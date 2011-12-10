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      DVD mikro müzik sistemi

      MCD2010/12

      Harika müzik ve filmler ile rahatlayın

      Bu Philips DVD Mikro sistemi ile DVD, DivX filmler ve MP3-CD'lerden en iyi performansı alın. USB Direct ve MP3 Link ile taşınabilir müzik çalarınıza bağlanabilirsiniz. Üstelik Bas Refleks hoparlörler mükemmel derinlik ve saf ses gücü ile inanılmaz bir bas sağlar.

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      Bu ürün satışta değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 349,90 TL

      DVD mikro müzik sistemi

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      DVD mikro müzik sistemi

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      Sesin tutkusu

      • DVD
      • CD, MP3-CD, USB, FM
      • 20 W
      Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

      Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

      Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

      En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

      En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

      Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

      Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

      Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

      Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

      Müzik ve fotoğraflar için USB Direct

      Müzik ve fotoğraflar için USB Direct

      Tek yapmanız gereken USB cihazınızı sisteme takmak, ardından kayıtlı dijital şarkı ve fotoğraflarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.

      Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

      Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

      MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

      Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

      Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

      Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

      20 W RMS toplam çıkış gücü

      20 W RMS toplam çıkış gücü

      Bu sistemde 20 W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

      DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW oynatın

      DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW oynatın

      Bu oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW – tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. DivX® Ultra, DivX® formatının yanı sıra entegre altyazı, çoklu konuşma dili, çoklu parça ve menü gibi birçok mükemmel özelliği tek bir dosya formatında bir arada sunar. CD-RW, en yaygın kullanılan tekrar yazılabilir CD formatına uyumlu CD sürücüsü için kullanılan kısaltmadır.

      Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

      Dolby Digital gerçekçi mekan hissi veren muhteşem kalitede surround sesin tadını çıkarmanıza olanak sağlar. DVD, Blu-ray disk, TV veya yüklediğiniz içeriği izlerken aynı mükemmel Dolby Digital ses kalitesini alırsınız. Hepsinden önemlisi, Dolby Digital film ve oyun seslerinin oluşturulmasında da kullanıldığından, sesleri tam olarak istendiği gibi duyacağınızdan emin olabilirsiniz. Dolby Digital, sinemada ve evinizde mükemmel surround ses deneyimi sunar.

      Rahat erişim için motorlu CD yükleyici

      Motorlu kayar ön kapak, zaten şık bir tasarıma sahip olan bu sistemi daha da gösterişli bir hale getiriyor. Diski içine yerleştirdiğiniz bu şık olduğu kadar fonksiyonel kapak, müzik seçimini değiştirmek istediğinizde tek tuşa dokunarak yavaş bir hareketle yukarı ve aşağı doğru dik bir şekilde kayar. Arkanıza yaslanın ve şeffaf penceresinden çalan diski izlerken dinamik ses performansının keyfini çıkarın.

      İstasyon bilgisi ve veri servisleri için Radyo veri sistemi

      Radyo Veri Sistemi (RDS) frekanslarını hatırlamaya gerek kalmadan radyo istasyonlarını ayarlayabilmenizi sağlar. Standart modda. RDS, çabuk ve kolay ayarlama sağlamak için iletim frekansının yerine istasyon ismini görüntüler. RDS ayrıca haberler ya da istasyon bilgileri gibi metin mesajlarının doğrudan radyo göstergesine gönderilmesine olanak sağlar. Avrupa'da çoğunlukla kullanılan şekilde, RDS metni radyo frekansının yayın yaptığı frekansla aynı frekanstan gönderilir. Temel RDS göstergesini (istasyon adı) seçebilir ya da ek metin tabanlı hizmetler için üye olabilirsiniz.

      Teknik Özellikler

      • Ses

        Çıkış gücü
        2 x 10 W RMS
        Ses Sistemi
        Dolby Digital
        Ses geliştirme
        • dijital ses kontrolü
        • Dinamik Bas Kuvvetlendirme

      • Hoparlörler

        Hoparlör sürücüleri
        4" woofer
        Hoparlör tipleri
        Bas Refleks hoparlör sistemi

      • Bağlantı

        Arka Bağlantılar
        • Komponent Video çıkışı
        • Kompozit video (CVBS) çıkışı
        • Dijital koaksiyel çıkış
        • AUX girişi
        • Hat çıkışı
        • FM Anteni
        • Sol ve sağ hoparlörler
        USB
        USB ana bilgisayar
        MP3 Link
        3,5 mm stereo hat girişi
        Kulaklık
        3,5 mm

      • Müzik çalma

        Disk çalma modları
        • hızlı ileri/geri
        • sonraki/önceki parça arama
        • tekrarlama/rastgele çalma/program
        Oynatılabilen ortamlar
        • CD
        • CD-R/RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        • USB flash sürücü
        Diğerleri
        ID3 etiket desteği
        Doğrudan USB oynatma modları
        • hızlı ileri/hızlı geri
        • oynat/duraklat
        • önceki/sonraki
        • tekrarlama
        • rastgele çalma
        • durdurma

      • Tuner/Alım/İletim

        Anten
        FM anteni (75 ohm)
        Radyo bantları
        • FM mono
        • FM stereo
        İstasyon hafızaları
        20
        RDS
        • program tipi
        • radyo metni
        • RDS saat ayarı
        • istasyon adı
        Tuner geliştirmesi
        • otomatik dijital istasyon ayarı
        • otomatik tarama
        • Kolay kurulum (tak ve çalıştır)

      • Kolaylık

        Alarmlar
        • CD Alarmı
        • Radyo Alarmı
        • USB alarm
        Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
        • Danca
        • Felemenkçe
        • İngilizce
        • Fince
        • Fransızca
        • Almanca
        • İtalyanca
        • Norveççe
        • Lehçe
        • Portekizce
        • İspanyolca
        • İsveççe
        • Türkçe
        • Yunanca
        • Macarca
        • Romence
        • Rusça
        • Slovakça
        Saat
        • Ana ekranda
        • kapanma zamanlayıcısı
        Yükleyici tipi
        tepsi
        Ekran tipi
        LCD ekran

      • Güç

        Güç kaynağı
        • 220-240 V
        • 50 Hz

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • Birleşik video kablosu (Y)
        • AC Güç Kablosu
        • FM anteni
        • Hızlı Kullanım Kılavuzu
        Uzaktan kumanda
        34 tuşlu uzaktan kumanda
        Kullanım Kılavuzu
        16 dilde

      • Boyutlar

        Brüt ağırlık
        3,8  kg
        Net ağırlık
        3,24  kg
        Ana hoparlör derinliği
        144  mm
        Ana hoparlör genişliği
        140  mm
        Ana ünite derinliği
        210  mm
        Ana ünite yüksekliği
        118  mm
        Ana ünite genişliği
        200  mm
        Ambalaj yüksekliği
        274  mm
        Ambalaj genişliği
        576  mm
        Ambalaj derinliği
        190  mm
        Ana hoparlör yüksekliği
        224  mm

      • Dijital Fotoğraf Görüntüleme

        Resim Sıkıştırma Formatı
        JPEG
        Oynatılabilen Ortamlar
        • CD-R/RW
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • USB flash sürücü
        Görüntü Güçlendirme
        • MP3 çalarak slayt gösterisi
        • Döndürme
        • Büyütme

      • Video Oynatma

        Oynatılabilen Ortamlar
        • Video CD/SVCD
        • DVD
        • DVD Video
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • DivX Ultra
        • USB flash sürücü
        Disk Çalma Modları
        • A-B Tekrarlama
        • Açı
        • Ağır Çekim
        • Büyütme
        • Ebeveyn kontrolü
        • Disk Menüsü
        • Hızlı Geri
        • Hızlı İleri
        • OSD
        • Durdurulan Yerden Tekrar Çalma
        • Duraklatma
        • Tekrarlama
        • İleri/geri arama
        • Atlama
        • Standart Oynatma
        DVD Bölge Kodu
        2

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • Birleşik video kablosu (Y)
      • AC Güç Kablosu
      • FM anteni
      • Hızlı Kullanım Kılavuzu
      Badge-D2C

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