenme ritmi ile çalışan AVENT Airflex emzik bulunmaktadır. Airflex emzik, bebeğin meme ve biberon arasında geçişini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Philips AVENT Biberon

      Sağlıklı, aktif besleme için

      Philips AVENT Airflex biberonlarında, sağlıklı, aktif beslemeyi kolaylaştıran ve bebeğin doğal beslenme ritmi ile çalışan AVENT Airflex emzik bulunmaktadır. Airflex emzik, bebeğin meme ve biberon arasında geçişini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

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        Biberon

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        Sağlıklı, aktif besleme için

        Kolik oluşumunu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır

        • 125ml
        • Yenidoğan Akışlı Emzik
        Emzirme ve biberonla besleme kolayca birleştirilebilir.

        Emzirme ve biberonla besleme kolayca birleştirilebilir.

        Göğüs ile benzer görünüme sahip doğal şekli, emzirme ve biberonla beslemeyi birleştirmeye yardımcı olur.

        Entegre Airflex Valfi

        Entegre Airflex Valfi

        Philips AVENT Biberonlarda, bebeğin doğal beslenme eylemi ile birlikte çalışan bir Airflex Valf bulunmaktadır.

        Kolik oluşumunu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır

        Kolik oluşumunu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır

        Klinik bir deney, Philips AVENT Biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerin klasik biberonla beslenen bebeklere kıyasla daha az kolik sorunu yaşadığını göstermiştir. (www.philips.com/AVENT).

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          Airflex Biberon (125 ml/ 4 oz)
          1  adet

        • Biberon

          Kapasite
          125  ml
          Malzeme
          Son derece dayanıklı

        • Tasarım

          Biberon tasarımı
          • Birleştirmesi kolay
          • Temizlemesi kolay
          • Tutması kolay
          • Geniş boyunlu

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          6 aylık +

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