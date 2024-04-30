Üstün plak giderme ve daha beyaz dişler

Bu W beyazlatıcı fırça başlığının merkezi leke çıkarıcı pedi ile daha beyaz dişlere ulaşmak çok kolay. Elmas şekilli fırça kılları, yüzey temasını artırmak ve lekeleri daha etkili bir şekilde temizlemek için tasarlanmıştır. Ayrıca, manuel bir diş fırçasına göre 7 kat daha fazla plak temizlemek için yoğun kıllar kullanır ve tüm ağzınıza ferahlatıcı bir temizlik sağlar.