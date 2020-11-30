Bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantı

Yeni DECT SCD501/00 Bebek Monitörümüz, bir bebek monitörünün tüm gerekliliklerini sunarak tam güvence sağlar. Kristal netlikte sesi ve siz ve bebeğiniz için rahatlatıcı gece ışığı ile bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantıdır. Tüm faydaları görün