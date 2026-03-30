2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HP8348/00
Care Edition
İyonik
230°C
Keratin Seramik kaplama
Saçınıza zarar vermeyen keratin katkılı koruyucu seramik kaplama
İyonik bakım ile saçınızı hemen güçlendirin. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
Bu yüksek sıcaklık saçınızın şeklini değiştirmenizi ve istediğiniz ideal görünüme sahip olmanızı sağlar.
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