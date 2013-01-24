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İpeksi yumuşaklıkta saçlar için özenle düzleştirin
Keratin katkılı seramik plakalara sahip yeni Philips KeraShine İyonik düzleştirici, istediğiniz düz saç şeklini elde ederken saçınıza daha hassas uygulama yapmanıza olanak tanır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İpeksi yumuşaklıkta saçlar için özenle düzleştirin
Keratin katkılı seramik plakalara sahip yeni Philips KeraShine İyonik düzleştirici, istediğiniz düz saç şeklini elde ederken saçınıza daha hassas uygulama yapmanıza olanak tanır. Tüm faydaları görün
İpeksi yumuşaklıkta saçlar için özenle düzleştirin
Keratin katkılı seramik plakalara sahip yeni Philips KeraShine İyonik düzleştirici, istediğiniz düz saç şeklini elde ederken saçınıza daha hassas uygulama yapmanıza olanak tanır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İpeksi yumuşaklıkta saçlar için özenle düzleştirin
Keratin katkılı seramik plakalara sahip yeni Philips KeraShine İyonik düzleştirici, istediğiniz düz saç şeklini elde ederken saçınıza daha hassas uygulama yapmanıza olanak tanır. Tüm faydaları görün
KeraShine saç düzleştirici
Philips Online Mağaza fiyatı
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Saçınıza zarar vermeyen keratin katkılı koruyucu seramik kaplama
İyonik bakım ile saçınızı hemen güçlendirin. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
Bu yüksek sıcaklık saçınızın şeklini değiştirmenizi ve istediğiniz ideal görünüme sahip olmanızı sağlar.
Hızla ısınan saç düzleştirici 30 saniye içinde kullanıma hazırdır
Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Düzleştiricide kolay kilit sistemi bulunmaktadır. Düzleştiricinin altında bulunan ve plakalarını kilitleyen bu sistem, cihazı daha hızlı ve kolay bir şekilde saklamanızı sağlar ve kazalardan kaynaklanan hasarların önlenmesine yardımcı olur.
Her saç tipinde mükemmel sonuçlar için dijital sıcaklık ayarları
Gelişmiş Philips EHD+ Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile şekillendirici ısıyı her zaman, yüksek sıcaklıklarda dahi eşit olarak dağıtır ve sıcak noktaların zarar görmesini engeller. Bu, daha fazla koruma anlamına gelir ve saçlarınızı sağlıklı ve parlak tutar.
Sıcaklığı sadece 5°C'lik kademelerle 200°C'nin üzerine çıkaran Thermoguard ile istenmeyen ısı artışlarını önleyin.
Kontrol her zaman sizde. Tuş kilidi fonksiyonu sayesinde artık şekillendiriciyi yanlışlıkla açıp kapatmayacak veya sıcaklığı değiştirmeyeceksiniz.
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Teknik spesifikasyonlar
Özellikler
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