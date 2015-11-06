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Ses sistemleri
Tüm seriler
Mikro müzik sistemi
Üretimden kaldırıldı
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MCM2300/12
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iOS ve Android için
Philips Bluetooth hoparlörler, soundbar'lar, parti hoparlörleri, mikro müzik sistemleri, CD ses sistemleri ve taşınabilir radyoların belirli modellerinin kontrolünü destekler.
Donanım yazılımı geçmişi - English (US)
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