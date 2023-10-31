  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

      Philips Avent Baby Monitor Bağlantılı Bebek Kamerası

      SCD643/26

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Her zaman bebeğinizin yakınında olun

      Philips Avent Bağlantılı Bebek Kamerası ile bebeğinize her yerden güvenli bir şekilde göz kulak olun. HD kameramız, gerçek konuşma özelliğimiz ve Güvenli Bağlantı Sistemimiz, Baby Monitor+ uygulamasıyla her yerden bebeğinizle bağlantı kurmanızı sağlar.

      Tüm faydaları görün

      Philips Avent Baby Monitor Bağlantılı Bebek Kamerası

      Her zaman bebeğinizin yakınında olun

      Evde veya dışarıda bebeğiniz için güvence

      • Güvenli Bağlantı Sistemi
      • Full HD kamera
      • Baby Monitor+ uygulamasıyla bağlanın
      • Rahatlatıcı özellikler
      Bebeğinizle her zaman bağlantıda kalmanızı sağlar

      Bebeğinizle her zaman bağlantıda kalmanızı sağlar

      Güvenli Bağlantı Sistemimiz, bebek ünitesi ile uygulama arasında çok sayıda şifreli bağlantı kullanır. Son derece güçlü ve özel bir bağlantı sağlar.

      Gece görüşü ve dijital zoom özellikli Full HD kamera

      Gece görüşü ve dijital zoom özellikli Full HD kamera

      Her kıkırdamayı, agu buguyu ve hıçkırığı mükemmel netlikte duyun. Bebek ünitesi, gece görüşü ve dijital zoom özelliğine sahip full HD kamera sayesinde gece gündüz bebeğinizin odasının net bir görüntüsünü sunar.

      Her kıpırtıyı görün, her kıkırdamayı duyun

      Her kıpırtıyı görün, her kıkırdamayı duyun

      Philips Avent Baby Monitor+ uygulamasıyla bebeğinizi hem evdeyken hem de dışarıdan görüntüleyip dinleyin. Wi-Fi veya mobil internet kullanarak bebeğinizi her yerden izleyebilir ve sakinleştirebilirsiniz.

      Bebeğinizin odası her zaman doğru ısıda kalsın, asla çok sıcak ya da soğuk olmasın

      Bebeğinizin odası her zaman doğru ısıda kalsın, asla çok sıcak ya da soğuk olmasın

      Yüksek ve düşük sıcaklık uyarıları bulunan entegre oda termometresiyle bebeğiniz için keyifli bir ortam sağlayın. Mükemmel bir dinlenme için doğru rahatlık düzeyi.

      Sakinleştirici ortam ışığı ile huzurlu uykular

      Sakinleştirici ortam ışığı ile huzurlu uykular

      Bebek ünitesine entegre ortam gece ışığıyla bebeğinizin odasına rahatlatıcı bir renk katın. Baby Monitor+ uygulamasını kullanarak ışığı açıp kapatın veya yoğunluğunu ayarlayın.

      Uygulamayla tüm değerli anları yakalayın

      Uygulamayla tüm değerli anları yakalayın

      Baby Monitor+ uygulamasıyla bebeğinizin fotoğraflarını çekin ve tüm değerli anları yakalayın.

      Aynı anda bebeğinizi dinleyin ve onunla konuşun

      Aynı anda bebeğinizi dinleyin ve onunla konuşun

      Geleneksel telsizlere son! Bebek monitörümüz, yalnızca gerçek konuşma özelliğini kullanır. Böylece tek bir düğmeye basarak kesintisiz olarak bebeğinizle birbirinizin sesini duyabilir, bebeğinizi rahatlatabilir ve kıkırdamasını dinleyebilirsiniz.

      Sakinleştiren ve yatıştıran sesler

      Sakinleştiren ve yatıştıran sesler

      Kuş sesleri ve gece doğa seslerinden Rock-a-Bye Baby gibi ninnilere kadar 15 rahatlatıcı parça arasından seçim yapın. İsterseniz daha sonra çalmak için kendi kaydınızı yapın. Ne de olsa bir ebeveynin sesinin yerini başka hiçbir şey tutamaz.

      Bebek odasının tam olarak görülmesini sağlayan manuel kamera döndürme

      Bebek odasının tam olarak görülmesini sağlayan manuel kamera döndürme

      Bebeğinizin odasını farklı açılardan görüntülemek için kamera görünümünü yatay ve dikey olarak ayarlayabilirsiniz.

      Teknik Özellikler

      • Kolaylık

        Video modu
        Evet
        Uyarılar
        • bağlantı kesildi
        • sıcaklık
        • ses
        • hareket algılama
        Arka plan izleme
        Evet, telefon kilitliyken veya diğer uygulamaları kullanırken bebeğinizi dinleyin

      • Güç

        Bebek kamerası güç kaynağı
        Yalnızca elektrik

      • Özellikler

        Bağlantı modu
        Yalnızca kablosuz uygulama modu
        Mobil bağlantı menzili
        Sınırsız, internet bağlantısı gerektirir
        İşletim sistemleri (uygulama)
        iOS 13+ ve üzeri, Android 6 ve üzeri
        Bebek ünitesi kamera çözünürlüğü
        Full HD 1080p
        Ninniler, sesler ve beyaz gürültü
        Evet, zamanlayıcı dahil
        Kişiselleştirilmiş ses kaydı
        Evet, uygulama üzerinden
        Telefon uygulaması (uygulama)
        Philips Avent Baby Monitor+
        Oda termometresi
        Evet, uyarı dahil

      • Yazılım Desteği

        Yazılım güncellemeleri
        • Philips, 2 yıl boyunca ilgili yazılım güncellemeleri sunar
        • satın alma tarihinden sonra

      Yorumlar

