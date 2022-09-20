2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
1 Biberon
260 ml/9 oz
Yavaş akış biberon emziği
1 ay+
Anne göğsüne benzeyen geniş biberon emziği, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Biberon emziği, anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak dokuya sahiptir.
Esnek spiral tasarım, eşsiz konfor sağlayan yaprakçıklarla birleşerek biberon emziğinin esnek yapıda olmasını sağlar ve emziğin çökmesini engelleyerek biberonla beslemeyi daha doğal hale getirir.
4.8
5 üzerinden
19
İncelemeler
94%
bu ürünü tavsiye ediyor
Asliii
20/09/2022
Türkiye
Harika
2 aylık bebeğim için aldım . Akışı çok iyi . Sızıntı dökülme olmadı. Hem indirimdeyken aldım hem de yanında hediye çanta yollamışsınız . Çok teşekkürler
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF033/27 Natural biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF033/27 Natural biberon için yapılmıştır
Yamuş
24/07/2020
Türkiye
Tek kurtarıcım canım Avent :)
2 yaşında oğlumun doğumundan itibaren emziğiyle biberonuyla suluğuyla yanımda olduğun için teşekkür ederim Avent. En zor uykusuz geceleri seninle atlattım. Emzik yumuşaklığı biberonu kavrama ve oğlumun pipete alışmasında rol alan ürünler harika. Sizi seviyoruz :))
Avantajlar
Her zaman her yerde anne memesine en yakın ikinci annemiz :))
Dezavantajlar
Bence yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF033/17 Natural biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF033/17 Natural biberon için yapılmıştır
Nghn34
28/05/2020
Türkiye
Tek kelimeyle fevkalade
Marka zaten tartışmasız en iyisi Gönül rahatlığıyla hiç tereddütsüz kullandığım ve herkesede tavsiye ettiğim şahane bir ürün Akış hızı,anne göğsüne benzer yapısı,bebeğim için tutuş kolaylığı her özelliğiyle en iyisi teşekkür Philips
Avantajlar
Her kullanımda yeni gibi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF033/17 Natural biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF033/17 Natural biberon için yapılmıştır
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA
Kolik nedir ve bebekleri nasıl etkiler? Kolik, beslenme sırasında hava yutulmasıyla oluşur ve bebeğinizin sindirim sistemine rahatsızlık verir. Semptomlar arasında ağlama ve huzursuzluk görülür.