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  • Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.
  • Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.
  • Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.
  • Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.
  • Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.
  • Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.
  • Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.
  • Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.
  • Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.
  • Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.
  • Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.
  • Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.
  • Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.
  • Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.

Philips Sonicare 2100 SerisiSonic Elektrikli Diş Fırçası

HX3651/12

HX365LB

2
| (1) Değerlendirme

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Şeker pembesi
Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.
Sonic teknolojisi ve fırçalarımızın hareketi bir araya geldiğinde, manuel diş fırçalarına kıyasla 3 kata kadar daha fazla* plağı nazikçe yok eder.
Tüm avantajları görüntüleyin

3 kata kadar daha fazla plağı yok eder*

Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.

  • Sonik titreşim teknolojisi

  • QuadPacer ve SmarTimer

  • İnce, ergonomik tasarım

  • 14 günlük pil ömrü

Benzersiz teknolojimizle güçlü fakat nazik bir temizlik çözümüne sahip olun

Benzersiz teknolojimizle güçlü fakat nazik bir temizlik çözümüne sahip olun

Kılların güçlü titreşimi, diş aralarının derinlerinde ve diş eti çizginiz boyunca mikro kabarcıklar oluşturarak ferahlatıcı bir deneyim sunar. Normal diş fırçalarının iki ayda yaptığı temizliği yalnızca 2 dakikada yapabilirsiniz.** Dakikada 31.000 fırça darbesi dişlerinizi nazikçe temizler ve plağı kırıp uzaklaştırarak olağanüstü günlük temizlik sağlar.

Normal bir diş fırçasına kıyasla plağı 3 kata kadar daha iyi yok eder*

Normal bir diş fırçasına kıyasla plağı 3 kata kadar daha iyi yok eder*

Gelişmiş sonic teknolojisine sahip Sonicare elektrikli diş fırçasının, normal diş fırçasına kıyasla plağı 3 kata kadar daha iyi* çıkardığı klinik olarak kanıtlanmıştır. Dişlerinizin üzerindeki ve diş eti çizgisindeki plağı ortadan kaldırırken diş etlerinizi korur.

Güvenli ve nazik kullanım

Güvenli ve nazik kullanım

Sonicare diş fırçası dişlerinizi ve diş etinizi zorlamadan eksiksiz ağız temizliği sağlar. Nazik ama güçlü sonik titreşimler, dişlerinize ve diş etinize zarar vermeden olağanüstü bir temizlik sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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2.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

5
4
3
1

19/05/2022

Türkiye

Türkiye

Ürün çok verimli

Ürünün bu kadar iyi temizlik yapmasını beklemiyordum. Çok iyi bir temizlik sunuyor. Qsle normal diş fırçası kullanmam artık.

Avantajlar

Sadece sürtünme ve süpürme değil mikro titreşimlerle derinlemesine temizlik yapıyor. Diş hekimi ancak bu kadar temizleyebilirdi.

Dezavantajlar

Ürün sap kısmı uzun zamanla daha ergonomik olabilir. Aşırı basınç uyarısı yok malesef.

Bu değerlendirme 1100 Series HX3641/02 Sonic electric toothbrush için yapılmıştır

Bu değerlendirme 1100 Series HX3641/02 Sonic electric toothbrush için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. daha sağlıklı diş ve diş etleri için normal diş fırçasına kıyasla

  2. Bireysel sonuçlar farklılık gösterebilir

  3. Veri dosyası

  4. Standart modda, günde iki kez iki dakikalık fırçalama süresine göre