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    KeraShine saç düzleştirici

    HP8348/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • İpeksi yumuşaklıkta saçlar için özenle düzleştirin İpeksi yumuşaklıkta saçlar için özenle düzleştirin İpeksi yumuşaklıkta saçlar için özenle düzleştirin
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      KeraShine saç düzleştirici

      HP8348/00
      Genel Derecelendirme / 5

      İpeksi yumuşaklıkta saçlar için özenle düzleştirin

      Keratin katkılı seramik plakalara sahip yeni Philips KeraShine İyonik düzleştirici, istediğiniz düz saç şeklini elde ederken saçınıza daha hassas uygulama yapmanıza olanak tanır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 324,99 TL
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      KeraShine saç düzleştirici

      İpeksi yumuşaklıkta saçlar için özenle düzleştirin

      Keratin katkılı seramik plakalara sahip yeni Philips KeraShine İyonik düzleştirici, istediğiniz düz saç şeklini elde ederken saçınıza daha hassas uygulama yapmanıza olanak tanır. Tüm faydaları görün

      İpeksi yumuşaklıkta saçlar için özenle düzleştirin

      Keratin katkılı seramik plakalara sahip yeni Philips KeraShine İyonik düzleştirici, istediğiniz düz saç şeklini elde ederken saçınıza daha hassas uygulama yapmanıza olanak tanır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 324,99 TL
      Benzer ürünler bul

      KeraShine saç düzleştirici

      İpeksi yumuşaklıkta saçlar için özenle düzleştirin

      Keratin katkılı seramik plakalara sahip yeni Philips KeraShine İyonik düzleştirici, istediğiniz düz saç şeklini elde ederken saçınıza daha hassas uygulama yapmanıza olanak tanır. Tüm faydaları görün

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        KeraShine saç düzleştirici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        İpeksi yumuşaklıkta saçlar için özenle düzleştirin

        Keratin katkılı Seramik ile

        • Care Edition
        • İyonik
        • 230°C
        • Keratin Seramik kaplama
        Keratin katkılı koruyucu seramik kaplama

        Keratin katkılı koruyucu seramik kaplama

        Saçınıza zarar vermeyen keratin katkılı koruyucu seramik kaplama

        Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

        Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

        İyonik bakım ile saçınızı hemen güçlendirin. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

        Kusursuz sonuçlar için 230°C profesyonel sıcaklık

        Kusursuz sonuçlar için 230°C profesyonel sıcaklık

        Bu yüksek sıcaklık saçınızın şeklini değiştirmenizi ve istediğiniz ideal görünüme sahip olmanızı sağlar.

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 30 saniyede kullanıma hazır

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 30 saniyede kullanıma hazır

        Hızla ısınan saç düzleştirici 30 saniye içinde kullanıma hazırdır

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

        Tutma yerini kapatan kapatma kilidi ile kolay ve güvenli saklama

        Tutma yerini kapatan kapatma kilidi ile kolay ve güvenli saklama

        Düzleştiricide kolay kilit sistemi bulunmaktadır. Düzleştiricinin altında bulunan ve plakalarını kilitleyen bu sistem, cihazı daha hızlı ve kolay bir şekilde saklamanızı sağlar ve kazalardan kaynaklanan hasarların önlenmesine yardımcı olur.

        Mükemmel sonuçlar için dijital sıcaklık ayarları

        Mükemmel sonuçlar için dijital sıcaklık ayarları

        Her saç tipinde mükemmel sonuçlar için dijital sıcaklık ayarları

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        Eşit Isı Dağıtımı özelliğiyle sıcak noktalar olmadan sağlıklı saçlar

        Gelişmiş Philips EHD+ Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile şekillendirici ısıyı her zaman, yüksek sıcaklıklarda dahi eşit olarak dağıtır ve sıcak noktaların zarar görmesini engeller. Bu, daha fazla koruma anlamına gelir ve saçlarınızı sağlıklı ve parlak tutar.

        ThermoGuard, 200°C'nin üzerinde istenmeyen ısı artışlarını önler.

        Sıcaklığı sadece 5°C'lik kademelerle 200°C'nin üzerine çıkaran Thermoguard ile istenmeyen ısı artışlarını önleyin.

        Tuş kilidi fonksiyonu sayesinde ayarlar yanlışlıkla değişmez

        Kontrol her zaman sizde. Tuş kilidi fonksiyonu sayesinde artık şekillendiriciyi yanlışlıkla açıp kapatmayacak veya sıcaklığı değiştirmeyeceksiniz.

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Isınma süresi
          30
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Maksimum sıcaklık
          230  °C

        • Özellikler

          Kullanıma hazır göstergesi
          Evet
          Dönebilen kablo
          Evet
          Seramik kaplama
          Evet
          Asma kancası
          Evet
          İyon bakımı
          Evet

        • Saç tipi

          Sonuç
          Düz
          Saç uzunluğu
          • Uzun
          • Kısa
          Saç kalınlığı
          • Orta Boy
          • Kalın
          • ince

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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