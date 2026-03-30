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  • İpeksi yumuşaklıkta saçlar için özenle düzleştirin
  • İpeksi yumuşaklıkta saçlar için özenle düzleştirin
  • İpeksi yumuşaklıkta saçlar için özenle düzleştirin
  • İpeksi yumuşaklıkta saçlar için özenle düzleştirin
  • İpeksi yumuşaklıkta saçlar için özenle düzleştirin
  • İpeksi yumuşaklıkta saçlar için özenle düzleştirin
  • İpeksi yumuşaklıkta saçlar için özenle düzleştirin
  • İpeksi yumuşaklıkta saçlar için özenle düzleştirin

Üretimden kaldırıldı

KeraShine saç düzleştirici

HP8348/00

İpeksi yumuşaklıkta saçlar için özenle düzleştirin
Keratin katkılı seramik plakalara sahip yeni Philips KeraShine İyonik düzleştirici, istediğiniz düz saç şeklini elde ederken saçınıza daha hassas uygulama yapmanıza olanak tanır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Keratin katkılı Seramik ile

İpeksi yumuşaklıkta saçlar için özenle düzleştirin

  • Care Edition

  • İyonik

  • 230°C

  • Keratin Seramik kaplama

Keratin katkılı koruyucu seramik kaplama

Keratin katkılı koruyucu seramik kaplama

Saçınıza zarar vermeyen keratin katkılı koruyucu seramik kaplama

Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

İyonik bakım ile saçınızı hemen güçlendirin. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

Kusursuz sonuçlar için 230°C profesyonel sıcaklık

Kusursuz sonuçlar için 230°C profesyonel sıcaklık

Bu yüksek sıcaklık saçınızın şeklini değiştirmenizi ve istediğiniz ideal görünüme sahip olmanızı sağlar.

Teknik Özellikler

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  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları