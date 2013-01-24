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Saçınız için özenli, sabit sıcaklıkta mükemmel tarz
Saç bakımında son nokta. Philips ProCare düzleştirici, sabit sıcaklık ve EHD Technology™ gibi üstün özelliklere sahip yeni geliştirilmiş Dual-Care™ plakalarıyla saçlarınızın aşırı ısınmasını önler Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saçınız için özenli, sabit sıcaklıkta mükemmel tarz
Saç bakımında son nokta. Philips ProCare düzleştirici, sabit sıcaklık ve EHD Technology™ gibi üstün özelliklere sahip yeni geliştirilmiş Dual-Care™ plakalarıyla saçlarınızın aşırı ısınmasını önler Tüm faydaları görün
Saçınız için özenli, sabit sıcaklıkta mükemmel tarz
Saç bakımında son nokta. Philips ProCare düzleştirici, sabit sıcaklık ve EHD Technology™ gibi üstün özelliklere sahip yeni geliştirilmiş Dual-Care™ plakalarıyla saçlarınızın aşırı ısınmasını önler Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saçınız için özenli, sabit sıcaklıkta mükemmel tarz
Saç bakımında son nokta. Philips ProCare düzleştirici, sabit sıcaklık ve EHD Technology™ gibi üstün özelliklere sahip yeni geliştirilmiş Dual-Care™ plakalarıyla saçlarınızın aşırı ısınmasını önler Tüm faydaları görün
Düzleştirici
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Bu düzleştirici daha uzun süre boyunca sabit sıcaklık sağlar. Düzleştiricinin yüksek performanslı ısıtıcısı sayesinde tam olarak istediğiniz tarza sahip olurken saçınızı daha uygun bir sıcaklıkta düzleştirmenizi sağlar!
Daha sağlıklı saç şekillendirme için otomatik ayar. Tarzınızı tüm gün korurken saçlarınızın kalitesine de özen gösterin.
Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.
Kontrol her zaman sizde olacak. Tuş kilidi fonksiyonuyla düzleştiricinin kaza sonucu açılıp/kapanması veya sıcaklığının değişmesi engellenir. Kilidi kaldırmak için, düğmeye 3 saniye boyunca basın.
Düzleştiricide kapatma kilit sistemi bulunmaktadır. Düzleştiricinin tabanlarını kilitleyen bu sistem daha hızlı ve daha kolay saklama sağlar, kazaların önlenmesine yardımcı olur.
Hızla ısınan saç düzleştirici 15 saniye içinde kullanıma hazırdır
Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun
Gelişmiş Philips EHD+ Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile şekillendirici ısıyı her zaman, yüksek sıcaklıklarda dahi eşit olarak dağıtır ve sıcak noktaların zarar görmesini engeller. Bu, daha fazla koruma anlamına gelir ve saçlarınızı sağlıklı ve parlak tutar.
Teknik spesifikasyonlar
Özellikler
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