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Şarj edilebilir ana ünite
Evinizin içinde ve çevresinde özgürlük ve güvenilirliğin tüm keyfini çıkarın. Şarj edilebilir ana ünite, 200 metreye varan kapsama alanı içinde, 12 saate kadar kablosuz izleme olanağı verir. Dijital sinyal doğrulama özelliği de bulunmaktadır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Şarj edilebilir ana ünite
Evinizin içinde ve çevresinde özgürlük ve güvenilirliğin tüm keyfini çıkarın. Şarj edilebilir ana ünite, 200 metreye varan kapsama alanı içinde, 12 saate kadar kablosuz izleme olanağı verir. Dijital sinyal doğrulama özelliği de bulunmaktadır.
Şarj edilebilir ana ünite
Evinizin içinde ve çevresinde özgürlük ve güvenilirliğin tüm keyfini çıkarın. Şarj edilebilir ana ünite, 200 metreye varan kapsama alanı içinde, 12 saate kadar kablosuz izleme olanağı verir. Dijital sinyal doğrulama özelliği de bulunmaktadır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Şarj edilebilir ana ünite
Evinizin içinde ve çevresinde özgürlük ve güvenilirliğin tüm keyfini çıkarın. Şarj edilebilir ana ünite, 200 metreye varan kapsama alanı içinde, 12 saate kadar kablosuz izleme olanağı verir. Dijital sinyal doğrulama özelliği de bulunmaktadır.
Analog telsiz
Philips Online Mağaza fiyatı
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Görsel ve işitsel hat göstergeleri ile bebek ünitesi ve ana ünite arasında kesintisiz bağlantı olduğunu gösterir
Eğer uyanırsa bebeği rahatlatan yumuşak ışık
Diğer telsizlerden en az seviyede parazit alma.
Ses kapalı olduğunda bile bebeğin bir ses çıkarıp çıkarmadığını göstermek için ışık kullanır.
Pillerin şarj edilmesi veya değiştirilmesi gerektiğinde ışık yanar.
Ev içi ve çevresinde güvenli kapsama alanı sağlar.
Şarj edilebilir, kablosuz izleme.
Her türlü duruma uyacak şekilde ana ünite ses düzeyini ayarlama özelliği sağlar.
Her duruma uyum sağlamak için bebek ünitesinin hassasiyetini ayarlayın.
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Güç