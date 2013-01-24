Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Philips Avent

    Analog Bebek Monitör ek ebeveyn ünitesi

    SCD484/00
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Bebeğinize ek bağlantı Bebeğinize ek bağlantı Bebeğinize ek bağlantı
      -{discount-value}

      Philips Avent Analog Bebek Monitör ek ebeveyn ünitesi

      SCD484/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Bebeğinize ek bağlantı

      Yeni AVENT Analogue bebek monitörü ürün serimiz, ses düzeyi kontrollü ultra net ses, sesle etkin hale gelen ışıklar ve düşük pil göstergeleri gibi özellikler sunarak bebeğinizin size ihtiyacı olup olmadığını her zaman bilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 159,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Analog Bebek Monitör ek ebeveyn ünitesi

      Bebeğinize ek bağlantı

      Yeni AVENT Analogue bebek monitörü ürün serimiz, ses düzeyi kontrollü ultra net ses, sesle etkin hale gelen ışıklar ve düşük pil göstergeleri gibi özellikler sunarak bebeğinizin size ihtiyacı olup olmadığını her zaman bilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Bebeğinize ek bağlantı

      Yeni AVENT Analogue bebek monitörü ürün serimiz, ses düzeyi kontrollü ultra net ses, sesle etkin hale gelen ışıklar ve düşük pil göstergeleri gibi özellikler sunarak bebeğinizin size ihtiyacı olup olmadığını her zaman bilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 159,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Analog Bebek Monitör ek ebeveyn ünitesi

      Bebeğinize ek bağlantı

      Yeni AVENT Analogue bebek monitörü ürün serimiz, ses düzeyi kontrollü ultra net ses, sesle etkin hale gelen ışıklar ve düşük pil göstergeleri gibi özellikler sunarak bebeğinizin size ihtiyacı olup olmadığını her zaman bilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör eslesmemis

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Analog Bebek Monitör ek ebeveyn ünitesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Bebeğinize ek bağlantı

        Daha fazla esneklik için ekstra ebeveyn ünitesi

        • Bağımsız bebek ünitesi SCD485/486
        Paraziti önlemek için ayarlanabilir kanal seçimi

        Paraziti önlemek için ayarlanabilir kanal seçimi

        40 MHz analog teknoloji ayarlanabilir kanallar sunar, paraziti azaltarak bebeğinizle daha net bir bağlantı kurmanızı sağlar

        Her kıkırdama ve mırıldanmanın duyulması için değişken ses seviyesi kontrolü

        Her kıkırdama ve mırıldanmanın duyulması için değişken ses seviyesi kontrolü

        Ebeveyn ünitesinin ses düzeyini ayarlayarak bebeğinizin tüm kıkırdamalarını, bebeğe özgü seslerini ve hıçkırığını duyabilirsiniz. Ayrıca sessiz fonksiyonunu kullanarak bebeğinizi sessiz şekilde kontrol edebilirsiniz. Sesle etkinleşen ışıklar bebeğinizin size ihtiyacı olup olmadığını her zaman bilmenizi sağlar.

        150 metreye varan kapsama alanıyla ekstra el tipi ebeveyn ünitesi

        150 metreye varan kapsama alanıyla ekstra el tipi ebeveyn ünitesi

        150 metreye varan kapsama alanına sahip ekstra ebeveyn ünitesi bebeğinizin odasının çok uzağında olsanız bile bebeğinizle bağlantı kurmanızı sağlar

        Bebeğinizin çıkardığı seslerden haberdar olmanız için sesle etkinleşen ışıklar

        Bebeğinizin çıkardığı seslerden haberdar olmanız için sesle etkinleşen ışıklar

        Bebeğiniz gürültü yaptığında etkinleştirilen ışıklar, ses düzeyi düşük olsa veya cihaz sessiz modda çalışıyor olsa bile, bebeğinizin size ihtiyacı olup olmadığını her zaman bilmenizi sağlar

        SCD485 ve SCD486 kodlu standart modellerle uyumludur

        SCD485 ve SCD486 kodlu standart modellerle uyumludur

        Mükemmel hareket özgürlüğü için, bu ekstra ebeveyn ünitesi SCD485 veya SCD486 kodlu bebek monitörü modellerimize bağlanabilir

        Bu ekstra ebeveyn ünitesini 2 adımda kolayca bağlayın

        Bu ekstra ebeveyn ünitesini 2 adımda kolayca bağlayın

        2 kolay adımda evinizde daha fazla hareket özgürlüğüne sahip olun. Ekstra ebeveyn ünitenizi ve bebek ünitenizi açın, aynı kanalı seçin yeşil bağlantı ışığını gördüğünüzde üniteler kullanıma hazırdır!

        Teknik Özellikler

        • Gelişim aşamaları

          Aşama
          0 - 6 ay

        • Tuner/Alım/İletim

          Kanal sayısı
          2

        • Güç

          Pilin çalıştırma süresi
          6  saat
          Güç kaynağı
          110 - 240  volt

        • Teknik spesifikasyonlar

          Çalışma sıcaklığı aralığı
          10 - 40  °C

        • Kullanılabilirlik

          Düşük pil seviyesi göstergesi
          Evet
          Otomatik kapsam dışı uyarısı
          Evet
          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Ses seviye ışıkları
          Evet

        • Tuner/Alım/İletim

          Frekans bandı
          40Mhz Analog

        • Aksesuarlar

          AC/DC adaptörü
          Evet
          DFU/ kullanım kılavuzu
          Evet

        • Lojistik verileri

          F- kutusu boyutları (G x Y x D)
          120 x 100 x 300  mm

        • Teknik spesifikasyonlar

          Saklama sıcaklık aralığı
          10 - 40  °C

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Ödüller

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi