Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
İlk Siparişe %15 İndirim!
30-day return
8200 series Elektrikli tıraş makinesi
Üretimden kaldırıldı
Destek
HQ8240
Mağazaya git
Ürününüzü kaydettirin
Satın aldıktan sonra 90 gün içinde ürününüzü kaydedin ve uzatılmış garantinizi alın (koşullar geçerli olabilir).
Kullanıcı kılavuzu
Tümü (2)
Philips Tıraş Makinemin pilini değiştirebilir miyim?
Tıraş makinemi her tıraştan sonra şarj edebilir miyim?
Philips Tıraş Makinem su sızdırıyor