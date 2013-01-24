Şarj edilebilir ana ünite

Evinizin içinde ve çevresinde özgürlük ve güvenilirliğin tüm keyfini çıkarın. Şarj edilebilir ana ünite, 200 metreye varan kapsama alanı içinde, 12 saate kadar kablosuz izleme olanağı verir. Dijital sinyal doğrulama özelliği de bulunmaktadır.