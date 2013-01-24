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3 dakikada ideal sıcaklık
Bebeğiniz acıktığında hemen bir şişe sıcak sütünüz olsun istersiniz. Bu ultra hızlı biberon ısıtıcısı, biberonları ve kavanozları güvenilir bir şekilde, üç dakikadan kısa bir zamanda ısıtır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
3 dakikada ideal sıcaklık
Bebeğiniz acıktığında hemen bir şişe sıcak sütünüz olsun istersiniz. Bu ultra hızlı biberon ısıtıcısı, biberonları ve kavanozları güvenilir bir şekilde, üç dakikadan kısa bir zamanda ısıtır.
3 dakikada ideal sıcaklık
Bebeğiniz acıktığında hemen bir şişe sıcak sütünüz olsun istersiniz. Bu ultra hızlı biberon ısıtıcısı, biberonları ve kavanozları güvenilir bir şekilde, üç dakikadan kısa bir zamanda ısıtır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
3 dakikada ideal sıcaklık
Bebeğiniz acıktığında hemen bir şişe sıcak sütünüz olsun istersiniz. Bu ultra hızlı biberon ısıtıcısı, biberonları ve kavanozları güvenilir bir şekilde, üç dakikadan kısa bir zamanda ısıtır.
Ultra hızlı biberon ısıtıcısı
Philips Online Mağaza fiyatı
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En son ısıtma teknolojisinde, bir PTC ısıtma sistemi ve iki sensör kullanılmıştır. Kaptaki suyun çabucak ideal ısıya ulaşmasını sağlar ve bebeğin ağzının fazla sıcak mama veya sütten yanmasını önleyecek emniyetli bir düzeyde tutar.
Yanlışlıkla bebeğinizin ağzının yanmasını önlemek için, otomatik kapanma özelliği, mamanın aşırı ısınmamasını garantiler.
Yanlışlıkla bebeğinizin ağzının yanmasını önlemek için, otomatik kapanma özelliği, mamanın aşırı ısınmamasını garantiler.
İki kat yalıtılmış biberon ısıtıcısı, sadece toprak hatlı prizlerin bulunduğu değil, evin her odasında kullanılmak üzere, güvenliğiniz ve rahatlığınız göz önünde tutularak tasarlanmıştır. Açıkta kaçak yapma ihtimali olabilecek hiçbir metal parçası yoktur.
Kademeli sıcaklık ayarıyla, ısıtmak istediğiniz farklı yiyecek, biberon ve kavanoz türlerine göre sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
Teknik spesifikasyonlar
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar