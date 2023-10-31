SCD643/26
Her zaman bebeğinizin yakınında olun
Philips Avent Bağlantılı Bebek Kamerası ile bebeğinize her yerden güvenli bir şekilde göz kulak olun. HD kameramız, gerçek konuşma özelliğimiz ve Güvenli Bağlantı Sistemimiz, Baby Monitor+ uygulamasıyla her yerden bebeğinizle bağlantı kurmanızı sağlar.Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bağlantılı Bebek Kamerası
Güvenli Bağlantı Sistemimiz, bebek ünitesi ile uygulama arasında çok sayıda şifreli bağlantı kullanır. Son derece güçlü ve özel bir bağlantı sağlar.
Her kıkırdamayı, agu buguyu ve hıçkırığı mükemmel netlikte duyun. Bebek ünitesi, gece görüşü ve dijital zoom özelliğine sahip full HD kamera sayesinde gece gündüz bebeğinizin odasının net bir görüntüsünü sunar.
Philips Avent Baby Monitor+ uygulamasıyla bebeğinizi hem evdeyken hem de dışarıdan görüntüleyip dinleyin. Wi-Fi veya mobil internet kullanarak bebeğinizi her yerden izleyebilir ve sakinleştirebilirsiniz.
Yüksek ve düşük sıcaklık uyarıları bulunan entegre oda termometresiyle bebeğiniz için keyifli bir ortam sağlayın. Mükemmel bir dinlenme için doğru rahatlık düzeyi.
Bebek ünitesine entegre ortam gece ışığıyla bebeğinizin odasına rahatlatıcı bir renk katın. Baby Monitor+ uygulamasını kullanarak ışığı açıp kapatın veya yoğunluğunu ayarlayın.
Baby Monitor+ uygulamasıyla bebeğinizin fotoğraflarını çekin ve tüm değerli anları yakalayın.
Geleneksel telsizlere son! Bebek monitörümüz, yalnızca gerçek konuşma özelliğini kullanır. Böylece tek bir düğmeye basarak kesintisiz olarak bebeğinizle birbirinizin sesini duyabilir, bebeğinizi rahatlatabilir ve kıkırdamasını dinleyebilirsiniz.
Kuş sesleri ve gece doğa seslerinden Rock-a-Bye Baby gibi ninnilere kadar 15 rahatlatıcı parça arasından seçim yapın. İsterseniz daha sonra çalmak için kendi kaydınızı yapın. Ne de olsa bir ebeveynin sesinin yerini başka hiçbir şey tutamaz.
Bebeğinizin odasını farklı açılardan görüntülemek için kamera görünümünü yatay ve dikey olarak ayarlayabilirsiniz.
Kolaylık
Güç
Özellikler
Yazılım Desteği
