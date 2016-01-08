2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CD, MP3-CD, USB, FM
Şarj için USB portlu
15 W maks.
Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.
Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
3.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
mabolek
08/01/2016
Türkiye
İdare eder
20 yıldır kullandığım eski müzik setimin CD çaları arızalandı ne yazık ki ve bu cihazı satın aldım. Ses kalitesi eski Philips AZ2100 müzik setimin sesine nazaran daha tiz ve bas sesinden yoksun. Bu anlamda hayal kırıklığına uğradım, onun sesi daha tok ve güzeldi. Onun dışında tasarımı şık, fonksiyonları da iş görür.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MCM2300 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MCM2300 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır