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Üretimden kaldırıldı

ThermoProtect Ionic HP8233/03 Hairdryer

HP8233/03

4.4
| (36) İncelemeler | 85% bu ürünü tavsiye ediyor
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4.4

5 üzerinden

36

İncelemeler

85%

bu ürünü tavsiye ediyor

11/04/2022

Türkiye

Türkiye

Sağlam ürün

Fiyatı biraz yüksek gelebilir ama sizi yıllarca götürecektir. Güzel sağlam bir ürün

Avantajlar

Kaliteli-Sağlam-Fonksiyonel-Ionic

Dezavantajlar

Boyutu büyük

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8233/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8233/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

21/12/2021

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Kalite

Hep philips kullanıyorum kaliteli çünkü. Uzun ömürlü aynı zamanda

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8233/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8233/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

19/12/2021

Türkiye

Türkiye

Ürün gayet güzel

Saçlarımı elektriklenme ve kabarma olmadan kısa sürede kurutuyorum aynı zamanda Hafif oluşu eli yormuyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Advanced BHD290/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Advanced BHD290/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

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