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StyleCare HP8668/00 Auto-rotating airstyler
Üretimden kaldırıldı
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HP8668/00
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Tümü (3)
Saç Şekillendiricimdeki ION fonksiyonu ne işe yarar?
Philips saç şekillendiricim asbestos içeriyor mu?
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Philips Saç Şekillendiricim tuhaf bir koku yayıyor