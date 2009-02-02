Dinamik ses için XSL Acoustics özelliğine sahip dahili hoparlörler

XSL Accoustics ile ShoqBox'ınızdan gelen dinamik sesin ve güçlü bas performansının tadını çıkarın. Canlı tiz sesler ve orta seviyedeki sesler ile elastik ve güçlü basın bileşiminden etkileyici bir ses doğar. Titanyum koni ve Neodimyum mıknatıs gibi yüksek teknoloji ürünü maddelerin yenilikçi kullanımı, aynı boydaki geleneksel bir hoparlörün yaklaşık iki katı gücünde bir ses çıkışı sağlar. Hoparlör sürücüsü, küçük akustik mimarisi ve devreleri arasındaki hassas ayar, üstün dinamikte bir ses oluşturur ve küçük hacimli bir kutudan elde edilebilecek bas performansını iyileştirir.