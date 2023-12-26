2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
4.1
5 üzerinden
58
İncelemeler
82%
bu ürünü tavsiye ediyor
Nisannn
26/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Saç Şekillendiricim
Aldığım üründen çok memnunum,Tüm yakınlarıma öneriyorum.Çok teşekkür ederim.
Avantajlar
Kullanması çok kolay ve zaman kazandırıcı
Dezavantajlar
Sadece biraz ağır.Bu herkese göre değişebilir tabii
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5000 Serisi BHA530/00 5'i 1 Arada Saç Şekillendirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5000 Serisi BHA530/00 5'i 1 Arada Saç Şekillendirici için yapılmıştır
Canoş
26/05/2020
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Çok pratik ve kullanışlı bir ürün
Elinin altında olması gereken bir ürün. Acele işi olanlar için ideal.
Avantajlar
Kullanımı kolay pratik
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Advanced HP8656/00 Air Styler için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Advanced HP8656/00 Air Styler için yapılmıştır
Ermuh
09/11/2019
Türkiye
Kullanımı kolay
Hicbir sekilde sacima sekil verme yeteneğim olmamasina rağmen bu ürün sayesinde kuaförden cikmis gibi mutluyum ergonomik yapısı ve kullanım kolaylığı sayesinde 1 seneden fazladır rahatım saçımı uzattım aparatlari sayesinde istediğim sekli rahat veriyorum.Bence gelismesi gereken noktası ıslak saçı kuruturken şekil vermesi. Cantasi kullanisli degil kisa zamanda deforme oldu kalıp tarzinda olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum.Almak isteyenlere tavsiye ederim ...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Advanced HP8656/00 Air Styler için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Advanced HP8656/00 Air Styler için yapılmıştır