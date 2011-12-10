Kutudaki diğer öğeler
- Birleşik video kablosu (Y)
- AC Güç Kablosu
- FM anteni
- Hızlı Kullanım Kılavuzu
MCD2010/12
Harika müzik ve filmler ile rahatlayın
Bu Philips DVD Mikro sistemi ile DVD, DivX filmler ve MP3-CD'lerden en iyi performansı alın. USB Direct ve MP3 Link ile taşınabilir müzik çalarınıza bağlanabilirsiniz. Üstelik Bas Refleks hoparlörler mükemmel derinlik ve saf ses gücü ile inanılmaz bir bas sağlar.Tüm faydaları görün
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DVD mikro müzik sistemi
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Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.
Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
Tek yapmanız gereken USB cihazınızı sisteme takmak, ardından kayıtlı dijital şarkı ve fotoğraflarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.
MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.
Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
Bu sistemde 20 W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.
Bu oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW – tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. DivX® Ultra, DivX® formatının yanı sıra entegre altyazı, çoklu konuşma dili, çoklu parça ve menü gibi birçok mükemmel özelliği tek bir dosya formatında bir arada sunar. CD-RW, en yaygın kullanılan tekrar yazılabilir CD formatına uyumlu CD sürücüsü için kullanılan kısaltmadır.
Dolby Digital gerçekçi mekan hissi veren muhteşem kalitede surround sesin tadını çıkarmanıza olanak sağlar. DVD, Blu-ray disk, TV veya yüklediğiniz içeriği izlerken aynı mükemmel Dolby Digital ses kalitesini alırsınız. Hepsinden önemlisi, Dolby Digital film ve oyun seslerinin oluşturulmasında da kullanıldığından, sesleri tam olarak istendiği gibi duyacağınızdan emin olabilirsiniz. Dolby Digital, sinemada ve evinizde mükemmel surround ses deneyimi sunar.
Motorlu kayar ön kapak, zaten şık bir tasarıma sahip olan bu sistemi daha da gösterişli bir hale getiriyor. Diski içine yerleştirdiğiniz bu şık olduğu kadar fonksiyonel kapak, müzik seçimini değiştirmek istediğinizde tek tuşa dokunarak yavaş bir hareketle yukarı ve aşağı doğru dik bir şekilde kayar. Arkanıza yaslanın ve şeffaf penceresinden çalan diski izlerken dinamik ses performansının keyfini çıkarın.
Radyo Veri Sistemi (RDS) frekanslarını hatırlamaya gerek kalmadan radyo istasyonlarını ayarlayabilmenizi sağlar. Standart modda. RDS, çabuk ve kolay ayarlama sağlamak için iletim frekansının yerine istasyon ismini görüntüler. RDS ayrıca haberler ya da istasyon bilgileri gibi metin mesajlarının doğrudan radyo göstergesine gönderilmesine olanak sağlar. Avrupa'da çoğunlukla kullanılan şekilde, RDS metni radyo frekansının yayın yaptığı frekansla aynı frekanstan gönderilir. Temel RDS göstergesini (istasyon adı) seçebilir ya da ek metin tabanlı hizmetler için üye olabilirsiniz.
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Müzik çalma
Tuner/Alım/İletim
Kolaylık
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar
Dijital Fotoğraf Görüntüleme
Video Oynatma
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