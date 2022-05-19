2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HX3651/12
HX365LB
Seçenekler
Sonik titreşim teknolojisi
QuadPacer ve SmarTimer
İnce, ergonomik tasarım
14 günlük pil ömrü
Kılların güçlü titreşimi, diş aralarının derinlerinde ve diş eti çizginiz boyunca mikro kabarcıklar oluşturarak ferahlatıcı bir deneyim sunar. Normal diş fırçalarının iki ayda yaptığı temizliği yalnızca 2 dakikada yapabilirsiniz.** Dakikada 31.000 fırça darbesi dişlerinizi nazikçe temizler ve plağı kırıp uzaklaştırarak olağanüstü günlük temizlik sağlar.
Gelişmiş sonic teknolojisine sahip Sonicare elektrikli diş fırçasının, normal diş fırçasına kıyasla plağı 3 kata kadar daha iyi* çıkardığı klinik olarak kanıtlanmıştır. Dişlerinizin üzerindeki ve diş eti çizgisindeki plağı ortadan kaldırırken diş etlerinizi korur.
Sonicare diş fırçası dişlerinizi ve diş etinizi zorlamadan eksiksiz ağız temizliği sağlar. Nazik ama güçlü sonik titreşimler, dişlerinize ve diş etinize zarar vermeden olağanüstü bir temizlik sağlar.
2.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
Ozgr86izmir
19/05/2022
Türkiye
Ürün çok verimli
Ürünün bu kadar iyi temizlik yapmasını beklemiyordum. Çok iyi bir temizlik sunuyor. Qsle normal diş fırçası kullanmam artık.
Avantajlar
Sadece sürtünme ve süpürme değil mikro titreşimlerle derinlemesine temizlik yapıyor. Diş hekimi ancak bu kadar temizleyebilirdi.
Dezavantajlar
Ürün sap kısmı uzun zamanla daha ergonomik olabilir. Aşırı basınç uyarısı yok malesef.
Bu değerlendirme 1100 Series HX3641/02 Sonic electric toothbrush için yapılmıştır
Bu değerlendirme 1100 Series HX3641/02 Sonic electric toothbrush için yapılmıştır
daha sağlıklı diş ve diş etleri için normal diş fırçasına kıyasla
Bireysel sonuçlar farklılık gösterebilir
Veri dosyası
Standart modda, günde iki kez iki dakikalık fırçalama süresine göre