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    Düzleştirici

    HP8339/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Saçınız için özenli, sabit sıcaklıkta mükemmel tarz Saçınız için özenli, sabit sıcaklıkta mükemmel tarz Saçınız için özenli, sabit sıcaklıkta mükemmel tarz
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      Düzleştirici

      HP8339/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Saçınız için özenli, sabit sıcaklıkta mükemmel tarz

      Saç bakımında son nokta. Philips ProCare düzleştirici, sabit sıcaklık ve EHD Technology™ gibi üstün özelliklere sahip yeni geliştirilmiş Dual-Care™ plakalarıyla saçlarınızın aşırı ısınmasını önler Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Düzleştirici

      Saçınız için özenli, sabit sıcaklıkta mükemmel tarz

      Saç bakımında son nokta. Philips ProCare düzleştirici, sabit sıcaklık ve EHD Technology™ gibi üstün özelliklere sahip yeni geliştirilmiş Dual-Care™ plakalarıyla saçlarınızın aşırı ısınmasını önler Tüm faydaları görün

      Saçınız için özenli, sabit sıcaklıkta mükemmel tarz

      Saç bakımında son nokta. Philips ProCare düzleştirici, sabit sıcaklık ve EHD Technology™ gibi üstün özelliklere sahip yeni geliştirilmiş Dual-Care™ plakalarıyla saçlarınızın aşırı ısınmasını önler Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Düzleştirici

      Saçınız için özenli, sabit sıcaklıkta mükemmel tarz

      Saç bakımında son nokta. Philips ProCare düzleştirici, sabit sıcaklık ve EHD Technology™ gibi üstün özelliklere sahip yeni geliştirilmiş Dual-Care™ plakalarıyla saçlarınızın aşırı ısınmasını önler Tüm faydaları görün

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        Düzleştirici

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        Toplam:

        Saçınız için özenli, sabit sıcaklıkta mükemmel tarz

        • ProCare
        Sabit sıcaklıkla bakım ve etkin düzleştirme

        Sabit sıcaklıkla bakım ve etkin düzleştirme

        Bu düzleştirici daha uzun süre boyunca sabit sıcaklık sağlar. Düzleştiricinin yüksek performanslı ısıtıcısı sayesinde tam olarak istediğiniz tarza sahip olurken saçınızı daha uygun bir sıcaklıkta düzleştirmenizi sağlar!

        Daha hassas sıcaklık için otomatik ayarlarla daha sağlıklı saç şekillendirme

        Daha hassas sıcaklık için otomatik ayarlarla daha sağlıklı saç şekillendirme

        Daha sağlıklı saç şekillendirme için otomatik ayar. Tarzınızı tüm gün korurken saçlarınızın kalitesine de özen gösterin.

        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.

        Tuş kilidi fonksiyonu sayesinde ayarlar yanlışlıkla değişmez

        Tuş kilidi fonksiyonu sayesinde ayarlar yanlışlıkla değişmez

        Kontrol her zaman sizde olacak. Tuş kilidi fonksiyonuyla düzleştiricinin kaza sonucu açılıp/kapanması veya sıcaklığının değişmesi engellenir. Kilidi kaldırmak için, düğmeye 3 saniye boyunca basın.

        Tutma yerini kapatan kapatma kilidi ile kolay ve güvenli saklama

        Tutma yerini kapatan kapatma kilidi ile kolay ve güvenli saklama

        Düzleştiricide kapatma kilit sistemi bulunmaktadır. Düzleştiricinin tabanlarını kilitleyen bu sistem daha hızlı ve daha kolay saklama sağlar, kazaların önlenmesine yardımcı olur.

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 15 saniyede kullanıma hazır

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 15 saniyede kullanıma hazır

        Hızla ısınan saç düzleştirici 15 saniye içinde kullanıma hazırdır

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

        Evrensel voltaj

        Evrensel voltaj

        Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        Eşit Isı Dağıtımı özelliğiyle sıcak noktalar olmadan sağlıklı saçlar

        Gelişmiş Philips EHD+ Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile şekillendirici ısıyı her zaman, yüksek sıcaklıklarda dahi eşit olarak dağıtır ve sıcak noktaların zarar görmesini engeller. Bu, daha fazla koruma anlamına gelir ve saçlarınızı sağlıklı ve parlak tutar.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Isınma süresi
          15 sn
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Isıtıcı tipi
          Yüksek performans
          Renk/kaplama
          Mor
          Maksimum sıcaklık
          199  °C
          Gerilim
          110-240  V

        • Özellikler

          Dönebilen kablo
          Evet
          Seramik kaplama
          Evet
          Kullanıma hazır göstergesi
          Evet

        • Saç tipi

          Sonuç
          Düz
          Saç kalınlığı
          • Orta Boy
          • Kalın
          • ince
          Saç uzunluğu
          • Uzun
          • Orta Boy
          • Kısa

        • Servis

          Uluslararası 2 yıl garanti
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