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Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
Philips AquaTouch 3000 tıraş makinesi, ıslak veya kuru şekilde, kolay ve konforlu tıraş deneyimi sağlar. 5D Dönen ve Esneyen başlıklı ComfortCut bıçak sistemine sahiptir ve 60 dakika tıraş süresi sunar Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
Philips AquaTouch 3000 tıraş makinesi, ıslak veya kuru şekilde, kolay ve konforlu tıraş deneyimi sağlar. 5D Dönen ve Esneyen başlıklı ComfortCut bıçak sistemine sahiptir ve 60 dakika tıraş süresi sunar Tüm faydaları görün
Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
Philips AquaTouch 3000 tıraş makinesi, ıslak veya kuru şekilde, kolay ve konforlu tıraş deneyimi sağlar. 5D Dönen ve Esneyen başlıklı ComfortCut bıçak sistemine sahiptir ve 60 dakika tıraş süresi sunar Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
Philips AquaTouch 3000 tıraş makinesi, ıslak veya kuru şekilde, kolay ve konforlu tıraş deneyimi sağlar. 5D Dönen ve Esneyen başlıklı ComfortCut bıçak sistemine sahiptir ve 60 dakika tıraş süresi sunar Tüm faydaları görün
Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
5 yönde dönen, esneyen ve hareket eden başlıklar yüzünüzün kıvrımlarına uyum sağlayarak sinekkaydı tıraş olmanıza yardımcı olur. Tıraş başlığı yüzünüze ideal açıda ulaşıp yüzünüzün ve boynunuzun kıvrımlarına uyum sağlayarak cildinizle yumuşak temas sağlar.
Cildinizi tahriş etmeden sinekkaydı tıraş olun. Yuvarlak bıçak kapakları, kendiliğinden bilenen 27 bıçağı kapatarak kılları cilt seviyesinin hemen yukarısında nazikçe tıraş eder ve tıraş makinesinin cildiniz üzerinde rahatça kaymasına yardımcı olur.
Kolayca kuru tıraş olun ya da duş altında bile jel veya köpükle daha rahat ıslak tıraşı tercih edin.
Tıraş makinesini kolayca temizleyin. Tek bir düğmeye dokunarak tıraş makinesi başlığını çıkarın ve suda durulayın.
Tıraş makinesi pilinin zayıf mı, boş mu yoksa tam dolu mu olduğunu görmek için sezgisel göstergeyi kullanın.
Tıraş makinesini 1 saat şarj ettiğinizde 60 dakikaya kadar tıraş süresi sunar. Tıraş makinesi şarj olurken çalışmaz.
Aceleniz mi var? 1 tam tıraş için tıraş makinenizi 5 dakika şarj etmeniz yeterlidir.
Hassasiyetle tasarlanmış, kendiliğinden bilenen 27 bıçakla her zaman sinekkaydı tıraş olun.
Dahili düzelticiyle imajınızı tamamlayın. Bıyığı ve favorileri düzeltmek için idealdir.
Bu tıraş makinesi, sinekkaydı tıraş olurken cildi koruması için çizikleri ve kesikleri önleyecek şekilde tasarlanmıştır. Cilt Koruma Sistemi, yuvarlak tıraş başlığı profiliyle cildinizde rahatça kayarken cildinizi korur.
Tıraş makinenizi ıslakken bile sıkıca kavramanızı kolaylaştıran ergonomik, kaymaz lastik tutma yeri sayesinde tıraş makinenizi rahatça ve hassas bir şekilde kullanın.
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