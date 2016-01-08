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Üretimden kaldırıldı

Mikro müzik sistemi

MCM2300/12

3
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Mükemmel müzikle rahatlayın
Favori müziklerinizi USB, Audio in ve CD çalar ile donatılmış bu kompakt, hepsi bir arada Philips müzik sistemiyle dinleyin. Optimize ses ayarları sunan Bas Refleks hoparlörler ve Dijital Ses Kontrolleri ile güçlü müziğin keyfini çıkarın.
Tüm avantajları görüntüleyin

Ses tutkusu

Mükemmel müzikle rahatlayın

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Şarj için USB portlu

  • 15 W maks.

15 W maksimum çıkış gücü

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
4
2
1

08/01/2016

Türkiye

Türkiye

İdare eder

20 yıldır kullandığım eski müzik setimin CD çaları arızalandı ne yazık ki ve bu cihazı satın aldım. Ses kalitesi eski Philips AZ2100 müzik setimin sesine nazaran daha tiz ve bas sesinden yoksun. Bu anlamda hayal kırıklığına uğradım, onun sesi daha tok ve güzeldi. Onun dışında tasarımı şık, fonksiyonları da iş görür.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme MCM2300 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme MCM2300 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır

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