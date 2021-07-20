  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

      Philips Avent Single Electric Breast Pump Essential

      SCD323/20

      Zahmetsizce süt alın

      Philips Avent elektrikli göğüs pompası, süt akışını optimum düzeyde tutarken vücudun kıvrımlarına nazikçe uyum sağlayarak her yeni anne için hızlı, konforlu ve kullanışlı bir deneyim sunar.

      Philips Avent Single Electric Breast Pump Essential

      Zahmetsizce süt alın

      Kişiye özel deneyim, 4 +4 ayar seviyesi

      Kişiye özel deneyim, 4 +4 ayar seviyesi

      Çeşitli stimülasyon ve süt sağma ayarları sayesinde her kullanımı ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın. Kişiye özel bir deneyim için göğüs pompamız 4 stimülasyon ve 4 süt sağma seviyesi sunar.

      Hafıza fonksiyonu

      Hafıza fonksiyonu

      Sevdiğiniz belirli bir ayar mı var? Göğüs pompası son ayarlarınızı otomatik olarak hatırlar. Tek yapmanız gereken oturup başlat düğmesine basmaktır.

      Yumuşak ve uyarlanabilir silikon başlık

      Yumuşak ve uyarlanabilir silikon başlık

      Herkese uygun tek boyut. Silikon başlık, hassas bir biçimde esneyerek göğüs ucunuza uyum sağlar.

      Küçük ve Kompakt

      Küçük ve Kompakt

      Küçük ve Kompakt motor ünitesi

      Küçük parçalar ve sezgisel kurulum

      Küçük parçalar ve sezgisel kurulum

      Kapalı süt sağma sistemimiz tüp kullanmayı gerektirmez; böylece temizlenecek daha az parça olur. Daha az parça olması aynı zamanda birleştirmeyi de kolaylaştırır.

      Anne sütünü sağlıklı şekilde saklama

      Anne sütünü sağlıklı şekilde saklama

      Kullanışlı, önceden sterilize edilmiş, tek kullanımlık torbalar emziren annenin değerli anne sütü için güvenli bir saklama imkanı sağlar.

      Teknik Özellikler

      • Güç

        USB-C bağlantısı
        Evet
        Ana voltaj
        5 V ve ≥ 1 A
        Güç kaynağı dahil değildir. Şarj edilemez, yalnızca kablolu olarak kullanılır.
        Evet

      • Malzeme

        %0 BPA*
        Evet

      • Paket içeriği

        Anne sütü saklama poşetleri
        5 parça
        Motor ünitesi
        Evet
        Silikon boru
        Evet
        USB-C kablosu
        Evet
        Natural biberon (125 ml)
        Evet
        Süt sağma kiti
        Evet
        Vidalı kapak
        Evet
        Kapatma plakası
        1 adet
        Yavaş emzik
        1 adet
        Göğüs pedleri
        4 parça

      • 10/2011 tarihli AB düzenlemesi gereğince yalnızca biberon ve anne sütüyle temas eden diğer parçalar için geçerlidir.
