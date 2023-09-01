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    Philips Sonicare Philips Sonicare S2 Sensitive

    Standart sonic diş fırçası başlıkları

    HX6052/10
    Sonicare
    Genel Derecelendirme / 5
    Sonicare
    • Hassas ve etkili fırçalama Hassas ve etkili fırçalama Hassas ve etkili fırçalama
      -{discount-value}

      Philips Sonicare Philips Sonicare S2 Sensitive Standart sonic diş fırçası başlıkları

      HX6052/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Hassas ve etkili fırçalama

      S2 Hassas fırça başlığı hassas dişler ve diş etleri için özel olarak tasarlanmıştır. Ultra ince fırça kılları, nazik fırçalama deneyimiyle etkili temizlik sağlar. Bu fırça başlığında kullanılan plastiğin %70'i biyo bazlıdır* Tüm faydaları görün

      Philips Sonicare Philips Sonicare S2 Sensitive Standart sonic diş fırçası başlıkları

      Hassas ve etkili fırçalama

      S2 Hassas fırça başlığı hassas dişler ve diş etleri için özel olarak tasarlanmıştır. Ultra ince fırça kılları, nazik fırçalama deneyimiyle etkili temizlik sağlar. Bu fırça başlığında kullanılan plastiğin %70'i biyo bazlıdır* Tüm faydaları görün

      Hassas ve etkili fırçalama

      S2 Hassas fırça başlığı hassas dişler ve diş etleri için özel olarak tasarlanmıştır. Ultra ince fırça kılları, nazik fırçalama deneyimiyle etkili temizlik sağlar. Bu fırça başlığında kullanılan plastiğin %70'i biyo bazlıdır* Tüm faydaları görün

      Philips Sonicare Philips Sonicare S2 Sensitive Standart sonic diş fırçası başlıkları

      Hassas ve etkili fırçalama

      S2 Hassas fırça başlığı hassas dişler ve diş etleri için özel olarak tasarlanmıştır. Ultra ince fırça kılları, nazik fırçalama deneyimiyle etkili temizlik sağlar. Bu fırça başlığında kullanılan plastiğin %70'i biyo bazlıdır* Tüm faydaları görün

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      Tümünü gör S Sensitive

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        Philips Sonicare S2 Sensitive

        Philips Sonicare S2 Sensitive

        Standart sonic diş fırçası başlıkları

        - {discount-value}

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        Hassas ve etkili fırçalama

        Hassas dişler ve diş etleri için ultra yumuşak fırça başlığı

        • 2 paket
        • Standart boy
        • Takılıp çıkarılabilir
        • BrushSync mod eşleştirmesi
        • %70 biyo bazlı plastik*
        Diş ve diş etlerinde daha nazik

        Diş ve diş etlerinde daha nazik

        Tüm Sonicare fırça başlıklarının en ince fırça kıllarına (0,1 mm) sahip S2 Sensitive, nazik ve etkili bir fırçalama deneyimi sunar.

        Ulaşılması zor alanlarda 10 kat daha fazla plak giderir**

        Ulaşılması zor alanlarda 10 kat daha fazla plak giderir**

        3000'den fazla ultra ince kıl fırçası bulunan fırça başlığı, ulaşılması zor alanlarda 10 kat daha fazla plağı gideren ekstra yumuşak ve etkili bir temizlik sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.**

        6 haftada 5 kata kadar daha sağlıklı diş eti***

        6 haftada 5 kata kadar daha sağlıklı diş eti***

        Dişlerinizi fırçalarken ekstra yumuşak fırça kılları diş eti hattınızı da nazikçe fırçalayarak yalnızca altı hafta içinde diş eti sağlığınızı iyileştirir.

        %70 biyo bazlı plastik*

        %70 biyo bazlı plastik*

        Ürünlerimizde fosil yakıt bazlı plastik kullanımını azaltmak için çalışıyoruz. Bu nedenle bu fırça başlığında kullanılan plastiğin %70'i biyo bazlıdır.*

        Kanıtlanmış verimlilik ve ekstra yumuşaklık

        Kanıtlanmış verimlilik ve ekstra yumuşaklık

        Philips Sonicare'in gelişmiş ses teknolojisi ile her zaman en yüksek temizleme performansını elde edin. S2 hassas fırça başlığının ekstra yumuşak fırça kıllarıyla diş etlerinize zarar vermeden plağı etkili bir şekilde giderdiği klinik olarak kanıtlanmıştır.

        Diş fırçası başlığınızı ne zaman değiştirmeniz gerektiğini her zaman bilin

        Diş fırçası başlığınızı ne zaman değiştirmeniz gerektiğini her zaman bilin

        Fırça başlıkları üç aylık kullanımdan sonra daha az etkili olur. BrushSync ile fırçalama davranışınıza uyarlanmış bir şekilde fırça başlığınızı tam olarak ne zaman değiştirmeniz gerektiği size hatırlatılır.

        Sonicare fırça gövdenize bağlanmaya hazır

        Sonicare fırça gövdenize bağlanmaya hazır

        Bu takılıp çıkarılabilir fırça başlığı, Philips Sonicare fırça gövdenize mükemmel şekilde uyum sağlar (aşağıdaki listeye bakın). Takılıp çıkarılabilir tasarımı, başlığın temizlenmesini ve değiştirilmesini son derece kolay hale getirir.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım ve kaplama

          Fırçanın yumuşaklık derecesi
          Ultra yumuşak
          Renk
          Beyaz
          Fırça değiştirme hatırlatması
          Mavi kıl renginin açılması
          Boyut
          Standart
          Akıllı Fırça Başlığı Algılaması
          Evet

        • Uyumluluk

          Fırça başlığı sistemi
          Takılıp çıkarılabilir
          Bu modeller için uygundur
          • 2 Serisi plaklara karşı koruma
          • 2 Serisi plak kontrolü
          • 3 Serisi diş eti sağlığı
          • DiamondClean
          • DiamondClean 9000
          • DiamondClean Smart
          • EasyClean
          • Essence+
          • ExpertClean
          • ExpertResults
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare Platinum - Uygulama ile beraber
          • FlexCare+
          • Çocuklar İçin
          • HealthyWhite
          • HealthyWhite+
          • PowerUp
          • Prestige 9900
          • ProtectiveClean
          • 1100 Serisi
          • 3100 Serisi
          • 2100 Serisi
          Şunun için uygun değildir:
          • Philips One
          • Essence

        • Dahil olan ürünler

          Fırça başlıkları
          2 S2 Hassas fırça başlığı

        • Kalite ve performans

          Değiştirme
          Her 3 ayda bir
          Test edildi
          (optimum kullanım için)

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            Yorumlar

            • bu fırça başlığına kütle dengesi esasına dayalı olarak ayrılmıştır
            • *6 haftada manuel diş fırçasına kıyasla
            • **normal bir diş fırçasına kıyasla
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