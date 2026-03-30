Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

İyonik bakım ile saçınızı hemen güçlendirin. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.