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  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
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Üretimden kaldırıldı

Philips Fidelio SoundHub2.1 Ev sineması

HTS9241/12

Sesin tüm ayrıntılarına yansıyan nefes kesici netlik

Yeni HTS9241 SoundHub ev sinema sistemi ile Crystal Clear Sound'u keşfedin. Titanyum tweeter'lar her ayrıntıyı şaşırtıcı bir netlikle duymanızı sağlar. Artık en sevdiğiniz film ve müzikleri en gerçekçi haliyle dinleyebilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Sesin tutkusu

Sesin tüm ayrıntılarına yansıyan nefes kesici netlik

  • 3D Blu-ray

  • Titanyum tweeter'lar

Muhteşem netlikte bozulmamış ses için titanyum tweeter'lar

Muhteşem netlikte bozulmamış ses için titanyum tweeter'lar

Titanyumdan yapılmış, birlikte geliştirilmiş tweeter'lar sesin bozulmamasını sağlamak için oldukça sert ve hafiftir. Duyulabilir frekans aralığının tamamında bozulma ve rezonansa karşı gösterilen olağanüstü direnç sayesinde sesin tüm ayrıntıları muhteşem netlikle duyulur.

Sesin her ayrıntısını korumak için Birinci Kalite D Sınıfı Amplifikatörler

Sesin her ayrıntısını korumak için Birinci Kalite D Sınıfı Amplifikatörler

Philips patentli Birinci Kalite D Sınıfı Amplifikatörler, daha yüksek ses sinyali hassasiyeti için orijinal ses kaynağını korumaya yönelik tasarımıyla, müzik ve filmlerdeki akustik ayrıntıların sanatçı veya yönetmenin amaçladığı şekilde duyulmasını sağlar.

Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray

Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray

Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüsüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek ev sineması sisteminizde gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.

Teknik Özellikler

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  • Ürün lansmanları
Yasal Uyarılar

  1. Ev sineması diğer tüm Philips TV'lere bağlanabilir.

  2. Ülkenizde İstek Üzerine Video hizmetinin mevcut olup olmadığını kontrol etmek için www.philips.com/blu-ray adresini ziyaret edin.