Güçlü stereo ses
SBD6000'in güçlü ve geniş ses performansının keyfini çıkarın. Hoparlörler ve iPod bağlantı cihazı, çantanıza kolayca sığar ve müziğin keyfini arkadaşlarınızla her yerde çıkarabilmenizi ve düşük ses seviyesinde bile mükemmel, zengin bir bas deneyimi yaşamanıza olanak sağlar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü stereo ses
SBD6000'in güçlü ve geniş ses performansının keyfini çıkarın. Hoparlörler ve iPod bağlantı cihazı, çantanıza kolayca sığar ve müziğin keyfini arkadaşlarınızla her yerde çıkarabilmenizi ve düşük ses seviyesinde bile mükemmel, zengin bir bas deneyimi yaşamanıza olanak sağlar.
Güçlü stereo ses
SBD6000'in güçlü ve geniş ses performansının keyfini çıkarın. Hoparlörler ve iPod bağlantı cihazı, çantanıza kolayca sığar ve müziğin keyfini arkadaşlarınızla her yerde çıkarabilmenizi ve düşük ses seviyesinde bile mükemmel, zengin bir bas deneyimi yaşamanıza olanak sağlar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü stereo ses
SBD6000'in güçlü ve geniş ses performansının keyfini çıkarın. Hoparlörler ve iPod bağlantı cihazı, çantanıza kolayca sığar ve müziğin keyfini arkadaşlarınızla her yerde çıkarabilmenizi ve düşük ses seviyesinde bile mükemmel, zengin bir bas deneyimi yaşamanıza olanak sağlar.
Hoparlör Bağlantı Cihazı
Toplam:
Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.
Hoparlörünüzü bu kullanışlı yumuşak çantaya koyarak koruyun ve kablosunun dolaşmasını önleyin.
Pil ve AC güç seçenekleri, ses sisteminizin esnek kullanımına olanak sağlar. Müziğinizi ve müzik keyfinizi gittiğiniz her yere taşıyabilirsiniz.
Bağlantı istasyonu, kullanmadığınız zaman alıcınızı saklayabilmeniz için kullanışlı bir seçenek sağlar, hatta bazı modellerde pilin şarj edilmesiyle bile ilgilenir.
Dayanıklı, hafif malzeme ve tasarım, hoparlörleri gittiğiniz her yere götürebilmenizi sağlar.
XSL Accoustics ile ShoqBox'ınızdan gelen dinamik sesin ve güçlü bas performansının tadını çıkarın. Canlı tiz sesler ve orta seviyedeki sesler ile elastik ve güçlü basın bileşiminden etkileyici bir ses doğar. Titanyum koni ve Neodimyum mıknatıs gibi yüksek teknoloji ürünü maddelerin yenilikçi kullanımı, aynı boydaki geleneksel bir hoparlörün yaklaşık iki katı gücünde bir ses çıkışı sağlar. Hoparlör sürücüsü, küçük akustik mimarisi ve devreleri arasındaki hassas ayar, üstün dinamikte bir ses oluşturur ve küçük hacimli bir kutudan elde edilebilecek bas performansını iyileştirir.
Eşsiz tasarımıyla, kablonun saklanması artık sorun değil. Sadece toplayın ve gidin.
Kabloyu bağlantı istasyonundan çekin ve hoparlörlerin altına sarın. Böylece hoparlörleri her yere taşıyabilir ve kablo karışıklığı olmadan muhafaza edebilirsiniz.
Portatif hoparlörler, birbirlerinden ayrı yerleştirildiklerinde çok geniş bir stereo ses sunar, böylece her müzik enstrümanını farklı bir konumdaymış gibi hissedersiniz. Bunun sonucunda ses 3 boyutlu ve daha gerçekçi olur.
Metal hoparlör ızgarası, hoparlör sürücüsünün parçalarını korurken ses dalgalarının kayıpsız geçişine olanak tanır.
Ses
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Güç
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton