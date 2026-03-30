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Prestige Pro HPS930/00 Straightener
Üretimden kaldırıldı
HPS930/00
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Yorumlar
Kullanıcı tercihlerime ve davranışlarıma göre benim için uygun olabilecek Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili pazarlama amaçlı elektronik bildirimler almak istiyorum. Onayımı istediğim zaman iptal edebilirim.
Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim. Bu ne anlama geliyor?