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    Shaver 1300

    Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

    S1323/41
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm
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      Shaver 1300 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

      S1323/41
      Genel Derecelendirme / 5

      Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm

      Philips AquaTouch 1000 tıraş makinesi, kendiliğinden bilenen ComfortCut bıçaklarıyla size ıslak ya da kuru şekilde uygun maliyetli, pürüzsüz ve ferahlatıcı tıraş deneyimi sunar. Tüm faydaları görün

      Shaver 1300 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

      Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm

      Philips AquaTouch 1000 tıraş makinesi, kendiliğinden bilenen ComfortCut bıçaklarıyla size ıslak ya da kuru şekilde uygun maliyetli, pürüzsüz ve ferahlatıcı tıraş deneyimi sunar. Tüm faydaları görün

      Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm

      Philips AquaTouch 1000 tıraş makinesi, kendiliğinden bilenen ComfortCut bıçaklarıyla size ıslak ya da kuru şekilde uygun maliyetli, pürüzsüz ve ferahlatıcı tıraş deneyimi sunar. Tüm faydaları görün

      Shaver 1300 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

      Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm

      Philips AquaTouch 1000 tıraş makinesi, kendiliğinden bilenen ComfortCut bıçaklarıyla size ıslak ya da kuru şekilde uygun maliyetli, pürüzsüz ve ferahlatıcı tıraş deneyimi sunar. Tüm faydaları görün

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        Shaver 1300

        Shaver 1300

        Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm

        • ComfortCut bıçakları
        • 3 Yönde Esneyen Başlıklar
        • Tek dokunuşla açılır
        • Hassas düzeltici
        Cildiniz üzerinde rahatça kayması için özel olarak geliştirilmiş ComfortCut Bıçakları

        Cildiniz üzerinde rahatça kayması için özel olarak geliştirilmiş ComfortCut Bıçakları

        Cildinizi tahriş etmeden sinekkaydı tıraş olun. Yuvarlak bıçak kapakları, kendiliğinden bilenen 27 bıçağı kapatarak kılları cilt seviyesinin hemen yukarısında nazikçe tıraş eder ve tıraş makinesinin cildiniz üzerinde rahatça kaymasına yardımcı olur.

        3D Hareketli Tıraş Başlıkları, kolay bir sinekkaydı tıraş için hareket eder

        3D Hareketli Tıraş Başlıkları, kolay bir sinekkaydı tıraş için hareket eder

        3 yönde hareketli tıraş başlıkları ile kolayca sinekkaydı tıraş olun. Yüzünüzün kıvrımlarına uyum sağlamak için hareket eden tıraş başlıkları, basınç yaratmadan cildinizle yumuşak temas sağlar.

        Aquatec ile ferahlık veren ıslak ve kolay kuru tıraş

        Aquatec ile ferahlık veren ıslak ve kolay kuru tıraş

        Kolayca kuru tıraş olun ya da duş altında bile jel veya köpükle daha rahat ıslak tıraşı tercih edin.

        Kolayca temizlenmesi için tek dokunuşla açılır

        Kolayca temizlenmesi için tek dokunuşla açılır

        Tıraş makinesini kolayca temizleyin. Tek bir düğmeye dokunarak tıraş makinesi başlığını çıkarın ve suda durulayın.

        Tıraş makinesinden en iyi verimi almanız için 1 seviyeli pil göstergesi

        Tıraş makinesinden en iyi verimi almanız için 1 seviyeli pil göstergesi

        Tıraş makinesi pilinin zayıf mı, boş mu yoksa tam dolu mu olduğunu görmek için sezgisel göstergeyi kullanın.

        1 saatlik şarjla 45 dakika kablosuz tıraş

        1 saatlik şarjla 45 dakika kablosuz tıraş

        Tıraş makinesini 1 saat şarj ettiğinizde 45 dakikaya kadar kablosuz tıraş süresi sunar. Tıraş makinesi şarj olurken çalışmaz.

        5 dakikada hızlı şarj, 1 tam tıraş için yeterlidir

        5 dakikada hızlı şarj, 1 tam tıraş için yeterlidir

        Aceleniz mi var? 1 tam tıraş için tıraş makinenizi 5 dakika şarj etmeniz yeterlidir.

        Kendiliğinden bilenen 27 bıçakla her zaman sinekkaydı tıraş olun

        Kendiliğinden bilenen 27 bıçakla her zaman sinekkaydı tıraş olun

        Hassasiyetle tasarlanmış, kendiliğinden bilenen 27 bıçakla her zaman sinekkaydı tıraş olun.

        Bıyık ve favoriler için hassas düzeltici

        Bıyık ve favoriler için hassas düzeltici

        Dahili düzelticiyle imajınızı tamamlayın. Bıyığı ve favorileri düzeltmek için idealdir.

        Kolay tutuş için ergonomik tutma yeri

        Kolay tutuş için ergonomik tutma yeri

        Tıraş olurken tıraş makinesini daha sıkıca kavramanıza yardımcı olan ergonomik tasarım sayesinde tıraş makinenizi güvenle kullanın.

        Cilt Koruma Sistemi sayesinde cildi korumak için rahatça kayar

        Cilt Koruma Sistemi sayesinde cildi korumak için rahatça kayar

        Bu tıraş makinesi, sinekkaydı tıraş olurken cildi koruması için çizikleri ve kesikleri önleyecek şekilde tasarlanmıştır. Cilt Koruma Sistemi, yuvarlak tıraş başlığı profiliyle cildinizde rahatça kayarken cildinizi korur.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Tıraş sistemi
          ComfortCut Bıçak Sistemi
          Yüz hatlarına uyum
          3 yönde esneyen Oynar Başlıklar
          Şekillendirme
          Hassas düzeltici

        • Aksesuarlar

          Bakım
          Koruyucu kapak

        • Kullanım kolaylığı

          Ekran
          1 seviyeli pil göstergesi
          Islak ve Kuru
          Islak veya kuru tıraş
          Temizleme
          • Tek dokunuşla açılır
          • Tamamen yıkanabilir
          Çalışma
          • Kullanmadan önce fişini çekin
          • Sadece kordonsuz kullanılır

        • Tasarım

          Renk
          Adriyatik Mavisi
          Gövde
          • Ergonomik tutuş ve kavrama
          • Kaymaz kauçuk tutma yeri

        • Güç

          Pil Tipi
          NiMH
          Çalışma süresi
          45 dakika
          Şarj
          1 saat tam şarj
          Otomatik voltaj
          100-240 V

        • Servis

          Yedek başlık
          2 yılda bir SH30 ile değiştirin
          2 yıl garanti
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