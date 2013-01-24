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Bir saç kurutma makinesi ve profesyonel sıcaklıklı saç düzleştiriciden oluşan bu SalonSet, her iki ürünü de içerecek şekilde ambalajlanmış özel bir hediyedir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
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Bir saç kurutma makinesi ve profesyonel sıcaklıklı saç düzleştiriciden oluşan bu SalonSet, her iki ürünü de içerecek şekilde ambalajlanmış özel bir hediyedir. Tüm faydaları görün
.
Bir saç kurutma makinesi ve profesyonel sıcaklıklı saç düzleştiriciden oluşan bu SalonSet, her iki ürünü de içerecek şekilde ambalajlanmış özel bir hediyedir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
.
Bir saç kurutma makinesi ve profesyonel sıcaklıklı saç düzleştiriciden oluşan bu SalonSet, her iki ürünü de içerecek şekilde ambalajlanmış özel bir hediyedir. Tüm faydaları görün
Saç Kurutma Makinesi ve Saç Düzleştirici
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır, bu nedenle düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Seramiğin kayma ve koruma özelliğini artırmak için özenle işlenen seramik plakalarla mükemmel parlak saçlara sahip olabilirsiniz.
Bu yüksek sıcaklık saçınızın şeklini değiştirmenizi ve istediğiniz ideal görünüme sahip olmanızı sağlar.
Otomatik kapanma özelliği sayesinde saç düzleştirici bir saat sonra otomatik olarak kapanır.
Kolay saklama için kulp kilit sistemi.
Dar şekillendirme başlığı ile saçlarınız tam istediğiniz gibi kusursuz bir şekle ve parlak bir görünüme kavuşur.
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