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HP8650/60 Airstyler
Üretimden kaldırıldı
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HP8650/60
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Tümü (3)
Philips saç şekillendiricim asbestos içeriyor mu?
Kullanımdan sonra kabloyu Philips Şekillendiricimin etrafına sarabilir miyim?
Philips Saç Şekillendiricimi nasıl temizleyebilirim?
Philips Saç Şekillendiricim açılmıyor