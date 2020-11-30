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Bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantı
Yeni DECT SCD501/00 Bebek Monitörümüz, bir bebek monitörünün tüm gerekliliklerini sunarak tam güvence sağlar. Kristal netlikte sesi ve siz ve bebeğiniz için rahatlatıcı gece ışığı ile bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantıdır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantı
Yeni DECT SCD501/00 Bebek Monitörümüz, bir bebek monitörünün tüm gerekliliklerini sunarak tam güvence sağlar. Kristal netlikte sesi ve siz ve bebeğiniz için rahatlatıcı gece ışığı ile bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantıdır. Tüm faydaları görün
Bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantı
Yeni DECT SCD501/00 Bebek Monitörümüz, bir bebek monitörünün tüm gerekliliklerini sunarak tam güvence sağlar. Kristal netlikte sesi ve siz ve bebeğiniz için rahatlatıcı gece ışığı ile bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantıdır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantı
Yeni DECT SCD501/00 Bebek Monitörümüz, bir bebek monitörünün tüm gerekliliklerini sunarak tam güvence sağlar. Kristal netlikte sesi ve siz ve bebeğiniz için rahatlatıcı gece ışığı ile bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantıdır. Tüm faydaları görün