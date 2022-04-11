2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
4.4
5 üzerinden
36
İncelemeler
85%
bu ürünü tavsiye ediyor
Zebra0202
11/04/2022
Türkiye
Sağlam ürün
Fiyatı biraz yüksek gelebilir ama sizi yıllarca götürecektir. Güzel sağlam bir ürün
Avantajlar
Kaliteli-Sağlam-Fonksiyonel-Ionic
Dezavantajlar
Boyutu büyük
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8233/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8233/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Anne2021
21/12/2021
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Kalite
Hep philips kullanıyorum kaliteli çünkü. Uzun ömürlü aynı zamanda
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8233/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8233/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Dueb
19/12/2021
Türkiye
Ürün gayet güzel
Saçlarımı elektriklenme ve kabarma olmadan kısa sürede kurutuyorum aynı zamanda Hafif oluşu eli yormuyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Advanced BHD290/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Advanced BHD290/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır