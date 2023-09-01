Hassas ve etkili fırçalama
S2 Hassas fırça başlığı hassas dişler ve diş etleri için özel olarak tasarlanmıştır. Ultra ince fırça kılları, nazik fırçalama deneyimiyle etkili temizlik sağlar. Bu fırça başlığında kullanılan plastiğin %70'i biyo bazlıdır* Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hassas ve etkili fırçalama
S2 Hassas fırça başlığı hassas dişler ve diş etleri için özel olarak tasarlanmıştır. Ultra ince fırça kılları, nazik fırçalama deneyimiyle etkili temizlik sağlar. Bu fırça başlığında kullanılan plastiğin %70'i biyo bazlıdır* Tüm faydaları görün
Hassas ve etkili fırçalama
S2 Hassas fırça başlığı hassas dişler ve diş etleri için özel olarak tasarlanmıştır. Ultra ince fırça kılları, nazik fırçalama deneyimiyle etkili temizlik sağlar. Bu fırça başlığında kullanılan plastiğin %70'i biyo bazlıdır* Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hassas ve etkili fırçalama
S2 Hassas fırça başlığı hassas dişler ve diş etleri için özel olarak tasarlanmıştır. Ultra ince fırça kılları, nazik fırçalama deneyimiyle etkili temizlik sağlar. Bu fırça başlığında kullanılan plastiğin %70'i biyo bazlıdır* Tüm faydaları görün
Standart sonic diş fırçası başlıkları
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Tüm Sonicare fırça başlıklarının en ince fırça kıllarına (0,1 mm) sahip S2 Sensitive, nazik ve etkili bir fırçalama deneyimi sunar.
3000'den fazla ultra ince kıl fırçası bulunan fırça başlığı, ulaşılması zor alanlarda 10 kat daha fazla plağı gideren ekstra yumuşak ve etkili bir temizlik sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.**
Dişlerinizi fırçalarken ekstra yumuşak fırça kılları diş eti hattınızı da nazikçe fırçalayarak yalnızca altı hafta içinde diş eti sağlığınızı iyileştirir.
Ürünlerimizde fosil yakıt bazlı plastik kullanımını azaltmak için çalışıyoruz. Bu nedenle bu fırça başlığında kullanılan plastiğin %70'i biyo bazlıdır.*
Philips Sonicare'in gelişmiş ses teknolojisi ile her zaman en yüksek temizleme performansını elde edin. S2 hassas fırça başlığının ekstra yumuşak fırça kıllarıyla diş etlerinize zarar vermeden plağı etkili bir şekilde giderdiği klinik olarak kanıtlanmıştır.
Fırça başlıkları üç aylık kullanımdan sonra daha az etkili olur. BrushSync ile fırçalama davranışınıza uyarlanmış bir şekilde fırça başlığınızı tam olarak ne zaman değiştirmeniz gerektiği size hatırlatılır.
Bu takılıp çıkarılabilir fırça başlığı, Philips Sonicare fırça gövdenize mükemmel şekilde uyum sağlar (aşağıdaki listeye bakın). Takılıp çıkarılabilir tasarımı, başlığın temizlenmesini ve değiştirilmesini son derece kolay hale getirir.
Tasarım ve kaplama
Uyumluluk
Dahil olan ürünler
Kalite ve performans
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