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Üretimden kaldırıldı

5.1 Ev sineması

HTS5593/12

4.2

| (5) İncelemeler

Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses

Philips HTS5593 ev sinema sistemi ile evde eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Güçlü 1000 W surround ses üreten ikili bas borusuna sahip hoparlörler ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliği.

Tüm avantajları görüntüleyin

Sesin tutkusu

Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses

  • Çift Bas Sesi

  • 3D Blu-ray

Mükemmel ses için ikili bas borusuna sahip güçlü hoparlörler

Mükemmel ses için ikili bas borusuna sahip güçlü hoparlörler

Bas refleks sistemine ve ikili bas borusuna sahip güçlü hoparlörler, düşük frekansları güçlendirir ve derin bas sesler üretir. Böylece en hafif mırıltıları ve en yüksek sesleri aynı mükemmel kaliteyle duyabilirsiniz.

Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD

Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD

Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

1000 W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı

1000 W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı

-

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.2

5 üzerinden

5

İncelemeler

4
2
1

28/05/2017

Türkiye

Türkiye

On Numara beş yıldız 24 ayar altın diyorum

Tavsiye ederim şahane tasarım ve performans süper hiç arıza olmadı yaklaşık olarak 4 yıl oldu

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTS5593 5.1 Ev sineması için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTS5593 5.1 Ev sineması için yapılmıştır

05/12/2013

Türkiye

Türkiye

ÜRÜNÜN AKSESUARLARI

Kullanım kitabında yazılı ürünü destekleyen yan aksesuarları bulamıyorum. iPhone Dog Station, kablosuz hoparlör bağlantısı gibi . Bulduklarım da çok pahalı satılıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTS5593 5.1 Ev sineması için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTS5593 5.1 Ev sineması için yapılmıştır

07/04/2013

Türkiye

Türkiye

Kullanmayibilen icin super

Urun bence hakkini veriyor. eysi link ozelligi mukemmel calisiyor. tek kumanda ile iki cihazida kontrol edebiliyorsun ve tek kumanda ile iki cihazida ayni anda acabiliyorsun. televizyondan acamadigimi 3d dosyalarini sorunsuz aciyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTS5593 5.1 Ev sineması için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTS5593 5.1 Ev sineması için yapılmıştır

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