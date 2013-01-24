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Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm
Philips AquaTouch 1000 tıraş makinesi, kendiliğinden bilenen ComfortCut bıçaklarıyla size ıslak ya da kuru şekilde uygun maliyetli, pürüzsüz ve ferahlatıcı tıraş deneyimi sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm
Philips AquaTouch 1000 tıraş makinesi, kendiliğinden bilenen ComfortCut bıçaklarıyla size ıslak ya da kuru şekilde uygun maliyetli, pürüzsüz ve ferahlatıcı tıraş deneyimi sunar. Tüm faydaları görün
Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm
Philips AquaTouch 1000 tıraş makinesi, kendiliğinden bilenen ComfortCut bıçaklarıyla size ıslak ya da kuru şekilde uygun maliyetli, pürüzsüz ve ferahlatıcı tıraş deneyimi sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm
Philips AquaTouch 1000 tıraş makinesi, kendiliğinden bilenen ComfortCut bıçaklarıyla size ıslak ya da kuru şekilde uygun maliyetli, pürüzsüz ve ferahlatıcı tıraş deneyimi sunar. Tüm faydaları görün
Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Cildinizi tahriş etmeden sinekkaydı tıraş olun. Yuvarlak bıçak kapakları, kendiliğinden bilenen 27 bıçağı kapatarak kılları cilt seviyesinin hemen yukarısında nazikçe tıraş eder ve tıraş makinesinin cildiniz üzerinde rahatça kaymasına yardımcı olur.
3 yönde hareketli tıraş başlıkları ile kolayca sinekkaydı tıraş olun. Yüzünüzün kıvrımlarına uyum sağlamak için hareket eden tıraş başlıkları, basınç yaratmadan cildinizle yumuşak temas sağlar.
Kolayca kuru tıraş olun ya da duş altında bile jel veya köpükle daha rahat ıslak tıraşı tercih edin.
Tıraş makinesini kolayca temizleyin. Tek bir düğmeye dokunarak tıraş makinesi başlığını çıkarın ve suda durulayın.
Tıraş makinesi pilinin zayıf mı, boş mu yoksa tam dolu mu olduğunu görmek için sezgisel göstergeyi kullanın.
Tıraş makinesini 1 saat şarj ettiğinizde 45 dakikaya kadar kablosuz tıraş süresi sunar. Tıraş makinesi şarj olurken çalışmaz.
Aceleniz mi var? 1 tam tıraş için tıraş makinenizi 5 dakika şarj etmeniz yeterlidir.
Hassasiyetle tasarlanmış, kendiliğinden bilenen 27 bıçakla her zaman sinekkaydı tıraş olun.
Dahili düzelticiyle imajınızı tamamlayın. Bıyığı ve favorileri düzeltmek için idealdir.
Tıraş olurken tıraş makinesini daha sıkıca kavramanıza yardımcı olan ergonomik tasarım sayesinde tıraş makinenizi güvenle kullanın.
Bu tıraş makinesi, sinekkaydı tıraş olurken cildi koruması için çizikleri ve kesikleri önleyecek şekilde tasarlanmıştır. Cilt Koruma Sistemi, yuvarlak tıraş başlığı profiliyle cildinizde rahatça kayarken cildinizi korur.
Tıraş Performansı
Aksesuarlar
Kullanım kolaylığı
Tasarım
Güç
Servis
CP0479/01