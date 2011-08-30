2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HTS9241/12
Sesin tüm ayrıntılarına yansıyan nefes kesici netlik
Yeni HTS9241 SoundHub ev sinema sistemi ile Crystal Clear Sound'u keşfedin. Titanyum tweeter'lar her ayrıntıyı şaşırtıcı bir netlikle duymanızı sağlar. Artık en sevdiğiniz film ve müzikleri en gerçekçi haliyle dinleyebilirsiniz.
3D Blu-ray
Titanyum tweeter'lar
Titanyumdan yapılmış, birlikte geliştirilmiş tweeter'lar sesin bozulmamasını sağlamak için oldukça sert ve hafiftir. Duyulabilir frekans aralığının tamamında bozulma ve rezonansa karşı gösterilen olağanüstü direnç sayesinde sesin tüm ayrıntıları muhteşem netlikle duyulur.
Philips patentli Birinci Kalite D Sınıfı Amplifikatörler, daha yüksek ses sinyali hassasiyeti için orijinal ses kaynağını korumaya yönelik tasarımıyla, müzik ve filmlerdeki akustik ayrıntıların sanatçı veya yönetmenin amaçladığı şekilde duyulmasını sağlar.
Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüsüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek ev sineması sisteminizde gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.
Yorumlar
Ev sineması diğer tüm Philips TV'lere bağlanabilir.
Ülkenizde İstek Üzerine Video hizmetinin mevcut olup olmadığını kontrol etmek için www.philips.com/blu-ray adresini ziyaret edin.