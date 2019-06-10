2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCD501/00
%100 özel bağlantı
Gece ışığı
DECT teknolojisi, diğer bebek monitörleri, kablosuz telefon ve cep telefonu gibi iletim yapan tüm diğer ürünlerle sıfır parazitlenmeyi garanti eder. Veri şifreleme güvenli ve özel bir bağlantı sağladığından, bebeğinizin sesini yalnızca sizin işitebileceğinizden emin olabilirsiniz.
Her küçük kıkırdamayı, bebeğe özgü sesleri ve hıçkırığı mükemmel netlikte işitin. DECT (Dijital Gelişmiş Kablosuz Telekomünikasyon) teknolojisi, bebeğinizin sesini her zaman işitebilmeniz için yüksek kaliteli, kristal netlikte ses sağlar.
Benzersiz Akıllı ECO modu, iletim gücünüzü otomatik olarak minimize eder ve pilinizin kullanım ömrünü artırır. Bebeğinizin ne kadar yakınında olursanız mükemmel bir bağlantı için o kadar az güç gerekir (ABD ve Kanada'da kullanılmaz).
3.8
5 üzerinden
12
İncelemeler
dgn3301
10/06/2019
Türkiye
çok kullanışlı
herkese tavsiye edeceğim bir ürün. çekim mesafesi olsun ses netliği olsun süper. 2. katta oturuyoruz aşağıda oynayan çocukların sesini bile duyabiliyorum. parasının karşılığını veren bir ürün. tşk philips...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Audio Monitors SCD501/00 DECT Bebek Monitörü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Audio Monitors SCD501/00 DECT Bebek Monitörü için yapılmıştır
gokmen1722
25/07/2018
Türkiye
Başarılı bir tasarım
Ürün kapsama alanı olarak gayet başarılı Ses netliği olarak gayet güzel Tasarım olarak hoş bir görünüme sahip Pil zorunluluğu yok adaptör aracılığı ile kullanım iyi olmuş Bir tek sıkıntı olarak pil ile kullanımda pil dayanmıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Audio Monitors SCD501/00 DECT Bebek Monitörü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Audio Monitors SCD501/00 DECT Bebek Monitörü için yapılmıştır
Theeyuplu
30/01/2018
Türkiye
Philips kalitesi
Philips yapar da beğenilmez mi!!!Son derece kaliteli bir ürün.Parazit yok denecek kadar az...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Audio Monitors SCD501/00 DECT Bebek Monitörü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Audio Monitors SCD501/00 DECT Bebek Monitörü için yapılmıştır
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Bebek monitörünün çalışma menzili, çevreye ve parazitlenmeye neden olan faktörlere bağlı olarak değişir.
Bu monitörde şarj işlevi bulunmaz.