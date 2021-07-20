Philips Avent Single Electric Breast Pump Essential
Zahmetsizce süt alın
Philips Avent elektrikli göğüs pompası, süt akışını optimum düzeyde tutarken vücudun kıvrımlarına nazikçe uyum sağlayarak her yeni anne için hızlı, konforlu ve kullanışlı bir deneyim sunar.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Philips Avent Single Electric Breast Pump Essential
Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:
Bu ürün
- {discount-value}
Single Electric Breast Pump
Essential
Kişiye özel deneyim, 4 +4 ayar seviyesi
Çeşitli stimülasyon ve süt sağma ayarları sayesinde her kullanımı ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın. Kişiye özel bir deneyim için göğüs pompamız 4 stimülasyon ve 4 süt sağma seviyesi sunar.
Hafıza fonksiyonu
Sevdiğiniz belirli bir ayar mı var? Göğüs pompası son ayarlarınızı otomatik olarak hatırlar. Tek yapmanız gereken oturup başlat düğmesine basmaktır.
Yumuşak ve uyarlanabilir silikon başlık
Herkese uygun tek boyut. Silikon başlık, hassas bir biçimde esneyerek göğüs ucunuza uyum sağlar.
Küçük ve Kompakt
Küçük ve Kompakt motor ünitesi
Küçük parçalar ve sezgisel kurulum
Kapalı süt sağma sistemimiz tüp kullanmayı gerektirmez; böylece temizlenecek daha az parça olur. Daha az parça olması aynı zamanda birleştirmeyi de kolaylaştırır.
Anne sütünü sağlıklı şekilde saklama
Kullanışlı, önceden sterilize edilmiş, tek kullanımlık torbalar emziren annenin değerli anne sütü için güvenli bir saklama imkanı sağlar.
Tüm özellikleri göster Daha az özellik göster
Ürün Özellikleri – Tümünü Göster Ürün Özellikleri – Gizle Teknik Özellikler
Güç
USB-C bağlantısı
Evet Ana voltaj
5 V ve ≥ 1 A Güç kaynağı dahil değildir. Şarj edilemez, yalnızca kablolu olarak kullanılır.
Evet
Malzeme
%0 BPA*
Evet
Paket içeriği
Anne sütü saklama poşetleri
5 parça Motor ünitesi
Evet Silikon boru
Evet USB-C kablosu
Evet Natural biberon (125 ml)
Evet Süt sağma kiti
Evet Vidalı kapak
Evet Kapatma plakası
1 adet Yavaş emzik
1 adet Göğüs pedleri
4 parça
Tüm özellikleri görmek Daha az özellikleri görün
Teknik Özellikler – Tümünü Göster Teknik Özellikler – Gizle
En son görüntülenen ürünler
10/2011 tarihli AB düzenlemesi gereğince yalnızca biberon ve anne sütüyle temas eden diğer parçalar için geçerlidir.
Ürün ekle
Ürün ekle
Ürün ekle
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.