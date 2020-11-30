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    Philips Avent

    DECT Bebek Monitörü

    SCD501/00
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantı Bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantı Bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantı
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      Philips Avent DECT Bebek Monitörü

      SCD501/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantı

      Yeni DECT SCD501/00 Bebek Monitörümüz, bir bebek monitörünün tüm gerekliliklerini sunarak tam güvence sağlar. Kristal netlikte sesi ve siz ve bebeğiniz için rahatlatıcı gece ışığı ile bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantıdır. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Philips Avent DECT Bebek Monitörü

      Bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantı

      Yeni DECT SCD501/00 Bebek Monitörümüz, bir bebek monitörünün tüm gerekliliklerini sunarak tam güvence sağlar. Kristal netlikte sesi ve siz ve bebeğiniz için rahatlatıcı gece ışığı ile bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantıdır. Tüm faydaları görün

      Bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantı

      Yeni DECT SCD501/00 Bebek Monitörümüz, bir bebek monitörünün tüm gerekliliklerini sunarak tam güvence sağlar. Kristal netlikte sesi ve siz ve bebeğiniz için rahatlatıcı gece ışığı ile bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantıdır. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Philips Avent DECT Bebek Monitörü

      Bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantı

      Yeni DECT SCD501/00 Bebek Monitörümüz, bir bebek monitörünün tüm gerekliliklerini sunarak tam güvence sağlar. Kristal netlikte sesi ve siz ve bebeğiniz için rahatlatıcı gece ışığı ile bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantıdır. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        DECT Bebek Monitörü

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantı

        Bebeğinize kesintisiz bağlantı

        • %100 özel bağlantı
        • Gece ışığı
        DECT teknolojisi, sıfır parazitlenmeyi ve %100 gizliliği garanti eder

        DECT teknolojisi, sıfır parazitlenmeyi ve %100 gizliliği garanti eder

        DECT teknolojisi, diğer bebek monitörleri, kablosuz telefon ve cep telefonu gibi iletim yapan tüm diğer ürünlerle sıfır parazitlenmeyi garanti eder. Veri şifreleme güvenli ve özel bir bağlantı sağladığından, bebeğinizin sesini yalnızca sizin işitebileceğinizden emin olabilirsiniz.

        DECT Teknolojisi sayesinde mükemmel berrak ses

        DECT Teknolojisi sayesinde mükemmel berrak ses

        Her küçük kıkırdamayı, bebeğe özgü sesleri ve hıçkırığı mükemmel netlikte işitin. DECT (Dijital Gelişmiş Kablosuz Telekomünikasyon) teknolojisi, bebeğinizin sesini her zaman işitebilmeniz için yüksek kaliteli, kristal netlikte ses sağlar.

        Enerji tasarrufu sağlayan Akıllı ECO modu

        Enerji tasarrufu sağlayan Akıllı ECO modu

        Benzersiz Akıllı ECO modu, iletim gücünüzü otomatik olarak minimize eder ve pilinizin kullanım ömrünü artırır. Bebeğinizin ne kadar yakınında olursanız mükemmel bir bağlantı için o kadar az güç gerekir (ABD ve Kanada'da kullanılmaz).

        Monitörünüzün ne zaman menzil içinde ve bağlantıda olduğunu her zaman bilin

        Monitörünüzün ne zaman menzil içinde ve bağlantıda olduğunu her zaman bilin

        Ebeveyn ünitesi, monitörünüz menzil dışında olduğunda veya gücü azaldığında sizi uyararak bebeğinizle her zaman bağlantıda kalmanıza yardımcı olur.

        Bebeğin ses çıkarması durumunda ses seviye ışıkları uyarı verir

        Bebeğin ses çıkarması durumunda ses seviye ışıkları uyarı verir

        Ebeveyn Ünitesi sessizdeyken bile, bebeğinizin odasındaki ses düzeyini göstermek için ışıklar yanar.

        300 metreye varan menzil*

        300 metreye varan menzil*

        50 metreye varan iç mekan menzili*, 300 metreye varan dış mekan menzili*.

        Ebeveyn ünitesi elektrikle ve pille çalışır

        Ebeveyn ünitesi elektrikle ve pille çalışır

        Ebeveyn ünitesi elektrikle mükemmel şekilde çalışır. Ekstra taşınabilirlik için ebeveyn ünitesine pil takarak üniteyi kablosuz olarak da kullanabilirsiniz. İki adet 1,5 V R6 AA alkalin şarj edilemez pil veya iki adet 1,2 V R6 AA şarj edilebilir pil takabilirsiniz.

        24 saate varan üstün çalışma süresi

        24 saate varan üstün çalışma süresi

        Küçük ebeveyn ünitesi size şarj gerekmeden 24 saate kadar kablosuz kullanım özgürlüğü sunar. Ancak bu özellik, kullanılan pillerin türüne ve ebeveyn ünitesini pillerle ne sıklıkta ve ne kadar süre kullandığınıza bağlıdır.

        Rahatlatıcı gece ışığı

        Yatağına yatırdığınızda bebeğiniz huzursuz olabilir. Gece ışığının sıcak ve rahatlatıcı ışıltısıyla bebeğinizin rahatlamasına ve sakinleşmesine yardımcı olun.

        Teknik Özellikler

        • Özellikler

          DECT Teknolojisi
          Evet
          Enerji tasarrufu sağlayan Akıllı ECO modu
          Evet
          Bağlantı ve menzil göstergesi
          Evet
          Sesle etkinleşen ışıklar
          5 LED'li ışıklandırma
          Ses seviyesi kontrolü ve sesle etkinleşme
          Evet
          Rahatlatıcı gece ışığı
          Evet
          İç mekan menzili en fazla
          50 m
          Dış mekan menzili en fazla
          300 metre

        • Güç

          Pil ile çalışma süresi
          24 saat
          Güç Kaynağı
          • 120 V (ABD)
          • 220 - 240 V

        • Tuner/Alım/İletim

          Frekans bandı
          DECT
          Otomatik kanal seçimi
          Evet
          Kanal sayısı
          120

        • Kullanılabilirlik

          Düşük pil seviyesi göstergesi
          Evet
          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Otomatik kapsam dışı uyarısı
          Evet
          Ses seviye ışıkları
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Çalışma sıcaklığı aralığı (°C)
          10 - 40°C
          Saklama sıcaklık aralığı
          10 - 40  °C

        • Lojistik verileri

          F- kutusu boyutları (G x Y x D)
          220 x 156 x 56  mm

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          • Hamilelik
          • 0 - 6 ay

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          Kullanım kılavuzu
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            • Bebek monitörünün çalışma menzili, çevreye ve parazitlenmeye neden olan faktörlere bağlı olarak değişir.
            • Bu monitörde şarj işlevi bulunmaz.
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