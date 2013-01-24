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    Düzleştirici

    HP8290/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Düzleştirin, dalga verin, bakım yapın Düzleştirin, dalga verin, bakım yapın Düzleştirin, dalga verin, bakım yapın
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      Düzleştirici

      HP8290/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Düzleştirin, dalga verin, bakım yapın

      SalonStraight & Curl ile saçlarınızı düzleştirin, dalga verin veya bukle yapın. Bu çok yönlü seramik saç düzleştirici ve bukle cihazı 220ºC profesyonel sıcaklıkta özenle çalışır ve dijital ayarlara sahiptir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Düzleştirici

      Düzleştirin, dalga verin, bakım yapın

      SalonStraight & Curl ile saçlarınızı düzleştirin, dalga verin veya bukle yapın. Bu çok yönlü seramik saç düzleştirici ve bukle cihazı 220ºC profesyonel sıcaklıkta özenle çalışır ve dijital ayarlara sahiptir.

      Düzleştirin, dalga verin, bakım yapın

      SalonStraight & Curl ile saçlarınızı düzleştirin, dalga verin veya bukle yapın. Bu çok yönlü seramik saç düzleştirici ve bukle cihazı 220ºC profesyonel sıcaklıkta özenle çalışır ve dijital ayarlara sahiptir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Düzleştirici

      Düzleştirin, dalga verin, bakım yapın

      SalonStraight & Curl ile saçlarınızı düzleştirin, dalga verin veya bukle yapın. Bu çok yönlü seramik saç düzleştirici ve bukle cihazı 220ºC profesyonel sıcaklıkta özenle çalışır ve dijital ayarlara sahiptir.

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        Düzleştirici

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        Düzleştirin, dalga verin, bakım yapın

        SalonStraight& Curl Saç Düzleştirici

        Profesyonel sonuçlar için 220°C profesyonel sıcaklık

        Profesyonel sonuçlar için 220°C profesyonel sıcaklık

        Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.

        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.

        Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile daha fazla koruma ve parlak sonuçlar

        Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile daha fazla koruma ve parlak sonuçlar

        Gelişmiş Philips EHD+ Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile şekillendirici ısıyı her zaman, yüksek sıcaklıklarda dahi eşit olarak dağıtır ve sıcak noktaların zarar görmesini engeller. Bu, daha fazla koruma anlamına gelir ve saçlarınızı sağlıklı ve parlak tutar.

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Hızla ısınan saç düzleştirici 60 saniye içinde kullanıma hazırdır

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        Mükemmel sonuçlar için dijital sıcaklık ayarları

        Mükemmel sonuçlar için dijital sıcaklık ayarları

        Her saç tipinde mükemmel sonuçlar için dijital sıcaklık ayarları

        Evrensel voltaj

        Evrensel voltaj

        Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun

        Maksimum esneklik için 1,8 m kablo

        Maksimum esneklik için 1,8 m kablo

        Mükemmel bukleler ve şık dalgalar için yuvarlak köşeler

        Hafifçe yuvarlatılmış kenarlara sahip seramik plakalar ile tutam ve bukle yapmak her zamankinden daha kolay. Saçı yuvarlak kenarın etrafına sarın ve düzleştiriciyi her zamanki gibi çekin.

        Tarzınızı koruyan CoolShield

        Benzersiz CoolShield özelliği, şekillendirdikten hemen sonra saçınızı soğutacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede bukleler ve dalgalar uzun süre kalıcı olur.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Isınma süresi
          60 sn
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Maksimum sıcaklık
          220  °C

        • Saç tipi

          Sonuç
          • Farklı tarzlar
          • Düz
          Saç uzunluğu
          • Uzun
          • Orta Boy
          Saç kalınlığı
          • ince
          • Kalın

        • Özellikler

          Dönebilen kablo
          Evet
          Seramik kaplama
          Evet
          Asma kancası
          Evet

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