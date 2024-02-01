HX7400/06
Hassas dişler ve diş etleri için gelişmiş bakım
10 kat daha fazla plak gideren derinlemesine temizlik, hassas dişler ve diş etleri için de nazik bir şekilde mümkün*. Ulaşılması zor bölgelerde bile güçlü ve nazik bir temizlik için Yeni Nesil Sonicare Teknolojimizi kullanıyoruz.Tüm faydaları görün
Derinlemesine temizlik hassas dişler ve diş etleri için de nazik bir şekilde mümkün. Bu S2 Hassas fırça başlığı, her bir fırça darbesinin nazik olmasını sağlayan uzun, ince, ultra yumuşak fırça kıllarıyla benzersiz bir tasarıma sahiptir. Yoğun şekilde dizilmiş 3000'den fazla fırça kılıyla bu fırça başlığı, manuel diş fırçasına kıyasla 10 kat daha fazla plağı temizlemenize yardımcı olur.
Bu elektrikli diş fırçası, her seferinde mükemmel sonuçlar için en güvenilir ve tutarlı fırçalama performansımızı sunan Yeni Nesil Sonicare Teknolojimizi kullanır. Motor, gücü otomatik olarak ayarlayarak temizlenmesi zor bölgelere ulaştığınızda performansta hiçbir düşüş yaşamamanızı sağlar. Dakikada 62.000 kıl hareketiyle dişleriniz ve diş etleriniz için nazik ama etkili bir temizliğin keyfini çıkarın. Sonicare Fluid Action, sıvıyı dişlerin arasına ve diş eti çizgisine derinlemesine uygulayarak kılların temizlik işlemini destekler.
Bu Sonicare elektrikli diş fırçasının tabanında uyguladığını baskının fazla olup olmadığını size bildiren bir ışık halkası bulunur. Tek yapmanız gereken ışık yandığında baskıyı azaltmaktır; böylece diş etlerinizi korunmaya devam edersiniz.
6 fırçalama ayarıyla temizliğe güç katın. İster daha güçlü, ister daha hassas bir temizlik isteyin, bunu seçebilirsiniz. Temizlik ve Hassas modları arasında seçim yapın. Üç yoğunluk ayarından birini seçin.
Seyahat çantamız, cihazınızı yanınızda rahatça taşımanıza olanak sağlar. Sonicare diş fırçanızı koruyacak kadar sağlam olmanın yanı sıra her çantaya sığacak kadar kompakt tasarımıyla mükemmel bir seyahat arkadaşıdır.
Sonicare'in temizlik zamanlayıcılarıyla fırçalama sürenizi en iyi şekilde değerlendirin. Her 20 saniyede bir BrushPacer, sizi yeni bir bölgeye geçmeniz için yönlendirir. 2 dakika sonunda ise SmarTimer, fırçalama seansınızın tamamlandığını belirtir.
Fırça başlıklarının etkisinin üç ay sonra azalmaya başladığını biliyor muydunuz? Diş hekimleri fırça başlığınızı düzenli olarak değiştirmenizi tavsiye eder. Bu nedenle Philips Sonicare diş fırçalarında fırça başlığı hatırlatıcısı bulunur. Ne sıklıkta ve ne kadar sert fırçaladığınızı takip eder ve fırça başlığınızı yenisiyle değiştirmenin zamanı geldiğinde size hatırlatır.
Tek bir şarjla 21 güne kadar fırçalama deneyimi elde ederek fırçalama rutininizi kolaylıkta bir üst seviyeye taşıyın.
