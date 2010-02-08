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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
MCM103B/12
Sesin tutkusu
En sevdiğiniz CD'lerin ve taşınabilir müziğinizin keyfini tam istediğiniz şekilde çıkarın. Küp şeklindeki Philips mikro müzik sistemi, CD ve çok daha fazlasını çalar ve aynı zamanda taşınabilir müzik dinlemek için USB Direct özelliğine sahiptir. Kompakt tasarımı her mekana ve her yaşam tarzına uyar.
Bu Philips müzik sisteminde 10W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.
Kompakt tasarımı her mekana ve her yaşam tarzına uyar. Az yer kaplayan set, modern tasarımı ve boyutları ile her odaya sığar.
Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct üzerinden daha fazla dijital müzik dosyasına erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.
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