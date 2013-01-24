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Düzleştirin, dalga verin, bakım yapın
SalonStraight & Curl ile saçlarınızı düzleştirin, dalga verin veya bukle yapın. Bu çok yönlü seramik saç düzleştirici ve bukle cihazı 220ºC profesyonel sıcaklıkta özenle çalışır ve dijital ayarlara sahiptir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Düzleştirin, dalga verin, bakım yapın
SalonStraight & Curl ile saçlarınızı düzleştirin, dalga verin veya bukle yapın. Bu çok yönlü seramik saç düzleştirici ve bukle cihazı 220ºC profesyonel sıcaklıkta özenle çalışır ve dijital ayarlara sahiptir.
Düzleştirin, dalga verin, bakım yapın
SalonStraight & Curl ile saçlarınızı düzleştirin, dalga verin veya bukle yapın. Bu çok yönlü seramik saç düzleştirici ve bukle cihazı 220ºC profesyonel sıcaklıkta özenle çalışır ve dijital ayarlara sahiptir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Düzleştirin, dalga verin, bakım yapın
SalonStraight & Curl ile saçlarınızı düzleştirin, dalga verin veya bukle yapın. Bu çok yönlü seramik saç düzleştirici ve bukle cihazı 220ºC profesyonel sıcaklıkta özenle çalışır ve dijital ayarlara sahiptir.
Düzleştirici
Philips Online Mağaza fiyatı
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Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.
Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.
Gelişmiş Philips EHD+ Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile şekillendirici ısıyı her zaman, yüksek sıcaklıklarda dahi eşit olarak dağıtır ve sıcak noktaların zarar görmesini engeller. Bu, daha fazla koruma anlamına gelir ve saçlarınızı sağlıklı ve parlak tutar.
Hızla ısınan saç düzleştirici 60 saniye içinde kullanıma hazırdır
Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Her saç tipinde mükemmel sonuçlar için dijital sıcaklık ayarları
Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun
Hafifçe yuvarlatılmış kenarlara sahip seramik plakalar ile tutam ve bukle yapmak her zamankinden daha kolay. Saçı yuvarlak kenarın etrafına sarın ve düzleştiriciyi her zamanki gibi çekin.
Benzersiz CoolShield özelliği, şekillendirdikten hemen sonra saçınızı soğutacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede bukleler ve dalgalar uzun süre kalıcı olur.
Teknik spesifikasyonlar
Saç tipi
Özellikler