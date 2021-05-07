      Philips Sonicare 2100 Serisi Sonik elektrikli diş fırçası

      HX3651/11

      Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.

      Sonic teknolojisi ve fırçalarımızın hareketi bir araya geldiğinde, manuel diş fırçalarına kıyasla 3 kata kadar daha fazla* plağı nazikçe yok eder.

      Philips Sonicare 2100 Serisi Sonik elektrikli diş fırçası

      3 kata kadar daha fazla plağı yok eder*

      • Sonic titreşim teknolojisi
      • QuadPacer ve SmarTimer
      • İnce, ergonomik tasarım
      • 14 günlük pil ömrü
      Benzersiz teknolojimizle güçlü fakat nazik bir temizlik çözümüne sahip olun

      Kılların güçlü titreşimi, diş aralarının derinlerinde ve diş eti çizginiz boyunca mikro kabarcıklar oluşturarak ferahlatıcı bir deneyim sunar. Normal diş fırçalarının iki ayda yaptığı temizliği yalnızca 2 dakikada yapabilirsiniz.** Dakikada 31.000 fırça darbesi dişlerinizi nazikçe temizler ve plağı kırıp uzaklaştırarak olağanüstü günlük temizlik sağlar.

      Normal bir diş fırçasına kıyasla plağı 3 kata kadar daha iyi yok eder*

      Gelişmiş sonic teknolojisine sahip Sonicare elektrikli diş fırçasının, normal diş fırçasına kıyasla plağı 3 kata kadar daha iyi* çıkardığı klinik olarak kanıtlanmıştır. Dişlerinizin üzerindeki ve diş eti çizgisindeki plağı ortadan kaldırırken diş etlerinizi korur.

      Güvenli ve nazik kullanım

      Sonicare diş fırçası dişlerinizi ve diş etinizi zorlamadan eksiksiz ağız temizliği sağlar. Nazik ama güçlü sonik titreşimler, dişlerinize ve diş etinize zarar vermeden olağanüstü bir temizlik sağlar.

      SmarTimer ve QuadPacer ile diş fırçalama yönteminizi iyileştirin

      2 dakikalık SmarTimer ve 30 saniyelik QuadPacer, eksiksiz bir temizlik sağlamak üzere ağzınızın içerisindeki tüm bölgeleri önerilen süre boyunca fırçalamanız için size yardımcı olur.

      Ergonomik tasarımı, diş fırçasını tutmayı ve kullanmayı kolaylaştırır

      İnce, hafif ve ergonomik tasarımı herhangi bir zorlanma olmadan olağanüstü bir ağız temizliği için diş fırçasını tutmayı ve kullanmayı kolaylaştırır.

      14 günlük uzun pil ömrü

      14 güne kadar dayanan pil ömrü sayesinde uzun süreler boyunca diş fırçanızı şarj etmeden kullanabilirsiniz.

      Geçişi kolaylaştırmak için Kolay Başlangıç

      Bu yüzden Kolay Başlangıç programımız, yeni diş fırçanızı kullanmaya başladıktan sonra ilk 14 kullanımda fırçalama gücünü kademeli ve nazik bir şekilde artırma seçeneği sunar.

      Güle güle adaptör. Merhaba USB.

      Güç adaptörleri küçük görünebilir ancak bir araya geldiklerinde kullanılan plastiğin çevre üzerindeki etkisi çok büyüktür. Sadece Philips Sonicare 1000-4000 Serisi ürünlerimizde USB şarj cihazına geçerek 4 yılda 189.210 kg'a kadar daha az plastik kullanabiliyoruz. Bu önemli bir miktar, değil mi?

      Teknik Özellikler

      • Güç

        Gerilim
        DC5V

      • Teknik özellikler

        Çalışma süresi (doludan boşa)
        14 gün*****
        Pil
        Şarj edilebilir
        Enerji Tüketimi
        Ekransız bekleme <0,5 W
        Pil tipi
        Lityum İYON

      • Tasarım ve kaplama

        Renk
        Şeker pembesi

      • Servis

        Garanti
        2 yıllık sınırlı garanti

      • Kullanım kolaylığı

        Gövde
        İnce, ergonomik tasarım
        Fırça başlığı sistemi
        Kolay takılabilir fırça başlıkları
        Şarj göstergesi
        Pil durumunu gösteren ışık

      • Dahil olan ürünler

        Gövde
        1 2100 Serisi
        Fırça başlığı
        1 C1 standart ProResults
        Şarj cihazı
        1

      • Temizleme performansı

        Performans
        3 kata kadar daha fazla plağı yok eder*
        Hız
        Dakikada 31.000'e kadar fırça darbesi
        Zamanlayıcı
        Quadpacer ve SmarTimer

      • Modlar

        Temizlik
        Olağanüstü günlük temizlik için

      Badge-D2C

      Bu ürün için destek alın

      Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.

      Yorumlar

      • daha sağlıklı diş ve diş etleri için normal diş fırçasına kıyasla
      • Bireysel sonuçlar farklılık gösterebilir
      • * Veri dosyası
      • **** Standart modda, günde iki kez iki dakikalık fırçalama süresine göre

