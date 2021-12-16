ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

  • Tek ürün çekimi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Tek ürün çekimi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Alternatif ürün fotoğrafı

Üretimden kaldırıldı

Düzleştirici

HP8325/00

5

| (4) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

XL plakalarla kolay düzleştirme

Kalın telli ve uzun saçlar için özel olarak tasarlanan yeni Essential Care iyonik bakım özelliğine sahip düzleştiricinin %40 daha geniş plakaları saçınıza zarar vermez ve istediğiniz düz ve parlak saçlara daha hızlı sahip olmanızı sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

XL plakalarla kolay düzleştirme

  • Ekstra geniş seramik kaplamalar

  • 210 C profesyonel sıcaklık

  • İyonik bakım

Kalın telli ve uzun saçlar için geniş plakalar

Kalın telli ve uzun saçlar için geniş plakalar

Gür ve uzun saçlar için özel olarak tasarlanmış %40 daha geniş plakalar* saçınıza daha iyi temas ederek mükemmel düzleştirme sonuçlarına daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar.

Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

İyonik bakım ile saçınızı hemen güçlendirin. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

Kusursuz sonuçlar için 210°C profesyonel sıcaklık

Kusursuz sonuçlar için 210°C profesyonel sıcaklık

Bu yüksek sıcaklık saçınızın şeklini değiştirmenizi ve istediğiniz ideal görünüme sahip olmanızı sağlar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

4

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

16/12/2021

Türkiye

Türkiye

Çok memnunum

Üründen çok memnunum, gayet güzel düzleştiriyor. Herkese tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Essential HP8325/10 Düzleştirici için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-12-16

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Essential HP8325/10 Düzleştirici için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-12-16

17/05/2021

Türkiye

Türkiye

Harika

2004 yılında almıştım üniversitedeyken plakaları böyle seramik. Tabi yıllar içinde plakalar aşındı şimdi yenisini almayı düşünüyorum. Bendekide hala çalışıyor ve iş görüyor. Cihazın hakkını verdiğimi düşünüyorum çalışan biri olarak kuaför ihtiyacım kalmıyor. Kesinlikle tavsiye ederim.

Avantajlar

Çok kısa sürede düzleştiriyor ısı ayarı harika. Öyle anlatılanlar gibi yok saçı kurutuyor, yok kırıyor falan hikaye. Tabiki ıslak ve nemli saça uygulama yapmamalısınız.

Dezavantajlar

Yok ki :)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Essential HP8325/10 Düzleştirici için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-05-17

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Essential HP8325/10 Düzleştirici için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-05-17

07/11/2020

Türkiye

Türkiye

Mükemmel ötesi

Bu düzleştiriciyi çokk çokk uzun zamandır kullanıyorum kardeşim ünv.giderken ona verdim kendime yenisini aldım.Asla da bu markadan ve bu cihazdan vazgeçmem..Saçların çok kalın telli olmasına rağmen ipek gibi oluyor..Ve kırıkları hiçte belli etmiyor.Çokk çokk memnunum harika bir cihaz

Avantajlar

Saçları kesinlikle elektriklendirmiyor ve uzun süre düz olarak kullanabiliyorum saçlarımı

Dezavantajlar

Yokk:)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Essential HP8325/10 Düzleştirici için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-11-06

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Essential HP8325/10 Düzleştirici için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-11-06

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları