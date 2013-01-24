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    Ultra hızlı biberon ısıtıcısı

    SCF250/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • 3 dakikada ideal sıcaklık 3 dakikada ideal sıcaklık 3 dakikada ideal sıcaklık
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      Ultra hızlı biberon ısıtıcısı

      SCF250/00
      Genel Derecelendirme / 5

      3 dakikada ideal sıcaklık

      Bebeğiniz acıktığında hemen bir şişe sıcak sütünüz olsun istersiniz. Bu ultra hızlı biberon ısıtıcısı, biberonları ve kavanozları güvenilir bir şekilde, üç dakikadan kısa bir zamanda ısıtır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Ultra hızlı biberon ısıtıcısı

      3 dakikada ideal sıcaklık

      Bebeğiniz acıktığında hemen bir şişe sıcak sütünüz olsun istersiniz. Bu ultra hızlı biberon ısıtıcısı, biberonları ve kavanozları güvenilir bir şekilde, üç dakikadan kısa bir zamanda ısıtır.

      3 dakikada ideal sıcaklık

      Bebeğiniz acıktığında hemen bir şişe sıcak sütünüz olsun istersiniz. Bu ultra hızlı biberon ısıtıcısı, biberonları ve kavanozları güvenilir bir şekilde, üç dakikadan kısa bir zamanda ısıtır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Ultra hızlı biberon ısıtıcısı

      3 dakikada ideal sıcaklık

      Bebeğiniz acıktığında hemen bir şişe sıcak sütünüz olsun istersiniz. Bu ultra hızlı biberon ısıtıcısı, biberonları ve kavanozları güvenilir bir şekilde, üç dakikadan kısa bir zamanda ısıtır.

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        Ultra hızlı biberon ısıtıcısı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        3 dakikada ideal sıcaklık

        Sıcaklık kontrol sistemi

        En son ısıtma teknolojisinde, bir PTC ısıtma sistemi ve iki sensör kullanılmıştır. Kaptaki suyun çabucak ideal ısıya ulaşmasını sağlar ve bebeğin ağzının fazla sıcak mama veya sütten yanmasını önleyecek emniyetli bir düzeyde tutar.

        Bebeğin maması asla çok ısınmaz

        Yanlışlıkla bebeğinizin ağzının yanmasını önlemek için, otomatik kapanma özelliği, mamanın aşırı ısınmamasını garantiler.

        Dereceli sıcaklık kontrolü

        Yanlışlıkla bebeğinizin ağzının yanmasını önlemek için, otomatik kapanma özelliği, mamanın aşırı ısınmamasını garantiler.

        İki katlı yalıtım sayesinde güvenli ısı koruma çeperi

        İki kat yalıtılmış biberon ısıtıcısı, sadece toprak hatlı prizlerin bulunduğu değil, evin her odasında kullanılmak üzere, güvenliğiniz ve rahatlığınız göz önünde tutularak tasarlanmıştır. Açıkta kaçak yapma ihtimali olabilecek hiçbir metal parçası yoktur.

        Kademeli sıcaklık ayarı

        Kademeli sıcaklık ayarıyla, ısıtmak istediğiniz farklı yiyecek, biberon ve kavanoz türlerine göre sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          250W

        • Kullanılabilirlik

          Otomatik kapanma
          Evet
          Tüm biberonlarla uyumlu
          Tüm biberon ve kavanoz tipleri
          Isınma süresi (37ºC sıcaklığa)
          3  dakika
          Güç açık göstergesi
          Evet
          Hazır göstergesi
          Evet

        • Aksesuarlar

          Kullanım kılavuzu
          Evet

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