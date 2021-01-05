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Philips Avent Natural biberon
Üretimden kaldırıldı
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SCF035/17
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Eco passport - English (US)
Kullanıcı El Kitabı
Tümü (5)
Orijinal Natural veya Anti-colic emzik ile Natural Response emzik arasındaki farklar nelerdir?
Philips Avent'in biberon mikro plastiğine dair tutumu (2021)
Philips Avent ürünüm BPA ve BPS içermiyor mu?
Philips Avent biberonumun ölçeği ne kadar doğru?
Philips Avent biberonla besleme ürünlerim karşılıklı olarak uyumlu mu?
Philips Avent Natural veya Natural Response emziğim çöküyor
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