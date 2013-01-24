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Bebeğinize ek bağlantı
Yeni AVENT Analogue bebek monitörü ürün serimiz, ses düzeyi kontrollü ultra net ses, sesle etkin hale gelen ışıklar ve düşük pil göstergeleri gibi özellikler sunarak bebeğinizin size ihtiyacı olup olmadığını her zaman bilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğinize ek bağlantı
Yeni AVENT Analogue bebek monitörü ürün serimiz, ses düzeyi kontrollü ultra net ses, sesle etkin hale gelen ışıklar ve düşük pil göstergeleri gibi özellikler sunarak bebeğinizin size ihtiyacı olup olmadığını her zaman bilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Bebeğinize ek bağlantı
Yeni AVENT Analogue bebek monitörü ürün serimiz, ses düzeyi kontrollü ultra net ses, sesle etkin hale gelen ışıklar ve düşük pil göstergeleri gibi özellikler sunarak bebeğinizin size ihtiyacı olup olmadığını her zaman bilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğinize ek bağlantı
Yeni AVENT Analogue bebek monitörü ürün serimiz, ses düzeyi kontrollü ultra net ses, sesle etkin hale gelen ışıklar ve düşük pil göstergeleri gibi özellikler sunarak bebeğinizin size ihtiyacı olup olmadığını her zaman bilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Analog Bebek Monitör ek ebeveyn ünitesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
40 MHz analog teknoloji ayarlanabilir kanallar sunar, paraziti azaltarak bebeğinizle daha net bir bağlantı kurmanızı sağlar
Ebeveyn ünitesinin ses düzeyini ayarlayarak bebeğinizin tüm kıkırdamalarını, bebeğe özgü seslerini ve hıçkırığını duyabilirsiniz. Ayrıca sessiz fonksiyonunu kullanarak bebeğinizi sessiz şekilde kontrol edebilirsiniz. Sesle etkinleşen ışıklar bebeğinizin size ihtiyacı olup olmadığını her zaman bilmenizi sağlar.
150 metreye varan kapsama alanına sahip ekstra ebeveyn ünitesi bebeğinizin odasının çok uzağında olsanız bile bebeğinizle bağlantı kurmanızı sağlar
Bebeğiniz gürültü yaptığında etkinleştirilen ışıklar, ses düzeyi düşük olsa veya cihaz sessiz modda çalışıyor olsa bile, bebeğinizin size ihtiyacı olup olmadığını her zaman bilmenizi sağlar
Mükemmel hareket özgürlüğü için, bu ekstra ebeveyn ünitesi SCD485 veya SCD486 kodlu bebek monitörü modellerimize bağlanabilir
2 kolay adımda evinizde daha fazla hareket özgürlüğüne sahip olun. Ekstra ebeveyn ünitenizi ve bebek ünitenizi açın, aynı kanalı seçin yeşil bağlantı ışığını gördüğünüzde üniteler kullanıma hazırdır!
Gelişim aşamaları
Tuner/Alım/İletim
Güç
Teknik spesifikasyonlar
Kullanılabilirlik
Tuner/Alım/İletim
Aksesuarlar
Lojistik verileri
Teknik spesifikasyonlar