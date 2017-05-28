2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HTS5593/12
Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses
Philips HTS5593 ev sinema sistemi ile evde eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Güçlü 1000 W surround ses üreten ikili bas borusuna sahip hoparlörler ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliği.
Çift Bas Sesi
3D Blu-ray
Bas refleks sistemine ve ikili bas borusuna sahip güçlü hoparlörler, düşük frekansları güçlendirir ve derin bas sesler üretir. Böylece en hafif mırıltıları ve en yüksek sesleri aynı mükemmel kaliteyle duyabilirsiniz.
Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.
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4.2
5 üzerinden
5
İncelemeler
Mesut1907
28/05/2017
Türkiye
On Numara beş yıldız 24 ayar altın diyorum
Tavsiye ederim şahane tasarım ve performans süper hiç arıza olmadı yaklaşık olarak 4 yıl oldu
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS5593 5.1 Ev sineması için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS5593 5.1 Ev sineması için yapılmıştır
huerarslan
05/12/2013
Türkiye
ÜRÜNÜN AKSESUARLARI
Kullanım kitabında yazılı ürünü destekleyen yan aksesuarları bulamıyorum. iPhone Dog Station, kablosuz hoparlör bağlantısı gibi . Bulduklarım da çok pahalı satılıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS5593 5.1 Ev sineması için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS5593 5.1 Ev sineması için yapılmıştır
tsafak
07/04/2013
Türkiye
Kullanmayibilen icin super
Urun bence hakkini veriyor. eysi link ozelligi mukemmel calisiyor. tek kumanda ile iki cihazida kontrol edebiliyorsun ve tek kumanda ile iki cihazida ayni anda acabiliyorsun. televizyondan acamadigimi 3d dosyalarini sorunsuz aciyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS5593 5.1 Ev sineması için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS5593 5.1 Ev sineması için yapılmıştır