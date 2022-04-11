Bundan önceki kurutma makinamda philipsti ve 2009 da almıştım.ondan önceki de yine aynı şekilde.eskisi bozulunca mecbur almak durumunda kaldık.yalniz benim onceki makinam daha iyiydi.kurutmasi daha hızlı ve vigo aparati silikon uclu değildi.iyon gosteren mavi ışığı vardı.hatta belki o aparatlar buna olur diye düşündüm ama bu bi tık daha büyük olduğu için olmadı. Sonuç olarak kurulması güzel,sesli normal olarak.rahatsiz edici değil ama.ben tavsiye ederim.zaten hemen philipse baktım eskisi bozulunca.servisi de gayet ilgili.