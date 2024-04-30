  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

      Philips Sonicare Sonicare Şarj edilebilir diş fırçası

      HX7108/03

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Daha beyaz dişler için gelişmiş bakım

      Daha beyaz dişler ve 7 kat daha fazla plak temizliğiyle gözle görülür sonuçlar*. Ulaşılması zor bölgelerde bile güçlü ve nazik bir temizlik için Yeni Nesil Sonicare Teknolojimizi kullanıyoruz.

      Tüm faydaları görün

      Philips Sonicare Sonicare Şarj edilebilir diş fırçası

      Daha beyaz dişler için gelişmiş bakım

      7 kat daha fazla plağı nazikçe giderir*

      • 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder*
      • Üstün leke giderme ve daha beyaz dişler
      • Yeni Nesil Sonicare Teknolojisi
      • Basınç sensörü
      • 1 fırçalama modu, 2 yoğunluk ayarı
      Üstün plak giderme ve daha beyaz dişler

      Üstün plak giderme ve daha beyaz dişler

      Bu W beyazlatıcı fırça başlığının merkezi leke çıkarıcı pedi ile daha beyaz dişlere ulaşmak çok kolay. Elmas şekilli fırça kılları, yüzey temasını artırmak ve lekeleri daha etkili bir şekilde temizlemek için tasarlanmıştır. Ayrıca, manuel bir diş fırçasına göre 7 kat daha fazla plak temizlemek için yoğun kıllar kullanır ve tüm ağzınıza ferahlatıcı bir temizlik sağlar.

      Yeni Nesil Sonicare Teknolojisi

      Yeni Nesil Sonicare Teknolojisi

      Bu elektrikli diş fırçası, her seferinde mükemmel sonuçlar için en güvenilir ve tutarlı fırçalama performansımızı sunan Yeni Nesil Sonicare Teknolojimizi kullanır. Motor, gücü otomatik olarak ayarlayarak temizlenmesi zor bölgelere ulaştığınızda performansta hiçbir düşüş yaşamamanızı sağlar. Dakikada 62.000 kıl hareketiyle dişleriniz ve diş etleriniz için nazik ama etkili bir temizliğin keyfini çıkarın. Sonicare Fluid Action, sıvıyı dişlerin arasına ve diş eti çizgisine derinlemesine uygulayarak kılların temizlik işlemini destekler.

      Diş etlerinizi korumak için ekstra destek

      Diş etlerinizi korumak için ekstra destek

      Çok sert fırçalamak kolaydır, bu yüzden bu Philips Sonicare diş fırçası, aşırı basıncı algılayan akıllı bir optik sensöre sahiptir. Sensör, dokunsal titreşimlerle aşırıya kaçıp kaçmadığınızı size bildirir. Fırçayı hafif uygulayın, diş etleriniz korunsun!

      İdeal temizlik deneyiminizi seçin

      İdeal temizlik deneyiminizi seçin

      2 fırçalama ayarıyla temizliğe güç katın. İster daha güçlü, ister daha nazik bir temizlik isteyin, iki yoğunluk ayarından birini seçebilirsiniz.

      Bakım her an yanınızda

      Bakım her an yanınızda

      Seyahat çantamız, cihazınızı yanınızda rahatça taşımanıza olanak sağlar. Sonicare diş fırçanızı koruyacak kadar sağlam olmanın yanı sıra her çantaya sığacak kadar kompakt tasarımıyla mükemmel bir seyahat arkadaşıdır.

      Rehberli fırçalama seansı

      Rehberli fırçalama seansı

      Sonicare'in temizlik zamanlayıcılarıyla fırçalama sürenizi en iyi şekilde değerlendirin. Her 20 saniyede bir BrushPacer, sizi yeni bir bölgeye geçmeniz için yönlendirir. 2 dakika sonunda ise SmarTimer, fırçalama seansınızın tamamlandığını belirtir.

      Fırça başlığı değiştirme hatırlatıcısı ile en iyi şekilde fırçalamaya devam edin

      Fırça başlığı değiştirme hatırlatıcısı ile en iyi şekilde fırçalamaya devam edin

      Fırça başlıklarının etkisinin üç ay sonra azalmaya başladığını biliyor muydunuz? Diş hekimleri fırça başlığınızı düzenli olarak değiştirmenizi tavsiye eder. Bu nedenle Philips Sonicare diş fırçalarında fırça başlığı hatırlatıcısı bulunur. Ne sıklıkta ve ne kadar sert fırçaladığınızı takip eder ve fırça başlığınızı yenisiyle değiştirmenin zamanı geldiğinde size hatırlatır.

      21 günlük fırçalama

      21 günlük fırçalama

      Tek bir şarjla 21 güne kadar fırçalama deneyimi elde ederek fırçalama rutininizi kolaylıkta bir üst seviyeye taşıyın.

      Teknik Özellikler

      • Yoğunluklar

        Yüksek
        Daha iyi temizlik için
        Düşük
        Hassas dişler ve diş etleri için

      • Güç

        Gerilim
        100-240 V

      • Teknik özellikler

        Pil
        Şarj edilebilir
        Çalışma süresi (doludan boşa)
        21 gün
        Pil tipi
        Lityum İYON
        Enerji Tüketimi
        Ekransız bekleme <0,5 W

      • Tasarım ve kaplama

        Renk
        Beyaz

      • Servis

        Garanti
        2 yıllık sınırlı garanti

      • Kullanım kolaylığı

        Gövde
        İnce, ergonomik tasarım
        Şarj göstergesi
        Işıklı simge, pil ömrünü belirtir
        Gövde uyumluluğu
        Kolay takılabilir fırça başlıkları
        Zamanlayıcı
        BrushPacer ve SmarTimer

      • Dahil olan ürünler

        Gövde
        1 5300 şarj edilebilir diş fırçası
        Seyahat kabı
        1
        Fırça başlığı
        2 W Optimal Beyaz
        Şarj cihazı
        1

      • Temizleme performansı

        Plak temizliği
        7 kata kadar daha etkili*
        Hız
        Dakikada 62.000 fırça hareketi

      • Modlar

        Temizlik
        Olağanüstü günlük temizlik için

      • Akıllı sensör teknolojisi

        Basınç geri bildirimi
        Titreşim ve fırça darbesi sesi
        Fırça Başlığı Değiştirme Hatırlatıcısı
        Fırça başlığı değiştirme hatırlatıcısı, fırça başlığınızı ne zaman değiştireceğinizi size bildirir

      Yorumlar

      • manuel bir diş fırçasına kıyasla.

