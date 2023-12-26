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Üretimden kaldırıldı

Advanced HP8656/03 Air Styler

HP8656/03

4.1
| (58) İncelemeler | 82% bu ürünü tavsiye ediyor
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4.1

5 üzerinden

58

İncelemeler

82%

bu ürünü tavsiye ediyor

26/12/2023

Türkiye

Türkiye

Saç Şekillendiricim

Aldığım üründen çok memnunum,Tüm yakınlarıma öneriyorum.Çok teşekkür ederim.

Avantajlar

Kullanması çok kolay ve zaman kazandırıcı

Dezavantajlar

Sadece biraz ağır.Bu herkese göre değişebilir tabii

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 5000 Serisi BHA530/00 5'i 1 Arada Saç Şekillendirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 5000 Serisi BHA530/00 5'i 1 Arada Saç Şekillendirici için yapılmıştır

26/05/2020

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Çok pratik ve kullanışlı bir ürün

Elinin altında olması gereken bir ürün. Acele işi olanlar için ideal.

Avantajlar

Kullanımı kolay pratik

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Advanced HP8656/00 Air Styler için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Advanced HP8656/00 Air Styler için yapılmıştır

09/11/2019

Türkiye

Türkiye

Kullanımı kolay

Hicbir sekilde sacima sekil verme yeteneğim olmamasina rağmen bu ürün sayesinde kuaförden cikmis gibi mutluyum ergonomik yapısı ve kullanım kolaylığı sayesinde 1 seneden fazladır rahatım saçımı uzattım aparatlari sayesinde istediğim sekli rahat veriyorum.Bence gelismesi gereken noktası ıslak saçı kuruturken şekil vermesi. Cantasi kullanisli degil kisa zamanda deforme oldu kalıp tarzinda olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum.Almak isteyenlere tavsiye ederim ...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Advanced HP8656/00 Air Styler için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Advanced HP8656/00 Air Styler için yapılmıştır

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