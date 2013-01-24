Bebeğinizin çıkardığı seslerden haberdar olmanız için sesle etkinleşen ışıklar

Bebeğiniz gürültü yaptığında etkinleştirilen ışıklar, ses düzeyi düşük olsa veya cihaz sessiz modda çalışıyor olsa bile, bebeğinizin size ihtiyacı olup olmadığını her zaman bilmenizi sağlar