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    Hoparlör Bağlantı Cihazı

    SBD6000/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güçlü stereo ses Güçlü stereo ses Güçlü stereo ses
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      Hoparlör Bağlantı Cihazı

      SBD6000/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Güçlü stereo ses

      SBD6000'in güçlü ve geniş ses performansının keyfini çıkarın. Hoparlörler ve iPod bağlantı cihazı, çantanıza kolayca sığar ve müziğin keyfini arkadaşlarınızla her yerde çıkarabilmenizi ve düşük ses seviyesinde bile mükemmel, zengin bir bas deneyimi yaşamanıza olanak sağlar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Hoparlör Bağlantı Cihazı

      Güçlü stereo ses

      SBD6000'in güçlü ve geniş ses performansının keyfini çıkarın. Hoparlörler ve iPod bağlantı cihazı, çantanıza kolayca sığar ve müziğin keyfini arkadaşlarınızla her yerde çıkarabilmenizi ve düşük ses seviyesinde bile mükemmel, zengin bir bas deneyimi yaşamanıza olanak sağlar.

      Güçlü stereo ses

      SBD6000'in güçlü ve geniş ses performansının keyfini çıkarın. Hoparlörler ve iPod bağlantı cihazı, çantanıza kolayca sığar ve müziğin keyfini arkadaşlarınızla her yerde çıkarabilmenizi ve düşük ses seviyesinde bile mükemmel, zengin bir bas deneyimi yaşamanıza olanak sağlar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Hoparlör Bağlantı Cihazı

      Güçlü stereo ses

      SBD6000'in güçlü ve geniş ses performansının keyfini çıkarın. Hoparlörler ve iPod bağlantı cihazı, çantanıza kolayca sığar ve müziğin keyfini arkadaşlarınızla her yerde çıkarabilmenizi ve düşük ses seviyesinde bile mükemmel, zengin bir bas deneyimi yaşamanıza olanak sağlar.

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        Hoparlör Bağlantı Cihazı

        Hoparlör Bağlantı Cihazı

        Toplam:

        Güçlü stereo ses

        Güçlü XSL Acoustics

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.

        Kullanmadığınız zamanlarda hoparlörlerinizi korumak için taşıma çantası

        Kullanmadığınız zamanlarda hoparlörlerinizi korumak için taşıma çantası

        Hoparlörünüzü bu kullanışlı yumuşak çantaya koyarak koruyun ve kablosunun dolaşmasını önleyin.

        Her yerde müzik keyfi için pil veya AC güç seçeneği

        Her yerde müzik keyfi için pil veya AC güç seçeneği

        Pil ve AC güç seçenekleri, ses sisteminizin esnek kullanımına olanak sağlar. Müziğinizi ve müzik keyfinizi gittiğiniz her yere taşıyabilirsiniz.

        Alıcınızı kullanışlı bağlantı istasyonunda saklayın

        Alıcınızı kullanışlı bağlantı istasyonunda saklayın

        Bağlantı istasyonu, kullanmadığınız zaman alıcınızı saklayabilmeniz için kullanışlı bir seçenek sağlar, hatta bazı modellerde pilin şarj edilmesiyle bile ilgilenir.

        Müziğin keyfini her zaman çıkarabilmeniz için son derece hafif, taşınabilir tasarım

        Müziğin keyfini her zaman çıkarabilmeniz için son derece hafif, taşınabilir tasarım

        Dayanıklı, hafif malzeme ve tasarım, hoparlörleri gittiğiniz her yere götürebilmenizi sağlar.

        Dinamik ses için XSL Acoustics özelliğine sahip dahili hoparlörler

        XSL Accoustics ile ShoqBox'ınızdan gelen dinamik sesin ve güçlü bas performansının tadını çıkarın. Canlı tiz sesler ve orta seviyedeki sesler ile elastik ve güçlü basın bileşiminden etkileyici bir ses doğar. Titanyum koni ve Neodimyum mıknatıs gibi yüksek teknoloji ürünü maddelerin yenilikçi kullanımı, aynı boydaki geleneksel bir hoparlörün yaklaşık iki katı gücünde bir ses çıkışı sağlar. Hoparlör sürücüsü, küçük akustik mimarisi ve devreleri arasındaki hassas ayar, üstün dinamikte bir ses oluşturur ve küçük hacimli bir kutudan elde edilebilecek bas performansını iyileştirir.

        Kablo, kullanılmadığı zaman düzenli bir biçimde saklanır

        Eşsiz tasarımıyla, kablonun saklanması artık sorun değil. Sadece toplayın ve gidin.

        Çıkarılabilir kabloyla, karmaşaya yol açmayan kablo sarma sistemi

        Kabloyu bağlantı istasyonundan çekin ve hoparlörlerin altına sarın. Böylece hoparlörleri her yere taşıyabilir ve kablo karışıklığı olmadan muhafaza edebilirsiniz.

        3 boyutlu ve gerçekçi bir ses için geniş ses alanı

        Portatif hoparlörler, birbirlerinden ayrı yerleştirildiklerinde çok geniş bir stereo ses sunar, böylece her müzik enstrümanını farklı bir konumdaymış gibi hissedersiniz. Bunun sonucunda ses 3 boyutlu ve daha gerçekçi olur.

        Metal hoparlör ızgarası hoparlör sürücülerini korur

        Metal hoparlör ızgarası, hoparlör sürücüsünün parçalarını korurken ses dalgalarının kayıpsız geçişine olanak tanır.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Frekans tepkisi
          100 - 18.000  Hz
          Empedans
          3 Ohm
          RMS Güç oranı
          2 x 3 W

        • Bağlantı

          Konektör
          iPod için özel

        • Kullanılabilirlik

          Güç açık göstergesi
          Evet
          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Çalışma süresi
          10 saat

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          Evet
          Çanta
          Evet

        • Güç

          Pil tipi
          • AAA
          • LR03
          Adaptör tipi
          9V 1,5A
          Pil voltajı
          1,5  V
          Pil sayısı
          6

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          22.5  cm
          Genişlik
          26,5  cm
          Derinlik
          11,5  cm
          Net ağırlık
          0,586  kg
          Brüt ağırlık
          0,889  kg
          Dara ağırlığı
          0,303  kg
          EAN
          87 12581 31566 5
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton

        • Dış Karton

          Uzunluk
          75,2  cm
          Genişlik
          29,1  cm
          Yükseklik
          26,3  cm
          Net ağırlık
          3,516  kg
          Brüt ağırlık
          7,139  kg
          Dara ağırlığı
          3,623  kg
          EAN
          87 12581 31570 2
          Ambalaj sayısı
          6

        • İç Karton

          Uzunluk
          27,2  cm
          Genişlik
          24  cm
          Yükseklik
          24,5  cm
          Net ağırlık
          1,172  kg
          Brüt ağırlık
          2,012  kg
          Dara ağırlığı
          0,84  kg
          EAN
          87 12581 31568 9
          Ambalaj sayısı
          2

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