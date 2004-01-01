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    Sonicare 2100 Series Sonic elektrikli diş fırçası

    HX3651/12
    Sonicare
    • Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin. Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin. Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.
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      Sonicare 2100 Series Sonic elektrikli diş fırçası

      HX3651/12

      Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.

      Sonic teknolojisi ve fırçalarımızın hareketi bir araya geldiğinde, manuel diş fırçalarına kıyasla 3 kata kadar daha fazla* plağı nazikçe yok eder.

      Sonicare 2100 Series Sonic elektrikli diş fırçası

      Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.

      Sonic teknolojisi ve fırçalarımızın hareketi bir araya geldiğinde, manuel diş fırçalarına kıyasla 3 kata kadar daha fazla* plağı nazikçe yok eder.

      Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.

      Sonic teknolojisi ve fırçalarımızın hareketi bir araya geldiğinde, manuel diş fırçalarına kıyasla 3 kata kadar daha fazla* plağı nazikçe yok eder.

      Sonicare 2100 Series Sonic elektrikli diş fırçası

      Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.

      Sonic teknolojisi ve fırçalarımızın hareketi bir araya geldiğinde, manuel diş fırçalarına kıyasla 3 kata kadar daha fazla* plağı nazikçe yok eder.

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        2100 Series

        2100 Series

        Sonic elektrikli diş fırçası

        Toplam:

        Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.

        3 kata kadar daha fazla plağı yok eder*

        • Sonik titreşim teknolojisi
        • QuadPacer ve SmarTimer
        • İnce, ergonomik tasarım
        • 14 günlük pil ömrü
        Benzersiz teknolojimizle güçlü fakat nazik bir temizlik çözümüne sahip olun

        Benzersiz teknolojimizle güçlü fakat nazik bir temizlik çözümüne sahip olun

        Kılların güçlü titreşimi, diş aralarının derinlerinde ve diş eti çizginiz boyunca mikro kabarcıklar oluşturarak ferahlatıcı bir deneyim sunar. Normal diş fırçalarının iki ayda yaptığı temizliği yalnızca 2 dakikada yapabilirsiniz.** Dakikada 31.000 fırça darbesi dişlerinizi nazikçe temizler ve plağı kırıp uzaklaştırarak olağanüstü günlük temizlik sağlar.

        Normal bir diş fırçasına kıyasla plağı 3 kata kadar daha iyi yok eder*

        Normal bir diş fırçasına kıyasla plağı 3 kata kadar daha iyi yok eder*

        Gelişmiş sonic teknolojisine sahip Sonicare elektrikli diş fırçasının, normal diş fırçasına kıyasla plağı 3 kata kadar daha iyi* çıkardığı klinik olarak kanıtlanmıştır. Dişlerinizin üzerindeki ve diş eti çizgisindeki plağı ortadan kaldırırken diş etlerinizi korur.

        Güvenli ve nazik kullanım

        Güvenli ve nazik kullanım

        Sonicare diş fırçası dişlerinizi ve diş etinizi zorlamadan eksiksiz ağız temizliği sağlar. Nazik ama güçlü sonik titreşimler, dişlerinize ve diş etinize zarar vermeden olağanüstü bir temizlik sağlar.

        SmarTimer ve QuadPacer ile diş fırçalama yönteminizi iyileştirin

        SmarTimer ve QuadPacer ile diş fırçalama yönteminizi iyileştirin

        2 dakikalık SmarTimer ve 30 saniyelik QuadPacer, eksiksiz bir temizlik sağlamak üzere ağzınızın içerisindeki tüm bölgeleri önerilen süre boyunca fırçalamanız için size yardımcı olur.

        Ergonomik tasarımı, diş fırçasını tutmayı ve kullanmayı kolaylaştırır

        Ergonomik tasarımı, diş fırçasını tutmayı ve kullanmayı kolaylaştırır

        İnce, hafif ve ergonomik tasarımı herhangi bir zorlanma olmadan olağanüstü bir ağız temizliği için diş fırçasını tutmayı ve kullanmayı kolaylaştırır.

        14 günlük uzun pil ömrü

        14 günlük uzun pil ömrü

        14 güne kadar dayanan pil ömrü sayesinde uzun süreler boyunca diş fırçanızı şarj etmeden kullanabilirsiniz.

        Geçişi kolaylaştırmak için Kolay Başlangıç

        Geçişi kolaylaştırmak için Kolay Başlangıç

        Bu yüzden Kolay Başlangıç programımız, yeni diş fırçanızı kullanmaya başladıktan sonra ilk 14 kullanımda fırçalama gücünü kademeli ve nazik bir şekilde artırma seçeneği sunar.

        Daha az kullanım. Daha fazla yeniden kullanma

        Daha az kullanım. Daha fazla yeniden kullanma

        Güç adaptörleri küçük görünebilir ancak bir araya geldiklerinde kullanılan plastiğin çevre üzerindeki etkisi çok büyüktür. Sadece Philips Sonicare 1000-4000 Serisi ürünlerimizde USB şarj cihazına geçerek 4 yılda 189.210 kg'a kadar daha az plastik kullanabiliyoruz. Bu önemli bir miktar, değil mi?

        Teknik Özellikler

        • Tasarım ve kaplama

          Renk
          Açık mavi

        • Servis

          Garanti
          2 yıllık sınırlı garanti

        • Modlar

          Temizle
          Olağanüstü günlük temizlik için

        • Kullanım kolaylığı

          Fırça başlığı sistemi
          Kolay takılabilir fırça başlıkları
          Gövde
          İnce, ergonomik tasarım
          Şarj göstergesi
          Pil durumunu gösteren ışık

        • Teknik özellikler

          Pil
          Şarj edilebilir
          Çalışma süresi (doludan boşa)
          14 gün*****
          Pil tipi
          Lityum İYON

        • Temizleme performansı

          Hız
          Dakikada 31.000'e kadar fırça hareketi
          Performans
          3 kata kadar daha fazla plağı yok eder*
          Zamanlayıcı
          Quadpacer ve SmarTimer

        • Güç

          Gerilim
          DC5V

        • Dahil olan ürünler

          Gövde
          1 2100 Serisi
          Şarj cihazı
          1
          Fırça başlığı
          1 standart C1 ProResults

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            • daha sağlıklı diş ve diş etleri için normal diş fırçasına kıyasla
            • Bireysel sonuçlar farklılık gösterebilir
            • * Veri dosyası
            • **** Standart modda, günde iki kez iki dakikalık fırçalama süresine göre
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