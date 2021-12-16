2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
XL plakalarla kolay düzleştirme
Kalın telli ve uzun saçlar için özel olarak tasarlanan yeni Essential Care iyonik bakım özelliğine sahip düzleştiricinin %40 daha geniş plakaları saçınıza zarar vermez ve istediğiniz düz ve parlak saçlara daha hızlı sahip olmanızı sağlar.
Ekstra geniş seramik kaplamalar
210 C profesyonel sıcaklık
İyonik bakım
Gür ve uzun saçlar için özel olarak tasarlanmış %40 daha geniş plakalar* saçınıza daha iyi temas ederek mükemmel düzleştirme sonuçlarına daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar.
İyonik bakım ile saçınızı hemen güçlendirin. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
Bu yüksek sıcaklık saçınızın şeklini değiştirmenizi ve istediğiniz ideal görünüme sahip olmanızı sağlar.
5.0
5 üzerinden
4
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Springg D.
16/12/2021
Türkiye
Çok memnunum
Üründen çok memnunum, gayet güzel düzleştiriyor. Herkese tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Essential HP8325/10 Düzleştirici için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-12-16
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Essential HP8325/10 Düzleştirici için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-12-16
Yasemin K.
17/05/2021
Türkiye
Harika
2004 yılında almıştım üniversitedeyken plakaları böyle seramik. Tabi yıllar içinde plakalar aşındı şimdi yenisini almayı düşünüyorum. Bendekide hala çalışıyor ve iş görüyor. Cihazın hakkını verdiğimi düşünüyorum çalışan biri olarak kuaför ihtiyacım kalmıyor. Kesinlikle tavsiye ederim.
Avantajlar
Çok kısa sürede düzleştiriyor ısı ayarı harika. Öyle anlatılanlar gibi yok saçı kurutuyor, yok kırıyor falan hikaye. Tabiki ıslak ve nemli saça uygulama yapmamalısınız.
Dezavantajlar
Yok ki :)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Essential HP8325/10 Düzleştirici için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-05-17
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Essential HP8325/10 Düzleştirici için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-05-17
Ftm678
07/11/2020
Türkiye
Mükemmel ötesi
Bu düzleştiriciyi çokk çokk uzun zamandır kullanıyorum kardeşim ünv.giderken ona verdim kendime yenisini aldım.Asla da bu markadan ve bu cihazdan vazgeçmem..Saçların çok kalın telli olmasına rağmen ipek gibi oluyor..Ve kırıkları hiçte belli etmiyor.Çokk çokk memnunum harika bir cihaz
Avantajlar
Saçları kesinlikle elektriklendirmiyor ve uzun süre düz olarak kullanabiliyorum saçlarımı
Dezavantajlar
Yokk:)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Essential HP8325/10 Düzleştirici için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-11-06
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Essential HP8325/10 Düzleştirici için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-11-06