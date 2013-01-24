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    Analog telsiz

    SCD465/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Şarj edilebilir ana ünite Şarj edilebilir ana ünite Şarj edilebilir ana ünite
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      Analog telsiz

      SCD465/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Şarj edilebilir ana ünite

      Evinizin içinde ve çevresinde özgürlük ve güvenilirliğin tüm keyfini çıkarın. Şarj edilebilir ana ünite, 200 metreye varan kapsama alanı içinde, 12 saate kadar kablosuz izleme olanağı verir. Dijital sinyal doğrulama özelliği de bulunmaktadır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Analog telsiz

      Şarj edilebilir ana ünite

      Evinizin içinde ve çevresinde özgürlük ve güvenilirliğin tüm keyfini çıkarın. Şarj edilebilir ana ünite, 200 metreye varan kapsama alanı içinde, 12 saate kadar kablosuz izleme olanağı verir. Dijital sinyal doğrulama özelliği de bulunmaktadır.

      Şarj edilebilir ana ünite

      Evinizin içinde ve çevresinde özgürlük ve güvenilirliğin tüm keyfini çıkarın. Şarj edilebilir ana ünite, 200 metreye varan kapsama alanı içinde, 12 saate kadar kablosuz izleme olanağı verir. Dijital sinyal doğrulama özelliği de bulunmaktadır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Analog telsiz

      Şarj edilebilir ana ünite

      Evinizin içinde ve çevresinde özgürlük ve güvenilirliğin tüm keyfini çıkarın. Şarj edilebilir ana ünite, 200 metreye varan kapsama alanı içinde, 12 saate kadar kablosuz izleme olanağı verir. Dijital sinyal doğrulama özelliği de bulunmaktadır.

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        Analog telsiz

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        Şarj edilebilir ana ünite

        İki ünite arasında kesintisiz bağlantı olduğunu gösterir

        İki ünite arasında kesintisiz bağlantı olduğunu gösterir

        Görsel ve işitsel hat göstergeleri ile bebek ünitesi ve ana ünite arasında kesintisiz bağlantı olduğunu gösterir

        Eğer uyanırsa bebeği rahatlatan yumuşak ışık

        Eğer uyanırsa bebeği rahatlatan yumuşak ışık

        Eğer uyanırsa bebeği rahatlatan yumuşak ışık

        Diğer telsizlerden en az seviyede parazit alma

        Diğer telsizlerden en az seviyede parazit alma.

        Bebeğin ses çıkarması durumunda ışıklarla uyarır

        Ses kapalı olduğunda bile bebeğin bir ses çıkarıp çıkarmadığını göstermek için ışık kullanır.

        Pillerin şarj edilmesi veya değiştirilmesi gerektiğinde ışık yanar

        Pillerin şarj edilmesi veya değiştirilmesi gerektiğinde ışık yanar.

        Ev içi ve çevresinde güvenli kapsama alanı sağlar

        Ev içi ve çevresinde güvenli kapsama alanı sağlar.

        Şarj edilebilir, kablosuz izleme

        Şarj edilebilir, kablosuz izleme.

        Her duruma uyum sağlamak için ana ünitenin sesini ayarlayın

        Her türlü duruma uyacak şekilde ana ünite ses düzeyini ayarlama özelliği sağlar.

        Her duruma uyum sağlamak için bebek ünitesinin hassasiyetini ayarlayın

        Her duruma uyum sağlamak için bebek ünitesinin hassasiyetini ayarlayın.

        Teknik Özellikler

        • Tuner/Alım/İletim

          Frekans bandı
          40,675 - 40,690  MHz
          Pilot tonu sayısı
          16
          Pilot tonu
          Dijital
          Maksimum menzil
          200  m
          Kanal sayısı
          16

        • Kullanılabilirlik

          Otomatik menzil dışında uyarısı
          Evet
          Pil şarj göstergesi
          Evet
          Düşük pil seviyesi göstergesi
          Evet
          Güç açık göstergesi
          Evet
          Ses kontrolü
          Evet

        • Aksesuarlar

          AC/DC adaptörü
          2x 9V DC 200mA
          Piller
          4 x AA şarj edilebilir pil paketi, ana ünite (dahil)
          Kullanım kılavuzu
          Evet
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet

        • Güç

          Pilin çalıştırma süresi
          12  saat

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