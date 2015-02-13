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HP8318/00 KeraShine Straightener temp control
Üretimden kaldırıldı
HP8318/00
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Yorumlar
Kullanıcı tercihlerime ve davranışlarıma göre benim için uygun olabilecek Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili pazarlama amaçlı elektronik bildirimler almak istiyorum. Onayımı istediğim zaman iptal edebilirim.
Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim! Bu ne anlama geliyor?